HĐND huyện Lâm Hà khóa VII tổ chức kỳ họp thứ tư

(LĐ online) - Sáng 21/12, HĐND huyện Lâm Hà khóa VII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã khai mạc kỳ họp thứ tư, kỳ họp thường lệ cuối năm 2021. Đồng chí Hoàng Thanh Hải –Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Nguyễn Huyến – Phó Chủ tịch HĐND huyện Lâm Hà chủ trì kỳ họp.

Các đồng chí chủ trì kỳ họp

Tham dự khai mạc kỳ họp có đồng chí Phạm Thị Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; các đại biểu HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa X ứng cử tại Lâm Hà; Thường trực Huyện ủy, UBND, HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; lãnh đạo các phòng, ban và các đại biểu HĐND huyện.

Tại kỳ họp lần này, sau lễ khai mạc, HĐND huyện Lâm Hà đã nghe trình bày các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết.

Theo báo cáo của UBND huyện Lâm Hà, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 trong điều kiện đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh và đời sống của Nhân dân trên địa bàn. Song, dưới sự lãnh đạo sát sao, linh hoạt của các cấp ủy Đảng, sự giám sát của HĐND, sự phối hợp của Ủy ban MTTQ, các ban, ngành đoàn thể, sự nỗ lực của toàn thể Nhân dân cùng với các cấp chính quyền trong huyện đã triển khai quyết liệt, chủ động, kịp thời nhiều giải pháp đồng bộ, hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2021 đã đề ra.

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lâm Hà Hoàng Thanh hải phát biểu khai mạc kỳ họp

GRDP bình quân đầu người đạt 74,4 triệu đồng/người/năm, tăng 7,9% so với năm 2020. Tổng sản phẩm trên địa bàn năm 2021 (theo giá so sánh 2010) tăng 6,7%; thu ngân sách nhà nước tăng 52%; tỷ lệ hộ nghèo ước giảm 0,64%; duy trì và giải quyết việc làm cho 3.500 lao động. Trong năm 2021, giá trị sản xuất ngành nông, lâm, thủy sản (giá thực tế) đạt 9.762 tỷ đồng, tăng 8,1% so với cùng kỳ; tổng giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ước đạt 1.163 tỷ đồng (theo giá 2010), tăng 16,5%; theo giá hiện hành đạt 1.783 tỷ đồng, tăng 17,6% so với cùng kỳ; hoạt động thương mại tiếp tục phát triển, tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt 5.900 tỷ đồng, tăng 5,7%.

Tính đến ngày 2/12, tổng thu ngân sách được 347 tỷ đồng, đạt 153% kế hoạch; tổng chi ngân sách địa phương tính đến ngày 24/11là 703,6 tỷ đồng, đạt 89% kế hoạch; ước đến ngày 31/12/2021 được 965,7 tỷ đồng, đạt 123% kế hoạch. Công tác thu hút đầu tư ngoài ngân sách của Lâm Hà tăng về số lượng và số vốn đăng ký. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 3.740 tỷ đồng, tăng 12,7%. Năm 2021, huyện Lâm Hà được phân bổ vốn để đầu tư cơ sở hạ tầng là 486,8 tỷ đồng cho 67 công trình. Đến nay, có 19 công trình thi công hoàn thành, 48 công trình đang triển khai thực hiện, giải ngân thanh toán hơn 308,5 tỷ đồng, đạt 63,4% kế hoạch.

Các đại biểu tham dự kỳ họp

Thời gian qua, huyện Lâm Hà cũng đã chủ động, kịp thời thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng chống và kiểm soát dịch Covid-19; hoạt động sản xuất kinh doanh bảo đảm ổn định; kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng dương và thuộc mức khá so với bình quân chung của tỉnh; ngành nông nghiệp, công nghiệp - xây dựng tiếp tục tăng trưởng đạt kế hoạch đề ra; bước đầu chuyển đổi cơ cấu cây trồng hợp lý, năng suất, chất lượng các loại cây trồng được nâng lên; sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tiếp tục phát huy lợi thế mang lại thu nhập cao cho người dân. Huyện ủy, UBND huyện Lâm Hà cũng đã chỉ đạo quyết liệt công tác quản lý, bảo vệ rừng, đất đai, tài nguyên, khoáng sản; qua đó số vụ phá rừng trái pháp luật giảm 26% so với cùng kỳ, công tác trồng cây xanh vượt 43% kế hoạch tỉnh giao.

Bên cạnh đó, văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển và đạt kết quả tích cực. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, an sinh xã hội được bảo đảm, đặc biệt là chính sách hỗ trợ người lao động và sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 được quan tâm thực hiện kịp thời, đúng đối tượng; đời sống Nhân dân ngày càng được nâng lên.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong năm 2021, Lâm Hà còn một số hạn chế tồn tại như: Tình hình vi phạm lâm luật, đất đai, khoáng sản còn diễn biến phức tạp; công tác lập quy hoạch, quản lý quy hoạch và trật tự xây dựng đô thị còn nhiều bất cập; công tác cải cách hành chính chưa có nhiều cải thiện; tai nạn giao thông còn tăng cả số vụ và người chết so với cùng kỳ…

Kỳ họp HĐND huyện Lâm Hà khóa VII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 được tổ chức trong 2 ngày 21 và 22/12.

DUY DANH