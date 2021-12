HĐND TP Bảo Lộc khóa VI khai mạc kỳ họp thứ 3

(LĐ online) - Sáng 16/12, HĐND TP Bảo Lộc khóa VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã khai mạc kỳ họp thứ 3 (kỳ họp chuyên đề). Kỳ họp dưới sự chủ trì của các đồng chí: Nguyễn Văn Triệu – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố và Bùi Văn Dũng – Phó Chủ tịch HĐND TP Bảo Lộc.

Chủ tọa điều hành kỳ họp

Kỳ họp nhằm giải quyết các nội dung thuộc thẩm quyền liên quan đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội của TP Bảo Lộc trong năm 2021 và giai đoạn 2021-2025; nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Trong đó tập trung xem xét, thống nhất bổ sung, điều chỉnh danh mục một số công trình và tổng mức đầu tư một số công trình thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 -2025; kế hoạch triển khai và thực hiện đầu tư công năm 2022 trên địa bàn thành phố; phê duyệt chủ trương đầu tư các công trình, dự án (nhóm C) năm 2022 và phân bổ nguồn vốn xây dựng cơ bản trên địa bàn thành phố; dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ ngân sách trên địa bàn năm 2022.

Đồng chí Nguyễn Văn Triệu – Bí thư Thành ủy Bảo Lộc, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu khai mạc kỳ họp

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Văn Triệu – Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Bảo Lộc, đánh giá: Trong năm 2021, do tác động của tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng đến việc phát triển kinh tế và đời sống của Nhân dân trên địa bàn thành phố. Song với sự chỉ đạo sát sao của Thành ủy, sự điều hành linh hoạt của UBND thành phố nên tình hình kinh tế - xã hội địa phương tiếp tục phát triển ổn định và đạt nhiều kết quả khả quan.

Cụ thể, tổng giá trị sản xuất trong năm ước đạt 15.845 tỷ đồng, bằng 105,2% kế hoạch; tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 2.285 tỷ đồng, bằng 113% dự toán được giao; tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn ước đạt 5.600 tỷ đồng. Hiện, toàn TP Bảo Lộc còn 286 hộ nghèo, chiếm 0,6% và 700 hộ cận nghèo, chiếm 1,48%; hộ nghèo đồng bào dân tộc 4,14%. Trong năm, TP Bảo Lộc cũng đã giới thiệu và giải quyết việc làm cho hơn 4.000 lao động và đào tạo nghề cho 900 lao động. Đến nay, toàn thành phố có 49/69 trường đạt chuẩn quốc gia, chiếm tỷ lệ 71%; tỷ bảo hiểm y tế toàn dân đạt 86,5%; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 95% và thôn, tổ dân phố văn hóa đạt 100%.

Riêng đối với công tác phòng chống dịch Covid-19, thời gian qua, TP Bảo Lộc đã tập trung triển khai đồng bộ các phương án, biện pháp phòng chống theo tinh thần chỉ đạo của trung ương và UBND tỉnh Lâm Đồng. Công tác phòng chống dịch được thực hiện phù hợp với từng thời điểm và dựa vào tình hình thực tế của địa phương nhằm bảo vệ sức khỏe, tính mạng của Nhân dân. Tính đến ngày 10/12, toàn TP Bảo Lộc có hơn 450 trường hợp mắc Covid-19. Tổng số bệnh nhân đang điều trị là 296 ca. Hiện tại, ngoài Bệnh viện II Lâm Đồng, TP Bảo Lộc đã kích hoạt thêm 3 khu thu dung điều trị bệnh nhân Covid-19 nhẹ và không triệu với quy mô hơn 450 giường bệnh. Địa phương đang tập trung các nguồn nhân lực, vật lực và trang thiết bị y tế đảm bảo công tác thu dung, điều trị chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân. Đến nay, tỷ lệ tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn từ 18 tuổi trở lên đã đạt 99,98%, trong đó tỷ lệ tiêm mũi 2 đạt trên 90%; tỷ lệ tiêm mũi 1 cho trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi đạt 97,14%. Công tác phòng chống dịch đang được địa phương thực hiện đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát dịch hiệu quả.

Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục được đầu tư đồng bộ đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao của Nhân dân địa phương. Lĩnh vực quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Các đại biểu tham dự kỳ họp thứ 3 HĐND TP Bảo Lộc khóa VI

Bên canh những kết quả đạt được, Chủ tịch HĐND TP Bảo Lộc Nguyễn Văn Triệu cũng đã chỉ ra những khó khăn, hạn chế cần khắc phục. Đó là, tốc độ tăng trưởng kinh tế chung tuy có tăng trưởng nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro; tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp đã và đang ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của Nhân dân; công tác triển khai các dự án, đặc biệt là công trình, dự án đầu tư công còn chậm so với kế hoạch. Đặc biệt, công tác quản lý đất đai, xây dựng và trật tự trên địa bàn còn nhiều hạn chế liên quan đến tình trạng hiến đất mở đường, tách thửa, xây dựng không phép, sai phép… Tình hình an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp cần có các biện pháp quyết liệt để xử lý, khắc phục các tồn, hạn chế.

Tại kỳ họp, HĐND TP Bảo Lộc đã nghe UBND thành phố trình bày các báo cáo, tờ trình về quy hoạch, đầu tư công, ngân sách, tổng kết quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố nhiệm kỳ 2016 – 2021; báo cáo giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, sau các kỳ họp thứ 1 và thứ 2 HĐND thành phố khóa VI; báo cáo về công tác phòng chống tham nhũng và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; báo cáo về công tác bảo vệ môi trường trong năm 2021 trên địa bàn. HĐND TP Bảo Lộc cũng nghe Ban Pháp chế và Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố trình bày báo cáo thẩm tra đối với các tờ trình và dự thảo nghị quyết trình kỳ họp.

Kỳ họp thứ 3, HĐND TP Bảo Lộc khóa VI sẽ diễn ra trong 2 ngày 16 và 17/12. Chiều 15/12, kỳ họp sẽ tiến hành thảo luận tổ cho ý kiến đối với các nội dung đã thông qua tại phiên khai mạc. Trong ngày 17/12 sẽ diễn ra phiên chất vấn, trả lời chất vấn; thông qua các nghị quyết và bế mạc kỳ họp.

KHÁNH PHÚC