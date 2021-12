Lãnh đạo TP Đà Lạt thăm và chúc mừng ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam

(LĐ online) - Nhân kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2021), ngày 20/12, lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Lạt do ông Trần Duy Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Lạt làm trưởng đoàn đã đến chúc mừng Ban Chỉ huy Quân sự thành phố. Cùng đi, có Phó bí thư Thường trực Thành ủy Đà Lạt Đặng Quang Tú; Phó Chủ tịch UBND TP Đà Lạt Trần Thị Vũ Loan, đại diện Ban Tuyên giáo, văn phòng Thành ủy.

Lãnh đạo TP Đà Lạt thăm và chúc mừng Ban Chỉ huy Quân sự nhân 77 năm ngày thành lâp Quân đội Nhân dân Việt Nam

Tại Ban Chỉ huy Quân sự thành phố, đoàn đã được nghe Chỉ huy trưởng báo cáo một số kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm qua. Tiếp đó, thay mặt đoàn, ông Trần Duy Hùng - Bí thư Thành ủy đã đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Bí thư Thành ủy cũng thay mặt Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ gửi lời chúc mừng, tặng hoa và quà, động viên cán bộ, chiến sỹ Ban Chỉ huy Quân sự tiếp tục phát huy truyền thống của Bộ đội cụ Hồ, tích cực tham gia hoạt động bảo vệ an ninh tổ quốc, giữ an ninh trật tự, an toàn xã hội, góp phần xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

NGUYỆT THU