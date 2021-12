Đà Lạt: Nhiều kết quả trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

(LĐ online) - Sáng 3/12, Thành ủy Đà Lạt đã tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 02 ngày 14/4/2016 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn TP Đà Lạt giai đoạn 2016-2020.

Ông Trần Duy Hùng - Bí thư Thành ủy Đà Lạt trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết 02 của Thành ủy Đà Lạt

Kết quả nổi bật đến năm 2020, tổng diện tích đất rừng trên địa bàn TP Đà Lạt đạt trên 20.117 ha, đạt độ che phủ rừng 51% trên tổng diện tích đất tự nhiên, tăng 2,7% so với năm 2016. Giai đoạn 2016 - 2020, trồng trên 213.000 cây phân tán, đạt 106,6%; trồng rừng mới và khoanh nuôi, xúc tiến tái sinh được gần 853 ha, đạt 142% so với chỉ tiêu Nghị quyết; diện tích rừng bị xâm hại giảm 72,2% so với giai đoạn 2011-2015. Cụ thể, số vụ đã được phát hiện xử lý trong giai đoạn 2016-2020 là 392 vụ, giảm 557 vụ so với giai đoạn 2011-2015; diện tích rừng thiệt hại giảm trên 21 ha; khối lượng gỗ tròn thiệt hại giảm trên 637 m3. Giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn chỉ xảy ra 8 đám cháy thảm cỏ, thực bì dưới tán rừng với diện tích gần 19 ha. Do các vụ cháy được phát hiện sớm dập tắt kịp thời, nên chưa gây thiệt hại đến tài nguyên rừng.

Qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 02 của Thành ủy, nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng đã được nâng lên rõ rệt. Công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Các cấp ủy và UBND các phường, xã, các cơ quan chuyên môn, đơn vị chủ rừng đã tập trung tổ chức thực hiện và triển khai nhiều biện pháp, giải pháp quyết liệt trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Tuy nhiên, tình trạng phá rừng, khai thác rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp trái pháp luật có giảm nhưng số vụ chưa phát hiện đối tượng vi phạm còn nhiều, nhất là các hành vi phá rừng, khai thác rừng trái phép, ken cây, khoan đổ hóa chất làm chết cây rừng, một số vụ vi phạm chậm phát hiện dẫn đến ngăn chặn, xử lý kém hiệu quả…

Ông Tôn Thiện San - Chủ tịch UBND TP Đà Lạt trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết 02 của Thành ủy Đà Lạt

Trên cơ sở đó, trong giai đoạn 2021-2025, với mục tiêu bảo vệ nghiêm ngặt diện tích rừng hiện có, đưa đất lâm nghiệp vào sử dụng đúng mục đích, phát triển và sử dụng rừng bền vững, từng bước nâng cao chất lượng rừng, tăng độ che phủ hàng năm, phấn đấu độ che phủ của diện tích rừng có của thành phố đến năm 2025 đạt tỷ lệ 53%; xây dựng thành phố Đà Lạt là trung tâm du lịch sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp với đặc trưng "Rừng trong thành phố, phố trong rừng", hội nghị đã đề ra những nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn 2021- 2025. Đó là: Cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị từ thành phố đến các phường, xã phải xác định nhiệm vụ quản lý, bảo vệ và phát triển rừng là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên; thực hiện đồng bộ các biện pháp, giải pháp để công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng đạt hiệu quả cao hơn, đảm bảo cho sự phát phát triển rừng bền vững của TP Đà Lạt; nâng cao vai trò trách nhiệm quản lý nhà nước về đất rừng, đất lâm nghiệp của UBND các phường, xã và các cơ quan đơn vị chuyên môn.

Cùng với đó, nâng cao vai trò trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu của người đảng viên, cán bộ công chức, viên chức trong thực hiện công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; tăng cường kiểm tra, ngăn chặn, phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm các quy định về quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, lấn chiếm đất rừng và đất lâm nghiệp trái phép; rà soát phân loại các diện tích rừng, diện tích đất lâm nghiệp bị lấn chiếm để giải tỏa và tổ chức trồng lại rừng; thực hiện có hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy rừng.

Nhân dịp này, UBND TP Đà Lạt đã khen thưởng 5 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết 02 của Thành ủy Đà Lạt.

ĐAM TRỌNG