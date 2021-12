Công an Lâm Đồng ra quân đợt cao điểm trấn áp tội phạm bảo vệ lễ, tết

(LĐ online) - Sáng 15/12, Công an Lâm Đồng đã tổ chức lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần và các lễ hội đầu xuân 2022.

Lãnh đạo tỉnh và các sở, ban, ngành tham dự lễ ra quân trấn áp tội phạm

Đồng chí Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng; lãnh đạo các sở, ban, ngành; lãnh đạo Công an tỉnh, Công an các đơn vị trực thuộc Công an tỉnh và gần 300 cán bộ, chiến sỹ công an tham dự lễ ra quân.

Tại buổi lễ, Đại tá Đinh Xuân Huy - Phó Giám đốc Công an tỉnh đã phát lệnh ra quân tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ và các vi phạm về pháo trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Trong đợt ra quân này, với mục tiêu không để xảy ra tụ tập đông người khiếu kiện phức tạp; không để xảy ra trọng án và tội phạm có tổ chức hoạt động lộng hành, gây bức xúc trong Nhân dân; không để ùn tắc giao thông kéo dài; không để xảy ra cháy nổ và các vi phạm về pháo; không có cán bộ, chiến sỹ sai phạm bị xử lý kỷ luật, lực lượng công an toàn tỉnh tăng cường tối đa lực lượng, phương tiện, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm.

Bên canh đó, tập trung kéo giảm phạm pháp hình sự; giảm tai nạn giao thông và giảm số vụ án do người chưa thành niên phạm tội. Triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh trấn áp mạnh mẽ tội phạm có tổ chức hoạt động côn đồ, bạo lực, “tín dụng đen”, cho vay lãi nặng, siết nợ, đòi nợ thuê, tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản, ma túy, đánh bạc, cố ý gây thương tích và chống người thi hành công vụ.

Đồng chí Phạm S – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại lễ ra quân trấn áp tội phạm

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phạm S - Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, xác định đây là đợt cao điểm có ý nghĩa chính trị đặc biệt quan trọng, với mục tiêu cao nhất là bảo đảm an ninh, an toàn cho Nhân dân vui xuân, đón tết trong bình yên và tạo tiền đề để thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác công an năm 2022. Phó chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu công an các đơn vị, địa phương phải bám sát nội dung, nhiệm vụ được giao để tập trung lực lượng, phương tiện triển khai đồng bộ các biện pháp ra quân tấn công, trấn áp quyết liệt, “đánh trúng, đánh mạnh” các loại tội phạm, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Trong đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh phải tập trung đấu tranh mạnh mẽ với các loại tội phạm có biểu hiện hoạt động theo băng, ổ, nhóm, hoạt động liên huyện, liên tỉnh; tội phạm về xâm phạm sở hữu, cờ bạc, “tín dụng đen”; tội phạm và vi phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng; khai thác khoáng sản trái phép; buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán hàng không có hóa đơn chứng từ, hàng cấm - nhất là pháo; triệt phá các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy...; đồng thời, đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, trên địa bàn. Chủ động triển khai các biện pháp phòng chống cháy, nổ, nhất là tại các mục tiêu, công trình trọng điểm.

Sau buổi phát động, các lực lượng chức năng như lực lượng cảnh sát trật tự, cảnh sát 113, cảnh sát cơ động, cảnh sát giao thông đã diễu hành qua các trục đường của TP Đà Lạt. Cùng thời điểm, công các huyện, TP Đà Lạt và TP Bảo Lộc cũng ra quân đợt cao điểm tấn công các loại tội phạm, bảo vệ tuyệt đối an toàn các ngày lễ, tết cho nhân dân vui xuân đón tết.

Đông đảo cán bộ, chiến sỹ lực lượng công an tham dự lễ ra quân Lực lượng Công an Lâm Đồng ra quân trấn áp tội phạm

