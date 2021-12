Lạc Dương tổng kết công tác quốc phòng địa phương năm 2021

(LĐ online) - Chiều 16/12, UBND huyện Lạc Dương tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng địa phương và giáo dục quốc phòng - an ninh năm 2021; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương Sử Thanh Hoài tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2021

Năm 2021, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng đến đời sống của Nhân dân và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đặc biệt trên lĩnh vực sản xuất rau, hoa trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, đồng bộ, quyết liệt của Huyện ủy, UBND huyện, sự nỗ lực cố gắng của các cơ quan, đơn vị, của cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn, sự vào cuộc tích cực các tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân trong huyện, công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 đã được kiểm soát, góp phần thực hiện mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển, công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả, tiềm lực quốc phòng – an ninh được tăng cường và giữ vững.

Trên cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện Lạc Dương và các đơn vị ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo hướng dẫn thực hiện công tác quân sự, quốc phòng địa phương năm 2021; tổ chức, triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện, thống nhất trong toàn huyện. Công tác quân sự, quốc phòng địa phương đảm bảo yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững chắc, gắn phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng – an ninh, chủ động đối phó có hiệu quả sự chống phá của các thế lực thù địch. Từ đó nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ các cấp, các ngành đối với nhiệm vụ quốc phòng – an ninh, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Công tác xây dựng Đảng thường xuyên được chú trọng, giữ vững 100% chi bộ quân sự có chi ủy; đồng thời, thường xuyên nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Làm tốt công tác tư tưởng trong lực lượng vũ trang huyện; theo dõi, nắm chắc dư luận xã hội trên địa bàn huyện. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả “5 chủ động” gắn với thực hiện mô hình “3 nhất”, “9 không” trong Đảng bộ lực lượng vũ trang huyện. Công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu được giao, đảm bảo về số lượng và chất lượng. Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã hướng dẫn cho các xã, thị trấn tổ chức xét duyệt tiêu chuẩn công dân sẵn sàng nhập ngũ năm 2022.

Ban Chỉ huy Quân sự huyện triển khai có hiệu quả chương trình “Lực lượng vũ trang huyện chung sức xây dựng nông thôn mới”. Tiếp tục phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể huyện vận động nhân dân hỗ trợ phòng chống dịch bệnh Covid-19 cho TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam trên 6 tấn nông sản. Thường xuyên chăm lo đời sống tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ dân quân trong đơn vị. Làm tốt công tác chính sách cho các đối tượng chính sách nhân các dịp lễ, tết. Làm tốt công tác phụng dưỡng, chăm sóc Mẹ Việt Nam Anh hùng. Giải quyết tốt công tác chính sách cho các đối tượng theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Phối hợp với cấp ủy, chính quyền tổ chức “Tết quân dân” tại xã Đưng K’Nớ. triển khai xây dựng và bàn giao nhà “Tình nghĩa quân – dân”; đề nghị hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho cán bộ đơn vị. Làm tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn, phối hợp với các ngành thành lập các chốt kiểm soát dịch bệnh của các xã, thị trấn, tổ chức khu cách ly tập trung theo kế hoạch của tỉnh…

Tại hội nghị, các đại biểu đã phát biểu ý kiến, phân tích, làm rõ những ưu điểm, hạn chế trong tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương và giáo dục quốc phòng – an ninh trên địa bàn năm 2021, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện hiệu quả trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Triều – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lạc Dương nhấn mạnh: Để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương và giáo dục quốc phòng - an ninh năm 2022, các cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng vụ trang huyện và cơ quan, ban ngành, đoàn thể cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các văn bản của Đảng, Nhà nước có liên quan đến công tác quân sự, quốc phòng địa phương, làm cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai có hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương và giáo dục quốc phòng - an ninh năm 2022 và những năm tiếp theo, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Nâng cao nhận thức trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và Nhân dân tham gia củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Thường xuyên nâng cao chất lượng đối với nhiệm vụ bồi dưỡng, giáo dục quốc phòng – an ninh cho nhiều thành phần nhằm xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần xây dựng tiềm lực chính trị tinh thần trong phòng thủ vững mạnh. Tiếp tục làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nắm chắc các quan điểm của Đảng, nắm chắc tình hình địa phương, dự báo đúng tình hình quốc phòng – an ninh của địa phương, không để các thế lực thù địch, phản động len lỏi vào trong đời sống của Nhân dân. Tích cực tham gia đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Thực hiện có hiệu quả các quy chế phối hợp giữa các lực lượng. Thường xuyên quan tâm chú trọng công tác phát triển đảng trong lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng trong lực lượng vũ trang…

Dịp này, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Lạc Dương được Quân khu 7 tặng danh hiệu đơn vị quyết thắng, 1 cá nhân được tặng danh hiệu chiến sĩ tiên tiến; UBND tỉnh tặng bằng khen cho 1 cá nhân trong thực hiện phong trào thi đua quyết thắng tại địa phương năm 2021; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng danh hiệu đơn vị tiên tiến cho 2 tập thể, tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cho 1 cá nhân, danh hiệu chiến sĩ tiên tiến cho 4 cá nhân; UBND huyện Lạc Dương tặng giấy khen cho 4 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2021; đồng thời, tặng giấy khen cho 1 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức diễn tập phòng thủ thị trấn Lạc Dương năm 2021; Ban Chỉ huy Quân sự huyện Lạc Dương tặng giấy khen cho 1 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Quyết thắng năm 2021.

TUẤN HƯƠNG