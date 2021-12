HĐND TP Đà Lạt khóa XII khai mạc kỳ họp lần thứ 3

* Kinh tế tiếp tục duy trì ổn định và phát triển

(LĐ online) - Sáng 16/12, HĐND TP Đà Lạt đã khai mạc kỳ họp thứ 3 để xem xét đánh giá kết quả kinh tế - xã hội năm 2021 và nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, xem xét thông qua nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Kỳ họp dưới sự chủ trì của các đồng chí: Trần Duy Hùng – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Tới – Phó Chủ tịch HĐND thành phố. Kỳ họp có sự tham dự của các đồng chí: Nguyễn Trọng Ánh Đông – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Tôn Thiện San – Chủ tịch UBND thành phố. Ngoài ra, đại diện Ban Pháp chế HĐND tỉnh; các phó chủ tịch thành phố và lãnh đạo các phòng, ban liên quan; đông đủ đại biểu HĐND thành phố khóa XII cùng dự.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Lạt Trần Duy Hùng nhấn mạnh: Năm 2021 là năm đầu thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2026. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp kịp thời của các ngành, cùng với sự cố gắng nỗ lực của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở, của doanh nghiệp và Nhân dân thành phố, sự điều hành linh hoạt, sâu sát của UBND thành phố, trong năm qua, dù tình hình kinh tế - xã hội của thành phố bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhất là ngành dịch vụ - du lịch, nhưng với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở, kinh tế - xã hội của thành phố tiếp tục vượt qua khó khăn, duy trì ổn định và phát triển. Thành phố đã tổ chức thành công đợt bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Công tác thu ngân sách của thành phố được quan tâm thực hiện. Công tác quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị, quản lý bảo vệ rừng có nhiều cố gắng. Kế hoạch xây dựng cơ bản được quan tâm, triển khai thực hiện, tập trung công tác giải phóng mặt bằng, lập hồ sơ, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn xây dựng cơ bản, đặc biệt triển khai các nút giao thông đạt kết quả. Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 được thực hiện quyết liệt, đồng bộ, đạt yêu cầu mục tiêu nhiệm vụ. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, quốc phòng địa phương được giữ vững.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn 7/19 chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch đề ra, tình hình sản xuất tiêu thụ nông sản gặp nhiều khó khăn, nhất là tiêu thụ hoa; ngành du lịch dịch vụ chịu nhiều ảnh hưởng của dịch bệnh; còn nhiều vụ vi phạm trật tự xây dựng, số vụ vi phạm lâm luật, lấn chiếm đất rừng giảm so với cùng kỳ nhưng còn diễn biến phức tạp, tiến độ thi công một số công trình còn chậm…

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ theo luật định và các nội dung chương trình của kỳ họp, đề nghị đại biểu HĐND thành phố nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, nghiên cứu, thảo luận, thực hiện chất vấn trọng tâm, nhằm góp phần đánh giá đúng tình hình kết quả kinh tế - xã hội của TP Đà Lạt, xác định rõ nguyên nhân để có giải pháp chủ yếu trong năm 2022 và ban hành nghị quyết sát thực tiễn, đạt yêu cầu đề ra.

Theo báo cáo của UBND TP Đà Lạt, giá trị sản xuất (GO) theo giá so sánh bình quân năm 2021 tăng 5,8% năm (kế hoạch 6,09%). Cơ cấu giá trị sản xuất: Nông lâm thủy sản là 16,42%, ngành công nghiệp xây dựng là 18,41%, thương mại dịch vụ là 65,5%. Tổng thu ngân sách nhà nước do thành phố quản lý là hơn 1.400 tỷ đồng, đạt 97% so với kế hoạch và bằng 92% so với cùng kỳ. Thu hút 1,899 triệu lượt khách, đạt 47,5% kế hoạch, giảm 47,3% so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 14.044 tỷ đồng, bằng 95% so với kế hoạch, bằng 109% so với cùng kỳ. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 84,44 triệu USD, bằng 81,2% so với kế hoạch, bằng 103,34% so với cùng kỳ.

Trong ngày làm việc thứ nhất, các đại biểu đã được nghe các báo cáo, tờ trình của UBND thành phố về việc phê chuẩn dự toán thu chi ngân sách năm 2022. Phê chuẩn kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 – 2025, phê chuẩn kế hoạch đầu tư công 2022, điều chỉnh dự toàn chi ngân sách địa phương và mức bổ sung ngân sách thành phố cho các phường, xã năm 2021… Các đại biểu thảo luận về các nội dung trình kỳ họp xem xét.

Ngày mai, kỳ họp tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn về những vần đề mà cử tri và Nhân dân quan tâm.

