Lạc Dương: Hội nghị Huyện ủy lần thứ 8

(LĐ online) - Ngày 10/12, Ban Thường vụ Huyện ủy Lạc Dương tổ chức Hội nghị Huyện ủy lần thứ 8 (mở rộng) để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2021; thảo luận về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp năm 2022 và quyết định một số nội dung quan trọng khác.

Các đồng chí chủ trì hội nghị

Hội nghị với sự chủ trì của các đồng chí: Phạm Triều – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Ya Tiong – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Sử Thanh Hoài – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện. Về dự hội nghị có đồng chí Phạm Thị Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Quốc Kỳ - Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Thực hiện nhiệm vụ năm 2021, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến mọi mặt kinh tế - xã hội, đời sống người dân; trước tình hình đó, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện Lạc Dương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai kịp thời, nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng chống dịch. Với sự vào cuộc, chỉ đạo quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng, đoàn kết của các tầng lớp nhân dân, công tác phòng chống dịch trên địa bàn huyện đã đạt được kết quả tốt; các hoạt động của đời sống kinh tế - xã hội từng bước được phục hồi; việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương trong năm 2021 đạt được kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, phần lớn các chỉ tiêu chủ yếu của năm 2021 đều đạt và vượt so với Nghị quyết đề ra. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trên tất cả các mặt.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, nhất là tình trạng vi phạm Luật Lâm nghiệp còn xảy ra nhiều; công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, môi trường và quản lý đô thị, trật tự xây dựng còn có mặt hạn chế; tội phạm về trật tự xã hội có chiều hướng tăng và tiềm ẩn phức tạp, nhất là tội phạm ma túy, tín dụng đen, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, kinh doanh bất động sản trái phép…

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung nghiên cứu, thảo luận, góp ý vào các dự thảo: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2021, nhiệm vụ giải pháp năm 2022; Nghị quyết của Huyện ủy về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2022; Chương trình công tác của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2022; Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2022; Báo cáo của Ban Thường vụ Huyện ủy về quản lý, điều hành ngân sách Đảng năm 2021 và dự toán ngân sách Đảng năm 2022. Trong đó, các ý kiến tập trung vào một số nội dung như: vấn đề an sinh xã hội, nhất là chi trả cho những người bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; giải pháp để năm 2022 huyện Lạc Dương đạt huyện nông thôn mới; công tác quản lý bảo vệ rừng; quản lý san ủi, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn; giải ngân đầu tư cơ bản; các chỉ tiêu kinh tế - xã hội tổng hợp…

Đồng chí Phạm Thị Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Về dự và phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Thị Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy nhấn mạnh, năm 2021 với nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nhưng với sự quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Lạc Dương, cùng với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của huyện đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Đồng thời, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đề nghị huyện cần khắc phục những hạn chế, phát huy kết quả đạt được để nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; quan tâm chỉ đạo thực hiện chủ trương của Chính phủ về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”; tiếp tục vận động người dân tháo dỡ nhà kính, nhà lưới trên đất lâm nghiệp; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường cho các nhà đầu tư để thu hút đầu tư; giữ vững và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới của các xã, thị trấn để đưa huyện Lạc Dương đạt huyện Nông thôn mới vào năm 2022; triển khai hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo đa chiều bền vững; tăng cường công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ vững trật tự an toàn xã hội; quan tâm giải quyết khó khăn, bức xúc của người dân từ cơ sở; tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, cơ cấu đội ngũ cán bộ công chức, tinh giản theo lộ trình theo đề án vị trí việc làm, làm tốt công tác quy hoạch, luân chuyển, đào tạo, đánh giá cán bộ…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Triều – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lạc Dương nhấn mạnh: Năm 2021 là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, nhất là đợt bùng phát lần thứ tư của dịch Covid-19 với biến chủng mới, lây lan nhanh và nguy hiểm, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sản xuất kinh doanh, tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội. Đồng chí đề nghị trong quá trình triển khai Nghị quyết của Huyện ủy về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2022, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phải quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm; tập trung thực hiện linh hoạt, hiệu quả mục tiêu vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế xã hội; chủ động xây dựng kịch bản phát triển của địa phương trên tinh thần chỉ đạo của Trung ương “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”…

Hội nghị cũng đã bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy khóa XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 để kịp thời kiện toàn Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy khóa XI đảm bảo đủ số lượng, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động trong thời gian tới.

TUẤN HƯƠNG