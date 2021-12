Lâm Đồng từng bước khắc phục khó khăn, thích ứng an toàn với dịch Covid-19

(LĐ online) - Ngày 21/12, đồng chí Trần Văn Hiệp - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng ký công văn gửi Bộ Y tế và Thường trực Tỉnh uỷ Lâm Đồng báo cáo kết quả 2 tháng triển khai thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” (gọi tắt Nghị quyết số 128/NQ-CP).

Đồng chí Trần Văn Hiệp - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các huyện, thành phố

16/19 CA TỬ VONG CHƯA TIÊM VẮC XIN

Theo UBND tỉnh, sau 2 tháng triển khai Nghị quyết số 128/NQ-CP, đến ngày 19/12/2021, toàn tỉnh đã ghi nhận 7.006 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2; trong đó, xuất viện 4.398 trường hợp, về địa phương khác 11 trường hợp, 19 bệnh nhân tử vong (16 ca chưa tiêm vắc xin, 1 ca tiêm 1 mũi, 2 ca tiêm 2 mũi), hiện đang điều trị 2.578 bệnh nhân.

Từ ngày 17/11 đến nay, tỉnh triển khai cách ly F1 tại nhà cho 36.909 trường hợp và quản lý, chăm sóc F0 tại nhà cho 143 trường hợp đủ điều kiện theo quy định. Triển khai chương trình sử dụng thuốc kháng vi rút thử nghiệm lâm sàng có kiểm soát cho 422 trường hợp đồng ý tham gia, chưa ghi nhận trường hợp nào có biến cố bất lợi nặng.

Lâm Đồng hiện thuộc khu vực nguy cơ trung bình (vùng vàng) với Covid-19; có 2 huyện thuộc vùng cam (Lạc Dương, Đạ Huoai); 5 huyện, thành phố thuộc vùng vàng (Đà Lạt, Đức Trọng, Lâm Hà, Di Linh, Bảo Lâm); 5 huyện, thành phố thuộc khu vực bình thường mới (vùng xanh). Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh và UBND các cấp triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ và quy định tạm thời của UBND tỉnh về đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19…

Đến ngày 19/12, tỉnh Lâm Đồng đã nhận tổng số 2.151.506 liều vắc xin. Tổng số liều đã tiêm 2.087.505 liều, đạt tỷ lệ 97%. Tỉnh đã ban hành quyết định thành lập khu vực cách ly tập trung phòng chống dịch bệnh Covid-19 phù hợp với từng diễn biến của dịch bệnh. Toàn tỉnh hiện có 193 khu cách ly tập trung với 14.433 giường, 3.233 phòng. Đã thành lập 50 cơ sở thu dung và điều trị Covid-19 mức độ nhẹ và không triệu chứng (tầng 1) với tổng số giường bệnh đã bố trí là 5.435 giường; khu điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 (tầng 2, 3) tại Bệnh viện Nhi Lâm Đồng (300 giường) và tại Bệnh viện II Lâm Đồng (200 giường); Giường ICU 82, đảm bảo đáp ứng với tình hình dịch bệnh hiện nay…

KHẨN TRƯƠNG, NHANH CHÓNG HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN KHÓ KHĂN

Trong công tác hỗ trợ người dân gặp khó khăn do Covid-19, Sau khi có Nghị quyết số 68/NQ-CP, tỉnh đã khẩn trương, nhanh chóng thực hiện việc hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch; đồng thời, sử dụng ngân sách địa phương để hỗ trợ thêm cho một số đối tượng gặp khó khăn theo đặc thù riêng của tỉnh. Đến thời điểm hiện tại, tỉnh đã thực hiện hỗ trợ cho 211.555 đối tượng, 5.200 doanh nghiệp, đơn vị; tổng số tiền thực hiện hỗ trợ trên 351 tỷ đồng.

Tại các khu công nghiệp, hầu hết các doanh nghiệp đã hoạt động sản xuất kinh doanh trở lại theo quy định phù hợp với tình hình thực tế của từng khu vực và từng doanh nghiệp; đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 đúng theo quy định của ngành y tế.

Trong hoạt động giao thông vận tải, thực hiện kết nối hoạt động vận tải hành khách bằng ô tô đi/đến tỉnh Lâm Đồng theo đúng tinh thần Nghị quyết số 128/NQ-CP. Hiện tại, tỉnh thống nhất hoạt động trở lại các tuyến vận tải hành khách đi/đến 30 địa phương trên cả nước.

Tình hình tiêu thụ nông sản đã ổn định và tăng mạnh trở lại. Tuy nhiên, nguồn cung nhiều mặt hàng nông sản còn hạn chế so với thời điểm trước dịch. Giá nông sản tại Lâm Đồng và tại các tỉnh tiêu thụ vẫn còn chênh lệch khá cao, nhất là tại khu vực chợ truyền thống do chi phí vận chuyển, phân phối vẫn khá cao (nguyên nhân chủ yếu do giá nhiên liệu và các chi phí khác của tiểu thương cao).

Về lực lượng lao động tỉnh có khoảng 788,8 nghìn người từ 15 tuổi trở lên, trong đó có 756,8 nghìn người đang việc làm, giảm 25 nghìn người so với năm 2020. Tính đến nay, số người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp trên địa bàn tỉnh là 7.124 người, giảm 1.151 người so với cùng kỳ năm 2020. Dự ước Quý 4/2021 số người thất nghiệp sẽ giảm nhanh từ 32.047 người (quý 3/2021) xuống còn khoảng 12.000 người, với tỷ lệ thất nghiệp chung toàn tỉnh khoảng 1.5%. Trong Quý 4/2021, phần lớn lao động có việc làm mới, lao động thất nghiệp được giải quyết tập trung vào lĩnh vực dịch vụ, sản xuất kinh doanh, chế biến cà phê…

PHÒNG DỊCH VẪN LÀ CHÍNH

Theo UBND tỉnh, trước tình hình thực tế dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trong nước, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng nguy cơ dịch bệnh lây lan trong cộng đồng rất cao nhất là trong dịp lễ, tết cuối năm. Do đó, UBND tỉnh đặt ra nhiệm vụ thời gian tới là tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, đặc biệt trong dịp lễ, tết. Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục phối hợp thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 nhất là trong dịp lễ, tết... Tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác; nhưng cũng không lo sợ, mất bình tĩnh; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sự tham gia của nhân dân trong việc thực hiện các giải pháp phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả, thích ứng với tình hình bình thường mới; thống nhất nhận thức “phòng dịch vẫn là chính”.

Tuyên truyền, quán triệt sâu rộng; tạo nên sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội để triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả các giải pháp về công tác phòng chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới, phù hợp với từng vùng, từng địa bàn, phấn đấu đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2021.

Tuyên truyền để mọi người dân tuân thủ theo nguyên tắc: 5K + vắc xin, thuốc điều trị + công nghệ + ý thức người dân. Mỗi người dân, gia đình, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp... tự xét nghiệm theo dõi sức khỏe theo hướng dẫn của ngành y tế, khi xét nghiệm dương tính hoặc có các biểu hiện nghi mắc Covid-19 như sốt, ho, khó thở, mất vị giác, khứu giác báo cho y tế địa phương để kịp hỗ trợ, cách ly, điều trị theo quy định.

Chậm nhất 31/12/2021, hoàn thành tiêm mũi 2 cho 100% người từ 18 tuổi trở lên (trừ các trường hợp trì hoãn tiêm, chống chỉ định và chưa đủ thời gian tiêm) và chậm nhất 31/01/2021, hoàn thành tiêm 2 mũi cho trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi.

Khẩn trương phục hồi thị trường lao động trên địa bàn tỉnh gắn với an toàn phòng chống dịch Covid-19, nhanh chóng khôi phục và phát triển kinh tế: Tuân thủ các giải pháp theo Nghị quyết số 128/NQ-CP và Quyết định số 2563/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lâm Đồng; tạo điều kiện thuận lợi lưu thông hàng hóa, giao thông vận tải, hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ và thị trường lao động vận hành thông suốt…

