Đại biểu HĐND huyện Đức Trọng chất vấn và nghe trả lời chất vấn

(LĐ online) - Sáng 17/12, HĐND huyện Đức Trọng khóa XII tiếp tục kỳ họp thứ 4 với phần chất vấn và nghe trả lời chất vấn.

Đồng chí Nguyễn Văn Cường - Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng phát biểu tại kỳ họp

Trước khi bước vào phiên chất vấn, HĐND huyện đã báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tổ diễn ra vào chiều 16/12. Theo đó, qua thảo luận đã có nhiều lượt ý kiến của đại biểu HĐND huyện tham gia phát biểu và ý kiến của các phòng, ban đơn vị. Đa số các ý kiến đều thống nhất với nội dung báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết trình kỳ họp. Ý kiến các đại biểu tập trung vào những vấn đề còn hạn chế, cũng như các giải pháp để nâng cao hiệu quả trong thời gian tới.

Bước vào phần chất vấn và trả lời chất vấn, các đại biểu HĐND huyện Đức Trọng đã chất vấn các vấn đề liên quan đến các lĩnh vực trồng rừng, quản lý và bảo vệ rừng; xử lý ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi, công tác thủy lợi để đảm bảo nước trong sản xuất; tỷ lệ sống sót của cây trồng sau khi trồng; quy chế phối hợp trong quản lý và bảo vệ rừng; đầu tư, xã hội hóa về y tế, củng cố đội ngũ y, bác sĩ tham gia phòng, chống dịch Covid-19... Trong đó, có một số ý kiến như: Do ảnh hưởng dịch Covid-19 nên để thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính thì Viện Kiểm sát Nhân dân có giải pháp gì để giải quyết kịp thời việc kê biên xử lý tài sản, cưỡng chế giao tài sản, triệu tập bị can và những vụ án đã gia hạn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Các đại biểu chất vấn tại kỳ họp

Giải pháp để củng cố đội ngũ y bác sĩ cho ngành y tế phục vụ cho việc chăm sóc sức khỏe Nhân dân trong tình hình dịch bệnh và giảm tải áp lực cho đội ngũ tuyến đầu để nâng cao hiệu quả trong công tác khám chữa bệnh và kiểm soát bệnh nhân F0 điều trị tại nhà trong thời gian tới?

Trong nhiều năm liền, chỉ tiêu trồng rừng chưa đạt, trong năm 2021, tỷ lệ trồng rừng còn thấp, chưa đạt chỉ tiêu đề ra, trong thời gian tới, công tác phối hợp giữa các ban quản lý rừng và UBND cấp xã trong việc trồng rừng, trồng cây xanh được thực hiện như thế nào để đảm bảo đạt chỉ tiêu trồng rừng và công tác kiểm tra, giám sát đánh giá được tỷ lệ cây trồng sống đạt là bao nhiêu phần trăm trên diện tích đã trồng; đồng thời, xây dựng giải pháp như thế nào chăm sóc số cây đã trồng để đảm bảo số lượng cây sống?...

Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết tại kỳ họp

Sau khi nghe các đại biểu HĐND chất vấn và lãnh đạo các phòng ban chức năng trả lời chất vấn, đồng chí Nguyễn Văn Cường - Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng, đã giải trình, tiếp thu các ý kiến của đại biểu về các vấn đề thuộc trách nhiệm chỉ đạo điều hành của UBND trong năm 2021 và một số vấn đề trọng tâm năm 2022.

HĐND huyện Đức Trọng đã biểu quyết thông qua các nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 trên địa bàn huyện Đức Trọng; dự toán thu chi ngân sách năm 2022; kế hoạch đầu tư công năm 2022; chủ trương đầu tư công trình nhóm C...

N.MINH