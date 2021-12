Lạc Dương: Tiếp tục phấn đấu thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép trong năm 2022

(LĐ online) - Ngày 31/12, UBND huyện Lạc Dương tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 trên địa bàn huyện, với sự chủ trì của đồng chí Phạm Triều - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Sử Thanh Hoài - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

Năm 2022, dự báo tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn những diễn biến phức tạp, UBND huyện Lạc Dương đã xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 với mục tiêu tổng quát là tiếp tục chủ động kiểm soát và thích ứng an toàn với dịch bệnh Covid-19 để hạn chế những tác động tiêu cực đến thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, tập trung huy động mọi nguồn lực đầu tư đảm bảo hiệu quả, trọng tâm, trọng điểm, toàn diện, bền vững; triển khai kịp thời, đồng bộ các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp, từng bước phục hồi sản xuất kinh doanh; thu hút và kích cầu hoạt động du lịch, duy trì tốc độ tăng trưởng các khu vực; đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo chiều sâu, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ cao vào sản xuất, tạo liên kết chuỗi giá trị nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và thu nhập của người dân; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh; chú trọng công tác quản lý bảo vệ môi trường; thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp trong công tác quản lý bảo vệ rừng, tài nguyên khoáng sản; chú trọng chính sách an sinh xã hội, công tác giảm nghèo; nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe Nhân dân với phát triển bảo hiểm y tế; đẩy mạnh cải cách hành chính và năng lực điều hành của chính quyền các cấp; từng bước chuyển đổi số và xây dựng chính quyền điện tử, huyện thông minh theo lộ trình; đảm bảo quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Triển khai đồng bộ chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tập trung triển khai các chương trình trọng tâm, công trình trọng điểm theo kế hoạch…

UBND huyện đã đề ra 20 chỉ tiêu cụ thể như: Giá trị sản xuất (GO) theo giá so sánh năm 2010 tăng 18,57% (trong đó: khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 17,03%; khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 21,66%; khu vực dịch vụ tăng 18,08%). Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển 2.000 tỷ đồng. Giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích đạt 325 triệu đồng/ha/năm. Thu nhập bình quân đầu người khoảng 52 triệu đồng/người/năm. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 180,5 tỷ đồng đồng, trong đó phần tỉnh thu 60 tỷ đồng; huyện thu 120,5 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 2%, trong đó tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số giảm 2,5%. Phấn đấu thực hiện hoàn thành việc xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới, tiếp tục củng cố nâng cao các tiêu chí xã đạt nông thôn mới. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 93%, tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội đạt 16%, tỷ lệ tham gia bảo hiểm thất nghiệp đạt 11%. Duy trì độ che phủ rừng đạt 85,14%. Công tác quản lý bảo vệ rừng phấn đấu giảm từ 25% đến 30% trên cả 3 tiêu chí so với năm 2021 (số vụ vi phạm, diện tích vi phạm và lâm sản thiệt hại). Vận hành có hiệu quả Trung tâm điều hành huyện thông minh (IOC)…

Trên cơ sở mục tiêu tổng quát và các chỉ tiêu cơ bản, UBND huyện đã đề ra nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu. Trong đó, tập trung vào công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; các nhiệm vụ, giải pháp kinh tế - xã hội; quốc phòng - an ninh; chương trình mục tiêu quốc gia; chương trình trọng tâm, công trình trọng điểm…

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến tập trung vào các giải pháp để thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2022 như: Giải pháp để nâng cao tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế, phát triển các mô hình kinh tế, thu ngân sách…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Triều - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lạc Dương đề nghị các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tiếp tục chủ động kiểm soát và thích ứng an toàn với dịch bệnh Covid-19 để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép trong năm 2022. Trong đó, các cấp ủy, chính quyền, mặt trận, các ban ngành, đoàn thể cần tăng cường quán triệt học tập, triển khai, cụ thể hóa Nghị quyết số 09 của Huyện ủy về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2022 và Nghị quyết của HĐND huyện về phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; thực hiện có hiệu quả phát triển kinh tế trên các lĩnh vực, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp; tập trung làm tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng; tập trung đẩy nhanh tiến độ nâng cao chất lượng công tác quy hoạch trên địa bàn để thu hút đầu tư và góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; triển khai tốt kế hoạch tài chính, ngân sách, tăng cường quản lý thu - chi ngân sách, tập trung giải pháp chống thất thu và xử lý nợ đọng, quản lý chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả; thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022, ưu tiên đầu tư cho các công trình trọng điểm; đẩy mạnh ứng dụng nghiên cứu khoa học công nghệ vào sản xuất; nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đào tạo nghề cho lao động nông thôn…

Kết luận hội nghị, đồng chí Sử Thanh Hoài - Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Để nâng cao hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, trước hết cần tập trung quyết liệt, sáng tạo, tìm phương pháp tốt, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Đồng thời, xác định các nhiệm vụ đột phá trong năm 2022 với các nội dung cụ thể như: Tập trung hoàn thành các quy hoạch; tăng cường hoạt động liên kết sản xuất gắn với thu hút đầu tư các nhà máy chế biến các sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn huyện; thu hút các dự án đầu tư lớn, xây dựng các khu đô thị, làng đô thị xanh; tập trung thực hiện nhiệm vụ chuyển đối số, xây dựng đô thị thông minh; tiếp tục hợp tác và khai thác có hiệu quả các chương trình hợp tác với các địa phương, đơn vị; tiếp tục thực hiện lộ trình huyện đạt chuẩn nông thôn mới… Trong đó, phân công trách nhiệm cụ thể và tập trung cho công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, các ban ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn; các xã, thị trấn, các phòng ban xây dựng và triển khai kế hoạch năm 2022; các đơn vị sự nghiệp xây dựng kế hoạch và từng bước tự chủ; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tham gia thường xuyên hơn, chủ động xây dựng nội dung để có chương trình, nội dung làm việc hiệu quả…

Tại hội nghị đã ra mắt Đội quản lý trật tự xây dựng

