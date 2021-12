(LĐ online) - Trong hai ngày 17 và 18/12, HĐND huyện Di Linh khóa XII tổ chức kỳ họp thứ 4 nhằm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2021 và kế hoạch nhiệm vụ biện pháp trọng tâm năm 2022.

Các đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Di Linh gồm: Bà Phạm Thị Hồng Hải – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng; bà Trần Thị Chúc Quỳnh –Bí thư Tỉnh Đoàn Lâm Đồng; Đại tá Nguyễn Văn Sơn – Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh… và các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện, các thành viên, ủy viên UBND huyện cùng tham dự.

Báo cáo tại kỳ họp, trong năm 2021, các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội đều đạt và vượt kế hoạch: Tốc độ sản xuất ngành nông – lâm - thủy đạt 5,1%, ngành công nghiệp 5,7%, ngành xây dựng 10,2%, thương mại - dịch vụ 7,1% so với kế hoạch, thu nhập bình quân đầu người đạt 44 triệu đồng, giá trị sản xuất/ha canh tác đạt 127 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm từ 2,5% xuống còn 2% (trong đó, hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số giảm từ 3,8% xuống còn 3,2%). Tổng thu ngân sách Nhà nước huyện quản lý ước thực hiện được 329 tỷ đồng, đạt 156,8% dự toán...

Về sản xuất nông nghiệp, trong năm tổng diện tích gieo trồng toàn huyện trên 60.000 ha, đạt 101,8% kế hoạch, tăng 1,63% so với cùng kỳ, trong đó diện tích cây cà phê là 44.582 ha. Năm 2021, toàn huyện đã thực hiện chương trình tái canh, ghép cải tạo cà phê được 1.862 ha/1.800 ha, đạt 103,5% kế hoạch, nâng tổng số diện tích tái canh trên 29.500 ha, đạt khoảng 66%. Mặc dù những tháng đầu năm 2021, trên địa bàn huyện Di Linh đã xảy ra bệnh dịch tả lợn châu Phi nhưng tình hình chăn nuôi vẫn được duy trì ổn định. Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) được triển khai sâu rộng đến các tổ chức, cá nhân và người dân, đến nay trên địa bàn huyện đã có 7 sản phẩm OCOP được công nhận. Hoạt động kinh tế tập thể và kinh tế trang trại tiếp tục có bước phát triển ổn định. Công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng được triển khai thực hiện nghiêm túc, không để xảy ra điểm nóng về chặt phá rừng, lấn chiếm đất rừng và cháy rừng.

Công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp tiếp tục được đẩy mạnh. Thương mại – dịch vụ tiếp tục có bước phát triển đáng kể. Công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả được quan tâm. Công tác đầu tư công, xây dựng cơ bản, quy hoạch phát triển đô thị được thực hiện hiệu quả. Trong năm 2021, tổng nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn huyện trên 415 tỷ đồng. Đến cuối năm, huyện phấn đấu thực hiện trên 98,57% kế hoạch.

Bên cạnh đó, huyện Di Linh thường xuyên triển khai thực hiện nghiêm túc theo sự chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và địa phương về công tác phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Toàn huyện đã thành lập ban chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 của cấp huyện, cấp xã; duy trì thực hiện khu dân cư an toàn, phòng chống dịch Covid-19 tại tất cả các thôn, tổ dân phố; vận động các thôn, tổ dân phố, Nhân dân bảo vệ vùng xanh trên toàn huyện.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện trên mọi lĩnh vực. Dự kiến, đến cuối năm 2021, huyện Di Linh có thêm 2 xã Sơn Điền và Gia Bắc hoàn thành chỉ tiêu NTM, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM trên địa bàn huyện là 18/18 xã (đạt 100%), xã Đinh Lạc và Hòa Ninh đạt NTM kiểu mẫu và xã Gia Hiệp đạt NTM nâng cao.

Về lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục có bước phát triển ổn định, chính sách an sinh xã hội được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương cơ bản được giữ vững.

Tại kỳ họp lần này, các đại biểu HĐND huyện còn được nghe trình bày, xem xét các báo cáo, tờ trình của của các cơ quan, đơn vị liên quan.

Các đại biểu dự kỳ họp cũng đã thảo luận các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp tại các tổ thảo luận.

Ngày làm việc thứ 2, các đại biểu HĐND huyện chất vấn và nghe trả lời chất vấn; Chủ tịch UBND huyện báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu về các nội dung thuộc trách nhiệm chỉ đạo, điều hành của UBND huyện năm 2021 và triển khai một số nội dung trọng tâm thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2022.

