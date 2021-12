HĐND huyện Đạ Tẻh khóa VIII khai mạc kỳ họp lần thứ 4

* 18/18 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch

(LĐ online) - Sáng 17/12, HĐND huyện Đạ Tẻh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 4 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2021). Các đồng chí: Nguyễn Mạnh Việt – Quyền Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đạ Tẻh; Phạm Thị Thu Hường – Phó Chủ tịch HĐND huyện Đạ Tẻh chủ trì kỳ họp. Đồng chí Tôn Thiện Đồng – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đến dự và chỉ đạo kỳ họp.

Chủ tọa chủ trì kỳ họp

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Mạnh Việt – Quyền Bí thư Huyện ủy Đạ Tẻh khẳng định, trong năm 2021, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, huyện Đạ Tẻh đã thực hiện tốt mục tiêu kép; trong đó, có 18/18 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch; sản xuất nông nghiệp tiếp tục đầu tư, phát triển ổn định; thu ngân sách tăng so với cùng kỳ; công nghiệp tiểu thủ công nghiệp nhất là về lĩnh vực năng lượng tái tạo có sự phát triển; công tác phòng chống dịch Covid-19 được triển khai quyết liệt, ngăn chặn kịp thời; an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống Nhân dân ổn định; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Trong năm 2021, thu nhập bình quân đầu người ước 50 triệu đồng; giá trị sản phẩm trên 1 đơn vị diện tích ước đạt 102,8 triệu đồng/ha, đạt 102,8%; giá trị sản xuất so với năm 2010, tăng 10,43%; tỷ trọng các ngành trong cơ cấu kinh tế: Nông - lâm - thủy sản chiếm 44,01%, dịch vụ chiếm 38,82%, công nghiệp - xây dựng chiếm 17,16%; tổng sản lượng lương thực quy thóc ước đạt 39.000 tấn; tổng mức đầu tư toàn xã hội ước đạt 1.200 tỷ đồng; thu ngân sách nhà nước ước đạt 130% kế hoạch; chi ngân sách nhà nước ước đạt 541,957 tỷ đồng, đạt 126% kế hoạch; số doanh nghiệp, cá thể phi nông - lâm - thủy sản năm 2021 có 35 doanh nghiệp và 3.450 hộ cá thể. Trong năm, 1 xã được công nhận nông thôn mới nâng cao; tăng thêm 1 trường công lập đạt chuẩn quốc gia (28/34 trường). Năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo còn 0,83%; 94% người dân tham gia bảo hiểm y tế; độ che phủ rừng ước đạt 63%...

Đồng chí Tôn Thiện Đồng – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo kỳ họp

Song song với công tác phát triển kinh tế - xã hội, thời gian qua, công tác phòng chống dịch Covid-19 được địa phương tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, truy vết, dập dịch hiệu quả. Theo đó, năm 2021, huyện phát sinh 2 đợt dịch ngoài cộng đồng, do người từ vùng dịch về địa phương khai báo y tế không trung thực vào ngày 2/7 và ngày 10/11. Trước đó, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 huyện Đạ Tẻh đã lập chốt kiểm soát dịch trên tuyến tỉnh lộ 721, kiểm soát tất cả những người ra vào huyện; kích hoạt khu cách ly tập trung và tổ cộng đồng phòng chống Covid-19. Ghi nhận từ đầu năm đến 30/11, huyện có 247 trường hợp dương tính với Covid-19 (không bao gồm các trường hợp từ các địa phương khác về). Cơ bản các bệnh nhân đều được điều trị khỏi, chỉ có 2 trường hợp tử vong.

Để tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, huyện Đạ Tẻh đẩy nhanh việc tiêm vắc xin an toàn cho các đối tượng theo quy định. Đến nay, đã tiêm được 64.016 mũi; trong đó, tiêm mũi 1 là 34.620, mũi 2 là 29.396.

Bên cạnh những kết quả đạt được, lãnh đạo địa phương nhìn nhận và chỉ ra một số khó khăn, hạn chế trong thời gian qua. Đơn cử, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng tới tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội trên địa bàn huyện; một số hoạt động kinh doanh dịch vụ phải tạm dừng trong một số thời điểm đã ảnh hưởng tới đời sống Nhân dân. Việc xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp để làm cơ sở định hướng cho phát triển nông nghiệp của các địa phương còn chậm; liên kết tiêu thụ nông sản còn thiếu bền vững. Công tác quản lý và vận hành hệ thống thủy lợi trong hoạt động tưới, tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp còn nhiều hạn chế, bất cập. Tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp vẫn còn xảy ra, đặc biệt là tình trạng lấn ranh đất lâm nghiệp; việc xử lý một số vụ việc vi phạm Luật Lâm nghiệp còn chậm; tình trạng doanh nghiệp khai thác cát chưa chấp hành nghiêm các quy định; công tác triển khai rà soát để cắm mốc đất công còn chậm. Trong năm, vẫn còn tình trạng nhiều người dân phản ánh về một số thủ tục đo đạc, sang nhượng, cấp quyền sử dụng đất, hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ không đúng thời gian quy định...

Các đại biểu tham dự kỳ họp

Trong sáng nay, HĐND huyện Đạ Tẻh nghe báo cáo, tờ trình về quy hoạch, đầu tư công, ngân sách, tổng kết quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2016 – 2021; báo cáo giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, sau các kỳ họp của HĐND huyện khóa VIII; báo cáo về công tác phòng chống tham nhũng và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; báo cáo về công tác bảo vệ môi trường trong năm 2021 trên địa bàn...

Chiều cùng ngày, các đại biểu sẽ tham gia thảo luận và phản ánh kết quả ở tổ. Ngày 18/12, kỳ họp tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn của các cơ quan nhà nước; nghe báo cáo giải trình, tiếp thu các ý kiến kiến nghị của của đại biểu về vấn đề chủ yếu thuộc trách nhiệm chỉ đạo, điều hành của UBND huyện trong năm 2021 và phát biểu một số nhiệm vụ trọng tâm trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2022; báo cáo giải trình tiếp thu các ý kiến góp ý cho các dự thảo nghị quyết tại kỳ họp thứ 4; thông qua các dự thảo nghị quyết kỳ họp.

THÂN THU HIỀN