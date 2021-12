Lạc Dương: Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân

(LĐ online) - Ngày 8/12, huyện Lạc Dương tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với đại diện các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện năm 2021.

Đồng chí Phạm Triều - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lạc Dươngphát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại buổi đối thoại, đồng chí Phạm Triều - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lạc Dương khẳng định: đây là dịp giúp cho lãnh đạo huyện nắm bắt thêm tâm tư, tình cảm và nguyện vọng của người dân đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy, chính quyền địa phương. Từ đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời có hiệu quả những kiến nghị hợp pháp, chính đáng của nhân dân, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cả hệ thống chính trị, phát huy dân chủ, sức sáng tạo của nhân dân.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Phó Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương Lê Chí Quang Minh báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2021. Theo đó, năm 2021, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, đồng bộ, quyết liệt của Huyện ủy, UBND huyện, sự nỗ lực cố gắng của các cơ quan, đơn vị, của cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn, sự vào cuộc tích cực các tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp Nhân dân trong huyện, công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 đã được kiểm soát, góp phần thực hiện mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn. Tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện cơ bản ổn định, các hoạt động sản xuất kinh doanh đang từng bước được khôi phục và chuyển sang “trạng thái bình thường mới”; hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội quan trọng đạt và vượt kế hoạch đề ra. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, công tác quốc phòng địa phương được triển khai theo kế hoạch.

Các đại biểu đại diện cho các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện phát biểu ý kiến đối thoại

Trong không khí dân chủ, cởi mở và xây dựng, các đại biểu đại diện cho các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện đã phát biểu ý kiến đối thoại trên các lĩnh vực như: Quy hoạch và sử dụng đất đai, trong đó quy hoạch khu dân cư và các dự án cần có sự nghiên cứu để phù hợp với từng giai đoạn, vừa đảm bảo cho quy hoạch và cũng đảm bảo cho Nhân dân yên tâm sản xuất; phương án sử dụng đất ngoài lâm nghiệp, phân định ranh giới đất nông nghiệp, lâm nghiệp và giải quyết, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Nhân dân; Môi trường với chất lượng nước sinh hoạt trên địa bàn một số xã chưa đảm bảo, có hiện tượng nước đục, thiếu nước vào mùa khô; Chế độ chính sách, văn hóa, đặc biệt giảm lãi suất, giãn nợ, tăng nguồn vốn cho vay để giúp người dân khắc phục ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19; Trật tự xây dựng, giao thông; Quản lý bảo vệ rừng, khoáng sản; Trật tự an toàn xã hội; Sản xuất nông nghiệp… Đặc biệt các đại biểu kiến nghị xử lý những việc kéo dài như: xem xét, giải quyết đất cho những hộ dân tại khu dân cư mới xã Đạ Nhim; kiến nghị công ty Long Hội xả nước ảnh hưởng tới sản xuất, sinh hoạt của người dân thôn Păng Tiêng, Păng Tiêng 1; kiến nghị một số hộ gia đình chưa được giải quyết đất khi tiến hành mở đường vào thôn Păng Tiêng 1…

Trước ý kiến của các đại biểu, với tinh thần cầu thị và thẳng thắn, các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện đã tiếp thu và giải đáp cụ thể những kiến nghị, đề xuất của Nhân dân ngay tại buổi đối thoại. Đối với những vấn đề thuộc trách nhiệm của cấp huyện, cấp xã thì chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát, nghiên cứu giải quyết các phản ánh, kiến nghị nhằm đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của Nhân dân. Đối với những vấn đề liên quan đến điều kiện của huyện và quy định của tỉnh, của Trung ương, các đồng chí lãnh đạo huyện tiếp thu đề xuất, kiến nghị với tỉnh và các cơ quan cấp trên có trách nhiệm xây dựng, bổ sung, điều chỉnh chủ trương, chính sách cho phù hợp.

TUẤN HƯƠNG