Đạ Tẻh: Tổ chức hội nghị Ban Chấp hành đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2021

(LĐ online) - Sáng 10/12, Huyện ủy Đạ Tẻh đã tổ chức hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa X nhiệm kỳ 2020-2025.

Toàn cảnh hội nghi Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đạ Tẻh lần thứ 9, nhiệm kỳ 2020-2025

Hội nghị Ban Chấp hành lần này để tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2021; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2022; tổng kết công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; ban hành nghị quyết của Huyện ủy về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2022; nghị quyết về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2022 và một số nội dung khác.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong năm 2021, trước diễn biến hết sức phức tạp của đại dịch Covid-19 đã có những tác động tiêu cực tới sự phát triển của địa phương và đời sống người dân. Dự báo được những khó khăn đó, Huyện uỷ, UBND huyện vừa tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội vừa thực hiện đồng bộ các phương án, giải pháp phòng chống dịch bệnh nên tình hình kinh tế - xã hội của địa phương tiếp tục phát triển; an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống Nhân dân ổn định; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ. Có 18/18 tiêu chí chủ yếu về kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra; trong đó, có nhiều chỉ tiêu nổi bật như: Thu nhập bình quân đầu người ước 50 triệu đồng; đạt 100% kế hoạch. Giá trị sản phẩm trên 1 đơn vị diện tích ước 102,8 triệu đồng/ha, đạt 102,8% kế hoạch. Giá trị sản xuất (giá so sánh 2010) tăng 10,43%; đạt kế hoạch (8,14%). Tổng mức đầu tư toàn xã hội ước đạt 1.200 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch. Thu ngân sách nhà nước ước đạt 130% kế hoạch. Tỷ lệ hộ gia đình văn hóa đạt 96,5%; tỷ lệ thôn, tổ dân phố văn hóa đạt 97%; số xã được công nhận nông thôn mới nâng cao đạt 1 xã, đạt kế hoạch đề ra. Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế 94% đạt 101% kế hoạch năm; bảo hiểm xã hội ước đạt 17,9%, đạt 112% kế hoạch; bảo hiểm thất nghiệp ước đạt 8,1%, đạt 100% kế hoạch. Tỷ lệ độ che phủ rừng ước đạt 63%; đạt 100,3% kế hoạch.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục có những chuyển biến tích cực đảm bảo duy trì, nâng cao các tiêu chí huyên nông thôn mới. Đến nay, huyện Đạ Tẻh đã có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao là Quảng Trị, Đạ Kho, An Nhơn; đang xây dựng thêm 1 xã nông thôn mới nâng cao là Quốc Oai và đưa xã Quảng Trị thành nông thôn mới kiểu mẫu trong thời gian tới. Các lĩnh vực phát triển nông nghiệp, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ đều đạt những kết quả khả quan.

Các đồng chí Thường trực Huyện ủy Đạ Tẻh chủ trì hội nghị

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững cũng được tập trung chỉ đạo triển khai, thực hiện; trong đó, chú trọng tuyên truyền, vận động các hộ nghèo, hộ cận nghèo phấn đấu vươn lên thoát nghèo; lồng ghép các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng và thực hiện tốt chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo, cận nghèo. Kết quả, tỷ lệ hộ nghèo năm 2021 dự kiến còn 0,8%, giảm 1% so với cùng kỳ năm 2020.

Đối với công tác phòng chống dịch Covid-19, Huyện ủy Đạ Tẻh đã tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định, biện pháp phòng chống dịch theo tinh thần chỉ đạo của trung ương và của tỉnh. Từ đó, đã áp dụng các biện pháp phòng chống dịch phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; xây dựng các kế hoạch phòng chống dịch. Tăng cường tuyên truyền và triển khai đầy đủ, kịp thời các biện pháp phòng chống dịch để Nhân dân tin tưởng ủng hộ và tích cực hợp tác thực hiện; thực hiện tốt hoạt động giám sát các trường hợp từ những vùng có dịch và nơi khác về địa phương, cách ly kịp thời theo quy định; chỉ đạo thực hiện nghiêm việc khai báo y tế theo quy định.

Tổ chức tiêm vắc xin khẩn trương, an toàn cho các đối tượng theo quy định, đến ngày 30/11, đã tiêm được 64.016 mũi vắc xin phòng Covid-19; trong đó, có 29.396 trường hợp đã tiêm mũi 2. Từ đầu năm đến hết tháng 11/2021, toàn huyện ghi nhận 247 trường hợp dương tính với Covid-19. Ngay sau khi phát hiện ca nhiễm đầu tiên, huyện đã tập trung chỉ đạo ngành y tế phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương thần tốc truy vết, khoanh vùng, dập dịch tránh để lây lan phức tạp trên diện rộng vì sức khỏe, tính mạng của Nhân dân.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo triển khai nghị quyết về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, song song với công tác phòng chống dịch Covid-19 đạt được nhiều kết quả. Trong đó, tập trung thực hiện tốt cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026…

Đổng chí Nguyễn Mạnh Việt - Quyền Bí thư Huyện ủy Đạ Tẻh phát biểu kết luận tại hội nghị

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Việt - Quyền Bí thư Huyện ủy Đạ Tẻh nhấn mạnh: Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Huyện ủy, UBND huyện đã ban hành các kế hoạch triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả; các chương trình trọng tâm, công trình trọng điểm được quan tâm triển khai thực hiện; các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội quốc phòng, an ninh xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong năm 2022, địa phương phải chuẩn bị mọi điều kiện để thích ứng an toàn, linh hoạt, phòng chống dịch hiệu quả trong tình hình mới. Trong chỉ đạo, điều hành phải xác định được nhiệm vụ ở từng lĩnh vực cần cụ thể hóa bằng hệ thống nghị quyết để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Trong đó, chú trọng đảm bảo thu ngân sách, đầu tư công, quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị, xây dựng chính quyền điện tử... Thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Kết luận 21 của Ban Chấp hành Trung ương và Kết luận 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Việt - Quyền Bí thư Huyện ủy Đạ Tẻh yêu cầu các tổ chức cơ sở đảng tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; tăng cường công tác dân vận, nhất là công tác dân vận chính quyền. Cấp ủy, chính quyền các cấp, cán bộ, đảng viên phát huy tinh thần tiên phong gương mẫu nêu gương để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm 2022.

KHÁNH PHÚC - ĐÔNG ANH