Lạc Dương: Tăng cường đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thời gian qua, huyện Lạc Dương đã triển khai đồng bộ các giải pháp tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Huyện Lạc Dương đẩy mạnh tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 bằng loa di động đến tận các thôn xóm

• CHÚ TRỌNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, Huyện ủy Lạc Dương đã thành lập Ban Chỉ đạo 35 (BCĐ 35) để chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

Là cơ quan thường trực BCĐ 35 huyện Lạc Dương, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tham mưu giúp BCĐ ban hành kế hoạch công tác, quán triệt triển khai đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan; chủ động đôn đốc các ngành, các cấp thực hiện Nghị quyết số 35 trên cơ sở phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, đảm bảo sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Đồng thời, tiếp tục chủ động phối hợp với Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan, thành viên Ban chỉ đạo nắm chắc tình hình tư tưởng, an ninh chính trị tại địa phương. Tham mưu tích cực cho Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống xã hội, từ đó góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2021 mà Nghị quyết chuyên đề của Huyện ủy đã đề ra.

Theo Ban Tuyên giáo Huyện ủy Lạc Dương, công tác tuyên truyền chính là giải pháp quan trọng hàng đầu giúp huyện thực hiện hiệu quả NQ 35. Cụ thể, trong năm 2021, công tác tuyên truyền của huyện tập trung vào một số nội dung quan trọng như: Kết quả Đại hội XIII của Đảng; công tác bầu cử và kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; công tác phòng, chống dịch COVID-19; thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp... Thông qua đó, kịp thời cập nhật thông tin thời sự nổi bật trong nước và quốc tế, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Dấu ấn đậm nét trong công tác năm 2021 đó là, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện đã phát 12 bài viết đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; 320 tin, bài tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trang thông tin điện tử của huyện. Thành viên BCĐ 35 huyện, BCĐ 35 Công an, Ban Chỉ huy Quân sự huyện và đội ngũ cộng tác viên đã có trên 5.000 bài tuyên truyền, phản bác, gần 35.000 lượt bình luận và 16.500 lượt chia sẻ góp phần tuyên truyền, định hướng, đấu tranh, phản bác, báo cáo có các bài viết xấu, độc trên internet, các trang, hội, nhóm, mạng xã hội. Đặc biệt, Trang “Nhịp sống LangBiang” của BCĐ 35 huyện hiện có hơn 1.800 thành viên tham gia, trong năm 2021 có gần 2.000 bài tuyên truyền, phản bác, 3.000 bình luận và gần 18.000 lượt chia sẻ. Công an, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể địa phương xây dựng 24 chuyên mục quốc phòng toàn dân, tổ chức phát qua hệ thống loa truyền thanh với nội dung tuyên truyền về các quy định của pháp luật, thủ đoạn của các loại tội phạm, tuyên truyền về an toàn phòng cháy chữa cháy, phòng chống tác hại ma túy, tội phạm trong lứa tuổi thanh, thiếu niên. Đồng thời, tuyên truyền đến quần chúng nhân dân nhằm nhận thức rõ các âm mưu, phương thức, thủ đoạn của tội phạm cũng như các thế lực thù địch, các tổ chức phản động chống phá Đảng, Nhà nước; vận động Nhân dân tích cực tham gia tố giác tội phạm, kịp thời phối hợp với lực lượng Công an trong công tác đấu tranh với các loại tội phạm.

• ĐẨY MẠNH ĐẤU TRANH PHẢN BÁC

BCĐ 35 huyện đã đẩy mạnh công tác đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc, chống phá của các phần tử cực đoan, các thế lực thù địch. Công tác theo dõi, ngăn chặn các đối tượng tham gia đăng tải, chia sẻ, bình luận trên các trang mạng phản động, các hội, nhóm chống đối trên không gian mạng được tăng cường. Bên cạnh đó, các thành viên BCĐ thường xuyên kết nối với các tài khoản chính thống đăng thông tin của huyện, tỉnh trên mạng xã hội để tham gia chia sẻ thông tin, đăng bài, bình luận đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước; theo dõi, chấn chỉnh kịp thời cán bộ, đảng viên, Nhân dân khi phát hiện đăng tải, chia sẻ các tin, bài không chính thống, lệch lạc, xuyên tạc, nhằm tuyên truyền, giáo dục, nâng cao tinh thần trách nhiệm khi tham gia mạng xã hội.

Cùng với đó, công tác đăng tải, lan tỏa thông tin tích cực, chính thống của các cơ quan báo chí, thông tin tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để định hướng dư luận. Đấu tranh ngăn chặn kịp thời các thông tin xấu, độc, sai sự thật chống phá Đảng, Nhà nước, công tác phòng, chống dịch COVID-19… trên mạng xã hội. BCĐ 35 huyện phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện phân công các thành viên theo dõi các tài khoản Facebook, blog cá nhân đối với các phần tử xấu thường xuyên lợi dụng vấn đề tôn giáo, dân chủ, nhân quyền hay các trang phản động để theo dõi, nắm tình hình và báo cáo Thường trực Huyện ủy khi có các bài viết xuyên tạc để có hướng xử lý kịp thời.

Theo đồng chí Ya Tiong - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng BCĐ 35 huyện Lạc Dương: “Thời gian tới, BCĐ 35 huyện tiếp tục tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; kịp thời tham mưu, làm tốt định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Quan tâm tiếp xúc và đối thoại với Nhân dân để giải quyết triệt để những yếu tố còn vướng mắc, nổi cộm. Tăng cường giáo dục truyền thống đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ. Nắm bắt hoạt động của các tôn giáo, không để các thế lực thù địch lợi dụng tôn giáo để chống phá Đảng, Nhà nước, góp phần vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện”.

TUẤN HƯƠNG