Đạ Tẻh: Tổng kết công tác quốc phòng địa phương năm 2021

(LĐ online) - Ngày 10/12, UBND huyện Đạ Tẻh đã tổ chức tổng kết công tác quốc phòng địa phương và giáo dục quốc phòng - an ninh năm 2021; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Ông Nguyễn Mạnh Việt - Quyền Bí thư Huyện ủy Đạ Tẻh tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc trong Phong trào thi đua Quyết thắng

Cũng như các địa phương trong tỉnh, trong năm 2021, huyện Đạ Tẻh phải đối diện với nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và nhiều loại dịch bệnh khác trên cây trồng, vật nuôi; các thế lực thù địch và phản động vẫn luôn tìm mọi cách để thâm nhập vào địa bàn nhằm tổ chức hoạt động… đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của Nhân dân địa phương. Nhưng, bằng tinh thần đoàn kết thống nhất, đồng thuận cao của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở và Nhân dân, đặc biệt là sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, sự lãnh đạo sát sao của Huyện ủy, UBND huyện Đạ Tẻh đã tổ chức thực hiện thắng lợi công tác quốc phòng địa phương, dân quân tự vệ và công tác giáo dục quốc phòng - an ninh được giao. Qua đó, góp phần đảm bảo an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, kinh tế tiếp tục trên đà phát triển, đời sống Nhân dân từng bước nâng lên. Đến nay, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 trên địa bàn huyện cơ đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Nhận thức rõ vị trí, vai trò và tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, UBND huyện Đạ Tẻh đã chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến công tác quốc phòng tới Nhân dân địa phương; đồng thời, thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác, tạo sự đồng giữa cán bộ và Nhân dân.

Ông Tống Giang Nam - Chủ tịch UBND huyện Đạ Tẻh trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong diễn tập “Chiến đấu phòng thủ”

Cùng với đó, các chính sách an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, dân tộc, tôn giáo, hậu phương quân đội, chăm lo cho người có công được địa phương chú trọng thực hiện tốt đã tạo được niềm tin của các tầng lớp nhân dân đối với Đảng và chính quyền địa phương, củng cố tinh thần đoàn kết, góp phần xây dựng tiềm lực chính trị tinh thần vững chắc trong khu vực phòng thủ.

Đối với công tác xây dựng lực lượng được huyện Đạ Tẻh chú trọng chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện thực hiện và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Nhiệm vụ xây dựng lực lượng bộ đội thường trực đã chấp hành nghiêm các quyết định điều động, phân công nhiệm vụ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; bố trí cán bộ đúng chức danh đảm nhiệm; sắp xếp và bố trí sử dụng đội ngũ cán bộ đúng với trình độ, năng lực, sở trường công tác bảo đảm cho nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu của đơn vị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Nhờ vậy, các công trình, thiết bị phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự được đầu tư xây dựng; tổ chức bảo dưỡng, niêm cất vũ khí trang bị, phương tiện dự trữ được thực hiện thường xuyên đảm bảo sẵn sàng chiến đấu…

Trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, tuyển sinh quân sự, năm 2021, huyện Đạ Tẻh đã giao 60 thanh niên nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu trên giao, bảo đảm công bằng, dân chủ, chất lượng, đúng luật. Ban tuyển sinh quân sự huyện phát huy tốt vai trò tham mưu cho địa phương trong nhiệm vụ tuyển sinh quân sự, thực hiện đầy đủ các bước tuyển sinh đúng quy định, hướng dẫn rộng rãi đến các đối tượng.

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đạ Tẻh khen thưởng các cá nhân

Đặc biệt, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, UBND huyện đã chỉ đạo các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo tinh thần chỉ đạo của trung ương và tỉnh Lâm Đồng; chỉ đạo các ngành, các lực lượng chủ động tổ chức, triển khai thực hiện quyết liệt các phương án, biện pháp phòng chống dịch Covid-19 phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Trong đó, lực lượng vũ trang huyện làm nòng cốt phối hợp với Công an huyện, Trung tâm Y tế và các lực lượng chuẩn bị khu cách ly y tế, trang thiết bị phòng chống dịch. Toàn huyện đã thành pập 19 chốt kiểm soát dịch bệnh, với hơn 40 cán bộ, chiến sĩ thay phiên nhau tham gia phòng chống dịch; đồng thời, điều động 530 lượt dân quân và các lực lượng khác tham gia phòng chống dịch, trực chốt “vùng xanh”, tham gia chuẩn bị các khu cách ly của huyện đã góp phần khoanh vùng, kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh trên địa bàn; kêu gọi, vận động các nguồn hỗ trợ nông sản, nhu yếu phẩm và kinh phí hỗ trợ công dân cách ly y tế đảm bảo công tác phòng chống dịch…

Trong năm, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đa Tẻh đã triển khai xây dựng 1 căn nhà nghĩa tình quân - dân cho hộ nghèo với mức hỗ trợ 80 triệu đồng; đồng thời, thực hiện chi trả chế độ chính sách đảm bảo minh bạch, đúng quy định cho các đối tượng được thụ hưởng theo quy định của Nhà nước.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã phát biểu ý kiến đóng góp, trình bày tham luận phân tích, làm rõ những ưu điểm, hạn chế trong tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng địa phương và giáo dục quốc phòng - an ninh trên địa bàn năm 2021; đồng thời, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện hiệu quả thời gian tới.

Dịp này, UBND huyện Đạ Tẻh đã trao tặng giấy khen cho 5 tập thể và 6 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong Phòng trào thi đua Quyết thắng; đồng thời, trao tặng giấy khen cho 2 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác diễn tập “Chiến đấu phòng thủ” cấp xã năm 2021. Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đạ Tẻh cũng đã khen thưởng 6 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua Quyết thắng năm 2021.

HẢI ĐƯỜNG - ĐÔNG ANH