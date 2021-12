Kỳ họp thứ 3 HĐND TP Đà Lạt khóa XII:

(LĐ online) - Sáng 17/12, tiếp tục chương trình làm việc của kỳ họp thứ 3 HĐND TP Đà Lạt khóa XII, các đại biểu HĐND tập trung chất vấn nhiều vấn đề mà cử tri và Nhân dân thành phố quan tâm.

Chủ tịch UBND TP Đà Lạt Tôn Thiện San báo cáo giải trình, làm rõ nội dung chất vấn thuộc thẩm quyền

Nội dung chất vấn xoay quanh các vấn đề xây dựng, quy hoạch đô thị, nông nghiệp, môi trường… Đại biểu chất vấn Phó Chủ tịch UBND Đà Lạt Võ Ngọc Trình về việc một số khu vực quy hoạch, chỉnh trang trên địa bàn thành phố đã được triển khai các bước theo trình tự nhưng đến nay vẫn còn kéo dài, người dân gặp khó khăn trong làm ăn sinh sống như dự án quy hoạch chỉnh trang khu dân cư ấp Ánh Sáng, khu Trung tâm Hòa Bình (Phường 1), đồi Robin (Phường 3), khu vực Cao Bá Quát, Nguyễn Hoàng (Phường 7)… Việc các nhà đầu tư đăng ký tài trợ thực hiện ý tưởng quy hoạch trong thời gian qua cũng tác động không nhỏ đến một bộ phận người dân trong các khu quy hoạch như khu vực lòng hồ Prenn, khu vực hồ Than Thở, khu Tự Tạo… với diện tích quy hoạch lớn khoảng 400 ha. Đề nghị lãnh đạo thành phố cho biết việc triển khai, chỉnh trang đô thị theo quy hoạch chi tiết, quy hoạch phân khu trong thời gian tới sẽ thực hiện các giải pháp khả thi nào. Việc triển khai thực hiện quy hoạch chung 704 trên địa bàn thành phố từ năm 2014 đến nay đã bộc lộ một số bất cập, chưa hợp lý, có nơi trước đây là quy hoạch đất ở, thực tế đang tồn tại nhiều nhà ở của dân nhưng lại quy hoạch đất cây xanh, đất công cộng…; cùng trên một tuyến đường đang áp dụng nhiều quy hoạch xây dựng khác nhau gây khó khăn cho người dân, nhất là trong chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Vậy nguyên nhân của sự thay đổi quy hoạch 704 so với quy hoạch 409 và trách nhiệm của thành phố để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai quy hoạch 704 trong thời gian tới để đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người dân. Đại biểu kiến nghị vấn đề Nhân dân quan tâm tại khu ở số 1 Nguyên Tử Lực (Phường 8), khu ở số 3 Cao Thắng (Phường 7), khu ở số 4 An Tôn (Phường 4) kéo dài đã lâu nhưng chưa thực hiện, nhất là khu ở số 6 (Phường 11) triển khai từ năm 2008 đến nay vẫn còn nhiều vướng mắc trong bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư…

Đại biểu chất vấn nhiều nội dung cử tri quan tâm

Đại biểu đặt vấn đề chất vấn về giải pháp thời gian tới trong nông nghiệp công nghệ cao, giá cả nông sản thấp, sâu bệnh, việc giải tỏa nhà kính, nhà lưới trên đất lâm nghiệp; tình trạng ma túy, tội phạm ma túy gia tăng, tình hình vi phạm trật tự xã hội, giao thông của thanh niên trẻ gia tăng gây hang mang cho người dân, dư luận.

Lãnh đạo UBND thành phố, các phòng, ban tiếp thu giải trình

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Lạt Võ Ngọc Trình đã tiếp thu, giải trình các nội dung chất vấn của đại biểu thuộc trách nhiệm, thẩm quyền. Đại diện lãnh đạo phòng kinh tế, nông nghiệp, Công an thành phố cũng tiếp thu, giải trình, nêu rõ giải pháp khắc phục tồn tại trong thời gian tới.

Chủ tịch HĐND TP Đà Lạt Tôn Thiện San ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm trong trả lời chất vấn của lãnh đạo phòng, ban, đã bám sát nội dung hỏi để trả lời. Đề nghị trong thời gian tới, người đứng đầu phòng, ban, đơn vị tiếp tục tham mưu lãnh đạo UBND thành phố, phối hợp triển khai quyết liệt dể triển khai các biện pháp đã nêu, đáp ứng mong đợi của cử tri và Nhân dân.

Tại phiên chất vấn, Chủ tịch UBND Tp Đà Lạt Tôn Thiện San đã báo cáo giải trình làm rõ hơn những nội dung lớn cử tri quan tâm thuộc trách nhiệm; đồng thời, phân tích báo cáo tóm tắt định hướng, giải pháp lớn của thành phố trong thời gian tới để tổ chức chỉ đạo điều hành thực hiện thắng lợi nghị quyết Thành ủy đề ra, đảm bảo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2022.

Về cơ bản, năm 2021 kinh tế của thành phố tiếp tục được duy trì phát triển ổn định. Những công trình lớn của thành phố góp phần chỉnh trang đô thị, được cử tri Nhân dân phấn khởi, các công trình trọng điểm được triển khai khá đồng bộ. Công tác quản lý bảo vệ rừng được đảm bảo cả 3 tiêu chí. Công tác phòng chống dịch được đảm bảo, triển khai truy vết khoanh vùng dập dịch nhanh, an toàn, phủ vắc xin sớm và đầy đủ cho các đối tượng, hướng đến đảm bảo tốt nhất sức khỏe của Nhân dân.

Kỳ họp cũng đã thống nhất, biểu quyết thông qua 12 nghị quyết hướng đến đảm bảo kịp thời, tạo điều kiện tốt nhất cho mục tiêu kinh tế - xã hội của thành phố năm 2022.

NGUYỆT THU