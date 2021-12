Thường trực Tỉnh ủy gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ

(LĐ online) - Sáng 3/12, Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng đã tổ chức buổi gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ để thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chủ trì buổi gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ

Buổi gặp mặt do các đồng chí: Trần Đức Quận - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Đình Văn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trường Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng; Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Tham dự buổi gặp mặt có đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ.

Các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ tham dự buổi gặp mặt

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Trần Đình Văn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trường Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng đã báo cáo tới các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Theo đó, năm 2021 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI trong bối cảnh gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, nhất là đại dịch Covid-19 tác động tiêu cực đến sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội và đời sống Nhân dân. Song, với chủ đề: “Đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, hành động quyết liệt, biến thách thức thành cơ hội, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI”, Đảng bộ, chính quyền, hệ thống chính trị các cấp với quyết tâm chính trị cao, lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đinh Văn báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2021

Cụ thể, kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng dương đạt 3,7%. GRDP bình quân đầu người đạt 66,2-67,1 triệu đồng, tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân 3%. Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội chiếm 31,5% GRDP. Thu nhập trên đơn vị diện tích đạt 192 triệu đồng/ha. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 10.620 tỷ đồng (kế hoạch là 9.300 tỷ đồng), tăng 12,7% so cùng kỳ, bằng 114,2% dự toán địa phương. Tổng chi ngân sách địa phương ước đạt 13.667 tỷ đồng, bằng 88,9% so với dự toán HĐND tỉnh giao.

Các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh phát biểu ý kiến, đóng góp tại buổi gặp mặt

Công tác quản lý, bảo vệ rừng có nhiều chuyển biến tích cực, số vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, diện tích, lâm sản thiệt hại giảm so cùng kỳ. Lĩnh vực công nghiệp - xây dựng duy trì ổn định, không để đứt gãy chuỗi sản xuất. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 19.549 tỷ đồng, tăng 6,7% so cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 56.378 tỷ đồng; tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 696 triệu USD (đạt trên 85% kế hoạch); lượng khách du lịch đến Lâm Đồng đạt 2.075,5 ngàn lượt, giảm 48% so cùng kỳ. Việc triển khai các công trình trọng điểm được thực hiện đúng tiến độ đề ra.

Các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh phát biểu ý kiến, đóng góp tại buổi gặp mặt

Trong lĩnh vực xây dựng nông thôn mới, đến nay toàn tỉnh Lâm Đồng đã có 3 huyện đạt chuẩn nông thôn mới là Đơn Dương, Đức Trọng và Đạ Tẻh; 2 thành phố là Đà Lạt, Bảo Lộc hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Đến hết năm 2021, có 104/111 xã (chiếm 93,7%) đạt chuẩn nông thôn mới; 2 huyện Cát Tiên, Lâm Hà đã hoàn thiện hồ sơ trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh đến cuối năm 2021 còn khoảng 1,12%. Ngoài ra, trong năm 2021, văn hóa, giáo dục tiếp tục duy trì, phát triển cơ bản đáp ứng nhu cầu đời sống văn hóa, tinh thần Nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp thông tin, giải trình, làm rõ một số nội dung mà các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh quan tâm

Công tác phòng chống dịch Covid-19 được các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể khẩn trương, tích cực, chủ động, linh hoạt bám sát tình hình triển khai kịp thời, nghiêm túc theo chỉ đạo Trung ương; có nhiều giải pháp phòng chống dịch phù hợp; chuẩn bị đầy đủ thuốc, vật tư y tế phục vụ công tác phòng chống dịch; thành lập Quỹ hỗ trợ phòng chống dịch bệnh Covid-19 với tổng số tiền vận động được đến nay là 77 tỷ đồng. Triển khai tiêm chủng vắc xin Covid-19 cho Nhân dân đảm bảo kịp thời, an toàn. Đến nay, toàn tỉnh Lâm Đồng đã tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi 1 cho người dân từ 18 tuổi trở lên đạt 99,35% và tiêm mũi 2 cho người dân đạt 89,04%. Đối với trẻ từ 12 đến 17 tuổi đã tiêm vắc xin mũi 1 phòng Covid-19 đạt trên 81,49%.

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận phát biểu tiếp thu tại buổi gặp mặt

Thời gian qua, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được quan tâm; chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các tổ chức đảng; quản lý chặt chẽ đảng viên, nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên mới; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc kiểm điểm đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên.

Tỉnh ủy Lâm Đồng cũng đã xác định chủ đề của năm 2022 là “Phát huy cao độ tinh thần đổi mới, kỷ cương, trách nhiệm, nêu gương, dám nghĩ, dám làm, biến thách thức thành cơ hội, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI”. Từ đó, đề ra những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để thực hiện hiệu quả thời gian tới.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng qua các thời kỳ đã bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi, đồng tình và đánh giá cao các kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện đạt được trên tất cả các lĩnh vực thời gian qua. Cùng với đó, các đồng chí nguyễn lãnh đạo tỉnh cũng quan tâm, góp ý vào một số nội dung, lĩnh vực cụ thể như: Vấn đề quản lý bảo vệ rừng; phòng chống tham nhũng tiêu cực; một số hạn chế, tồn tại cần kịp thời chỉ đạo khắc phục; vấn đề thu hút đầu tư; tiến độ triển khai xây dựng các công trình trọng điểm trên địa bàn; công tác giảm nghèo; công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19…

Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp đã phát biểu, thông tin, giải trình, làm rõ thêm một số nội dung mà các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh quan tâm.

Kết luận buổi gặp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận đã thay mặt Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cảm ơn những ý kiến đóng góp của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; đồng thời, xin tiếp thu, lĩnh hội các ý kiến đóng góp của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh để cùng với Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy với quyết tâm cao nhất lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt kết quả cao nhất trong thời gian tới.

DUY DANH