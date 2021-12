• Lâm Đồng có hơn 1.100 mô hình hay trên nhiều lĩnh vực

(LĐ online) - Ngày 15/12, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh (giai đoạn 2016 - 2021).

Chủ trì hội nghị sơ kết tại điểm cầu Lâm Đồng

Tại điểm cầu Lâm Đồng, tham dự và chủ trì có ông Võ Ngọc Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; bà Phạm Thị Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận; cùng các Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các đơn vị, địa phương cùng dự.

Sau 5 năm triển khai thực hiện Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đã có sự tác động mạnh mẽ đến mọi mặt của đời sống Nhân dân. Thông qua Cuộc vận động đã động viên Nhân dân phát huy truyền thống đoàn kết, khơi dậy nguồn lực, tiềm năng, sức mạnh nội lực ngay trong mỗi người dân, mỗi gia đình và cộng đồng dân cư trong phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, giữ vững an ninh trật tự. Cuộc vận động đã góp phần cùng với Đảng, Nhà nước đẩy mạnh xã hội hoá, giải quyết có hiệu quả các vấn đề an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững. Đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân từng bước được nâng cao, sự đồng thuận trong xã hội, truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái của Nhân dân các dân tộc được phát huy mạnh mẽ. Thông qua Cuộc vận động cho thấy ý chí, tinh thần đoàn kết, chia sẻ của người dân Việt Nam, càng gian khó thì tinh thần đoàn kết, tính kết nối cộng đồng càng gắn kết.

Các tỉnh, thành phố tham gia thảo luận về nhiều nội dung sôi nổi, chất lượng như: Kinh nghiệm trong công tác vận động và điều phối hàng cứu trợ; tuyên truyền, vận động Nhân dân xây dựng đô thị văn minh trên địa bàn; thực hiện mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng phát triển kinh tế; vận động hỗ trợ làm cầu, đường cho người nghèo góp phần xây dựng nông thôn mới; hiệu quả trong công tác vận động nguồn lực từ nhân dân trong xây dựng nông thôn mới; vận động bà con dân tộc thiểu số xóa bỏ hủ tục lạc hậu, xây dựng đời sống văn hóa; kinh nghiệm trong vận động Nhân dân hiến đất xây dựng nông thôn mới; thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên; huy động nguồn lực từ Nhân dân góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; kinh nghiệm 5 năm triển khai Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Tại Lâm Đồng, qua 5 năm triển khai, Cuộc vận động được các cấp, các ngành, tổ chức quan tâm phối hợp thực hiện và từng bước trở thành phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong Nhân dân. Cuộc vận động đã tạo sức lan tỏa rộng lớn, tác động mạnh mẽ đến đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, mang lại nhiều đổi thay tích cực, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần và vật chất của Nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh. Thông qua Cuộc vận động, cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, Nhân dân đã nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về vai trò, tầm quan trọng của Cuộc vận động; khơi dậy, phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, giúp đỡ lẫn nhau trong phát triển kinh tế, giảm nghèo nhanh, bền vững…

Đến nay, MTTQ và các đoàn thể các cấp xây dựng, thẩm định và nhân rộng 1.112 mô hình trên nhiều lĩnh vực phát triển kinh tế; giúp nhau vươn lên thoát nghèo; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông; bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn thực phẩm; giám sát và phản biện xã hội; xây dựng đời sống văn hóa, xóa bỏ tập quán lạc hậu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị vững mạnh... Đặc biệt, công tác chỉ đạo các địa phương đăng ký xây dựng mô hình khu dân cư tiêu biểu, khu dân cư kiểu mẫu (từ năm 2019 đến nay), tạo chuyển biến mạnh mẽ trong phát huy vai trò, trách nhiệm của MTTQ tham mưu, đề xuất cấp ủy, phối hợp với chính quyền, hiệp thương thống nhất hành động với các tổ chức thành viên phối hợp tuyên truyền, động viên sức dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trọng tâm xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội.

NGUYỆT THU