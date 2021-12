KỶ NIỆM 77 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM (22/12/1944 - 22/12/2021)

Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) vững mạnh, rộng khắp, làm nòng cốt thực hiện công tác quốc phòng, quân sự ở cơ sở là một trong những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các địa phương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Xây dựng lực lượng DQTV góp phần bảo đảm nền quốc phòng toàn dân và trật tự an toàn xã hội ở cơ sở.

Xây dựng, huấn luyện lực lượng DQTV tinh nhuệ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng

• Phát huy vai trò lực lượng tại chỗ

Nhận thức được vai trò quan trọng của lực lượng DQTV, những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và điều hành của cấp ủy đảng, chính quyền và cơ quan quân sự các cấp, lực lượng DQTV ở Lâm Đồng được xây dựng ngày càng vững mạnh.

Đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, DQTV được tổ chức rộng khắp ở các thôn, buôn, tổ dân phố, cơ quan, tổ chức, với số lượng 20.072 (đạt tỷ lệ 1,53% so với dân số); tổ chức 135 lớp tập huấn cho 15.111 lượt cán bộ DQTV, đạt tỷ lệ 95,6%; huấn luyện cho 113.452 lượt DQTV, đạt 96%, bảo đảm đúng, đủ nội dung, chương trình, thời gian theo quy định; diễn tập chiến đấu phòng thủ cho 142 xã, phường, thị trấn (đạt 100%). Tại các địa phương DQTV hoạt động có hiệu quả, đi vào nền nếp, trong đó đã tổ chức 263.276 lần với 845.649 lượt người tuần tra canh gác bảo vệ mục tiêu được phân công và phối hợp với công an, kiểm lâm, lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ và phòng, chống cháy rừng. Đồng thời, tham gia khắc phục hậu quả tiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn với 38.765 lượt DQTV, tương đương 60.386 ngày công lao động; tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, cơ sở có hiệu quả, được cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao.

Trong những thời điểm nước sôi, lửa bỏng nhất, lực lượng tại chỗ càng phát huy sức mạnh. Thực tiễn công tác phòng, chống dịch bệnh vừa qua đã chứng minh vai trò của lực lượng DQTV. Theo số liệu thống kê từ Bộ CHQS tỉnh, trong thực hiện công tác phòng, chống dịch, riêng việc phối hợp duy trì hoạt động 75 chốt kiểm dịch gồm: 1 chốt cấp tỉnh, 16 chốt cấp huyện, 58 chốt cấp xã, có 417 đồng chí là DQTV tham gia. Đây cũng là lực lượng có mặt trong tất cả các nhiệm vụ chống dịch của địa phương. Nhận định về hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của lực lượng DQTV, Thiếu tướng Du Trường Giang - Phó Tư lệnh Quân khu 7 khẳng định “Chính trong thời điểm dịch bệnh căng thẳng nhất, vai trò nòng cốt và sức mạnh to lớn của lực lượng tại chỗ càng được chứng minh”.

Đánh giá về chất lượng chính trị trong lực lượng DQTV, Đại tá Trần Văn Khương - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết: Năm 2021, chất lượng chính trị của lực lượng này không ngừng được nâng lên. Tỷ lệ đảng viên trong DQTV đạt 28,7% (tăng 2,3% so với cùng kỳ năm 2020), trong đó đảng viên trong dân quân đạt 23,52% (tăng 1,66% so với cùng kỳ năm 2020), đảng viên trong tự vệ đạt 55,92% (tăng 5,23% so với cùng kỳ năm 2020). Chi bộ quân sự đạt 100%; chi bộ quân sự có chi ủy đạt 96,48% (tăng 2,1% so với cùng kỳ năm 2020). Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã tham gia cấp ủy đạt tỷ lệ 98,48%; 5 Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã tham gia cấp ủy, đạt tỷ lệ 3,59%. Phó Chỉ huy trưởng là đảng viên đạt tỷ lệ 98,51%. Thôn đội trưởng là đảng viên đạt tỷ lệ 62,72% (tăng 9,71% so với cùng kỳ năm 2020).

Ngân sách dành cho hoạt động của lực lượng DQTV luôn được đảm bảo.

• Xây dựng lực lượng DQTV trong tình hình mới

Nhằm xây dựng lực lượng DQTV ngày càng tinh nhuệ, tỉnh Lâm Đồng vừa thông qua Đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho DQTV trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.

Đề án được ban hành nhằm tiếp tục xây dựng lực lượng DQTV trên địa bàn tỉnh vững mạnh, rộng khắp, tổ chức, biên chế chặt chẽ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh gắn với địa bàn và nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, tổ chức…

Theo đó, Lâm Đồng đặt mục tiêu xây dựng 100% cấp huyện, cấp xã, thôn có dân quân; 100% cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp cổ phần, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đủ điều kiện có tự vệ với số lượng, thành phần đúng quy định và phù hợp với điều kiện từng địa phương, đơn vị. Nâng cao năng lực hoạt động của Ban CHQS cấp xã và Ban CHQS cơ quan, tổ chức. Giữ vững tỷ lệ đảng viên trong DQTV đạt tỷ lệ 25% trở lên (riêng trong dân quân đạt tỷ lệ 20% trở lên). Phấn đấu 100% Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã tham gia cấp ủy địa phương cùng cấp; 95% trở lên chi bộ quân sự cấp xã có chi ủy; 100% Phó Chỉ huy trưởng quân sự, trung đội trưởng dân quân cơ động cấp xã là đảng viên; tỷ lệ đoàn viên trong DQTV đạt 60% trở lên; phát triển đảng viên mới trong DQTV hằng năm đạt chỉ tiêu được giao... Việc đào tạo và bố trí sử dụng đào tạo trong lực lượng DQTV đảm bảo đúng quy định. Công tác giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự được nâng lên nhằm nâng cao sự tinh nhuệ trong toàn lực lượng.

Xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của địa phương; những đóng góp quan trọng của lực lượng DQTV trong phát triển kinh tế - xã hội, cũng như nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh...; việc xây dựng Đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động, bảo đảm chế độ, chính sách cho DQTV tại địa phương sẽ góp phần tạo cơ sở pháp lý cho các cơ quan, tổ chức, địa phương, đơn vị thực hiện thống nhất, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp của lực lượng vũ trang tỉnh trong tình hình mới.

NGỌC NGÀ