Thường trực Tỉnh uỷ giao ban với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh

(LĐ online) - Sáng 31/12, đồng chí Trần Đình Văn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng đã chủ trì hội nghị giao ban với Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh để đánh giá hoạt động năm 2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Toàn cảnh hội nghị

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Phạm Thị Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Bùi Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Võ Ngọc Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Tôn Thiện Đồng – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm S – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng của Tỉnh ủy và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh.

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2021, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh đã bám sát chỉ đạo của Trung ương và tỉnh, chủ động triển khai các nhiệm vụ theo đúng chức năng. Từ đó, góp phần quan trọng cùng với các cấp, các ngành thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh của tỉnh. Trong đó, có một số kết quả nổi bật như: Năm 2021, tổng sản phẩm trong nước GRDP (theo giá so sánh 2010) của Lâm Đồng tăng 3,1% (kế hoạch 7 - 8%); GRDP bình quân đầu người đạt 66,2 - 67,1 triệu đồng; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 10.620 tỉ đồng, tăng 12,7% so với cùng kỳ năm 2020, bằng 114,2% dự toán địa phương; tỉ lệ hộ nghèo giảm 0,3%; tỉ lệ hộ gia đình văn hóa đạt 90,5%...

Các đại biểu phát biểu, thảo luận tại hội nghị

Trong năm 2021, nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tiếp tục có sự đổi mới, xác định các nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, tập hợp Nhân dân. Từ đó, góp phần củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội; đồng thời, thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo lợi ích chính đáng cho đoàn viên, hội viên và Nhân dân.

Các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động tiếp tục được triển khai đồng bộ, trọng tâm là các phong trào, hoạt động chung tay phòng chống dịch Covid-19 với cộng đồng trong và ngoài tỉnh, cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", "Vì người nghèo", “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào thi đua “Đoàn kết Sáng tạo”… và các phong trào thi đua của các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh.

Theo thống kê của MTTQ tỉnh, từ ngày 27/5 đến ngày 30/11/2021, Quỹ Hỗ trợ phòng chống Covid-19 tỉnh đã tiếp nhận được trên 76,5 tỷ đồng tiền mặt cùng với các hiện vật là vật tư, trang thiết bị y tế... trị giá hơn 23 tỷ đồng, do các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh ủng hộ. Thời gian qua, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh cũng đã chú trọng công tác xây dựng các mô hình, điển hình trong Nhân dân và tạo được sự lan tỏa trong các thành phần xã hội, cộng đồng dân cư.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã nêu lên những kết quả nổi bật, những cách làm hay sáng tạo, bài học kinh nghiệm rút ra trong hoạt động của cơ quan, đơn vị thời gian qua; đồng thời, đề xuất, kiến nghị nhiều nhiệm vụ, giải pháp để triển khai thực hiện hiệu quả trong thời gian tới.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đình văn phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Đình Văn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thay mặt Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh trong thời gian qua. Cùng với đó, đồng chí Trần Đình Văn cũng nhấn mạnh: Năm 2022, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xác định chủ đề là “Phát huy cao độ tinh thần đổi mới, kỷ cương, trách nhiệm, nêu gương, dám nghĩ, dám làm, biến thách thức thành cơ hội, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI”, do vậy, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cần quán triệt rõ tinh thần của chủ đề năm 2022 trong tổ chức triển khai hoạt động của mình; đồng thời, phải tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân, bảo đảm sự đồng thuận, thống nhất cao về tư tưởng và hành động trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân cùng phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu mà Tỉnh ủy đã đề ra.

Bên cạnh đó, cần nâng cao chất lượng công tác phối hợp tuyên truyền, vận động giữa MTTQ với các tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan chính quyền trong thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động; nâng cao chất lượng giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội theo tinh thần Quyết định số 217, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị; tiếp tục thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động và đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; phát huy vai trò của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác tham gia xây dựng Đảng; quan tâm, chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức thành công Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp nhiệm kỳ 2022 - 2027 và các đại hội của một số hội quần chúng khác…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đình Văn cũng đề nghị MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cần phối hợp chuẩn bị các điều kiện và tổ chức cho đoàn viên, hội viên và Nhân dân đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui tươi, an toàn, tiết kiệm theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương và tỉnh.

DUY DANH