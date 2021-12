HĐND huyện Bảo Lâm khóa VI tổ chức kỳ họp lần thứ 3

(LĐ online) - Ngày 20/12, HĐND huyện Bảo Lâm khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tổ chức kỳ họp lần thứ 3 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm 2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Các đồng chí: Nguyễn Trung Kiên - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Phan Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện chủ trì, điều hành kỳ họp. Dự kỳ họp còn có ông Đa Các Vinh - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng.

Các đại biểu tham dự kỳ họp thứ 3, HĐND huyện Bảo Lâm khóa VI

Trong năm 2021, mặc dù bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng tình hình kinh tế - xã hội của huyện Bảo Lâm đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra; trong đó, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn được 657 tỷ đồng, đạt 323% so với dự toán; tổng kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 246 triệu USD; giá trị sản xuất trên địa bàn tăng 7,3%; tốc độ sản xuất ngành nông - lâm nghiệp tăng 5,4%, ngành công nghiệp - xây dựng 7,3%; thương mại - dịch vụ tăng 4,3% so với kế hoạch; tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện lưới đạt 99,6% và tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch hợp vệ sinh đạt 96,5%. Huyện Bảo Lâm cũng duy trì tỷ lệ che phủ rừng đạt 54,5%. Hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện giảm còn 1,66%; trong đó, hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số giảm còn 3,71%.

Đồng chí Nguyễn Trung Kiên - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Bảo Lâm khóa VI phát biểu khai mạc kỳ họp

Trong chương trình xây dựng nông thôn mới, đến nay, huyện Bảo Lâm đã có 11/13 xã được công nhận xã đạt chuẩn xã nông thôn mới, các xã còn lại đạt 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới và chờ công nhận đạt chuẩn. Huyện Bảo Lâm đạt 7/9 tiêu chí huyện nông thôn mới. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn luôn được giữ vững. Công tác quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền các cấp có nhiều chuyển biến tích cực; công tác cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm thực hiện.

Bên cạnh những kết quả đạt được, huyện Bảo Lâm vẫn còn một số tồn tại, hạn chế đó là lĩnh vực kinh tế tuy phát triển nhưng vẫn còn khó khăn; việc ứng dụng khoa học kỹ thuật, cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp công nghệ cao còn hạn chế; thu hút đầu tư chậm, công tác quản lý nhà nước về đất đai, quy hoạch, trật tự xây dựng, quản lý bảo vệ rừng, tài nguyên khoáng sản còn diễn biến phức tạp…

Toàn cảnh kỳ họp

Tại kỳ họp, HĐND huyện Bảo Lâm đã nghe UBND huyện trình bày các báo cáo, tờ trình về quy hoạch, đầu tư công, ngân sách, tổng kết quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021; báo cáo giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, sau các kỳ họp thứ 1 và thứ 2 HĐND huyện khóa VI; báo cáo về công tác phòng chống tham nhũng và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; báo cáo về công tác bảo vệ môi trường trong năm 2021 trên địa bàn. HĐND huyện Bảo Lâm cũng nghe Ban Pháp chế và Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện trình bày báo cáo thẩm tra đối với các tờ trình và dự thảo nghị quyết trình kỳ họp.

Kỳ họp thứ 3, HĐND huyện Bảo Lâm khóa VI diễn ra trong 2 ngày 20 và 21/12. Chiều 20/12, kỳ họp sẽ tiến hành thảo luận tổ cho ý kiến đối với các nội dung đã thông qua tại phiên khai mạc. Trong ngày 21/12 sẽ diễn ra phiên chất vấn, trả lời chất vấn; thông qua các nghị quyết và bế mạc kỳ họp.

QUỐC TUẤN