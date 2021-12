Đức Trọng triển khai công tác quốc phòng địa phương năm 2022

(LĐ online) - Chiều 9/12, UBND huyện Đức Trọng tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng địa phương và công tác giáo dục quốc phòng an ninh năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Đồng chí Nguyễn Văn Cường - Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2021

Trong năm 2021, mặc dù bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 nhưng cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang huyện Đức Trọng đã quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện thắng lợi, cơ bản đã hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội nói chung và nhiệm vụ quốc phòng, địa phương nói riêng.

Cụ thể, đã đạt được trên một số mặt chủ yếu như: Kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục có bước tăng trưởng; các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang đã bám sát nghị quyết, kế hoạch chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện để kịp thời tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành tốt các mặt công tác; chất lượng xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ huyện ngày càng có chiều sâu; tiềm lực chính trị, kinh tế, chính trị, quân sự an ninh không ngừng được tăng cường; chất lượng tổng hợp của lực lượng vũ trang huyện được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tổ chức duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động trong triển khai các biện pháp nắm tình hình, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, không để xảy ra điểm nóng.

Công tác xây dựng lực lượng, huấn luyện, hội thi, hội thao, công tác Đảng, công tác chính trị, công tác bảo đảm chính sách hậu phương quân đội được thực hiện tốt; công tác tuyển quân đạt chỉ tiêu tỉnh giao. Đặc biệt, trong năm 2021, lực lượng vũ trang huyện đã xung kích phối hợp với các cấp, các ngành kịp thời tham mưu cho địa phương chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, lực lượng, phương tiện tham gia phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn, tạo được lòng tin của Nhân dân, nhất là lúc khó khăn do đại dịch.

Dịp này, UBND huyện đã tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2021; Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đức Trọng tặng danh hiệu tiên tiến cho các chiến sĩ đạt thành tích tốt trong phong trào thi đua quyết thắng năm 2021.

N.MINH