(LĐ online) - Chiều 14/12, tại Bộ CHQS tỉnh đã diễn ra Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng địa phương và công tác giáo dục quốc phòng an ninh năm 2021.

Chủ trì Hội nghị

Đồng chí Trần Văn Hiệp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Đại tá Nguyễn Bình Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có Thiếu tướng Du Trường Giang, Phó Tư lệnh Quân khu 7; đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố, cơ quan, nhà trường, đơn vị trong toàn tỉnh.

Năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, tuy nhiên Lâm Đồng đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân và công tác giáo dục quốc phòng an ninh.

Trong thực hiện công tác quốc phòng địa phương, các cơ quan chức năng, địa phương đã chủ động tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân nắm được đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước về quốc phòng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Ngoài nguồn ngân sách bảo đảm cho nhiệm vụ quốc phòng hằng năm, địa phương đã huy động tốt mọi nguồn lực từ Nhân dân để xây dựng nền quốc phòng.

Cấp ủy, chính quyền đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các biện pháp về đấu tranh trên không gian mạng góp phần định hướng dư luận trên mạng xã hội và bảo đảm phục vụ tốt cho lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của địa phương.

Phát huy tốt vai trò giám sát của của HĐND đối với UBND tỉnh và các cơ quan Nhà nước ở địa phương trong thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng. Ủy ban Mặt trân Tổ quốc Việt Nam các cấp có nhiều hoạt động phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Các chính sách về tôn, dân tộc, xóa đói giảm nghèo…được đẩy mạnh.

Xây dựng tiềm lực kinh tế, tiềm lực khoa học và công nghệ vững mạnh làm cơ sở để thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến an ninh quốc phòng.

Lực lượng vũ trang tỉnh không ngừng phát triển khả năng và trình độ sẵn sàng chiến đấu; xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sỹ có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Cơ sở vật chất bảo đảm cho quốc phòng được quan tâm đầu tư xây dựng. Chuyển mọi hoạt động của cơ quan, tổ chức, địa phương và Nhân dân vào các trạng thái quốc phòng. Tổ chức, biên chế Bộ đội địa phương, Dân quân tự vệ, sắp xếp lực lượng Dự bị động viên bảo đảm đúng quy định và đủ chỉ tiêu được giao; giao quân đạt 100% chỉ tiêu được giao, tỷ lệ đảng viên vượt 1,6%; tuyển sinh quân sự đạt 26,64% (tăng 1,28% so với năm 2020).

Trong phòng, chống dịch bệnh Covid – 19, lực lượng vũ trang là lực lượng nòng cốt trên tuyến đầu. Thực hiện tốt công tác dân vận, công tác động viên quốc phòng, công nghiệp quốc phòng và các hoạt động phòng thủ dân sự. Đẩy mạnh hoạt động đối ngoại quốc phòng, kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội có hiệu quả.

Đối với công tác giáo dục quốc phòng và an ninh, hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp phát huy tốt vai trò tham mưu, tư vấn giúp cấp ủy, chính quyền cùng cấp lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác giáo dục quốc phòng và an ninh trên địa bàn tỉnh. Các cơ quan, tổ chức, địa phương đã tiến hành bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng. Công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên được thực hiện đồng bộ, chặt chẽ, có chất lượng. Các địa phương và các cơ quan chức năng thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho Nhân dân góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của Nhân dân trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, cơ sở.

Bên cạnh đó, những vấn đề còn tồn tại cũng được nêu rõ và trao đổi tại hội nghị. Đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương đã đóng góp nhiều ý kiến về thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác quốc phòng địa phương.

Thiếu tướng Du Trường Giang, Phó Tư lệnh Quân khu 7 phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Du Trường Giang thay mặt lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đánh giá cao những thành tựu Lâm Đồng đạt được. Đặc biệt trong công tác phòng chống dịch Covid – 19, Lâm Đồng không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ này trên địa bàn tỉnh mà còn làm căn cứ hậu cần vững chắc hỗ trợ các địa phương trong và ngoài Quân khu. Thiếu tướng nhấn mạnh, Lâm Đồng là một trong hai đơn vị nhận được cờ thi đua của Quân khu.

Đồng chí Trần Văn Hiệp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát biểu tại hội nghị

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, trong thời gian tới các sở, ngành, địa phương cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương, quan điểm, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các mệnh lệnh, chỉ đạo của Bộ Quốc phòng và Quân khu 7 về nhiệm vụ công tác quốc phòng; công tác giáo dục quốc phòng và an ninh trong tình hình mới. Tiếp tục thực hiện hiệu quả nhất công tác phòng, chống dịch Covid – 19. Công tác giáo dục quốc phòng an ninh cần thực hiện giảm lý thuyết, tăng thực hành để đảm bảo chất lượng. Thực hiện xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện vững mạnh toàn diện về mọi mặt. Xây dựng lực lượng vũ trang chính quy, tinh nhuệ, chất lượng, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Thực hiện tốt và đảm bảo tuyệt đối công tác giao quân theo quy định. Lực lượng vũ trang làm tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo tỉnh và các địa phương để đảm bảo không có tình huống bất ngờ, đảm bảo an ninh trật tự. Thực hiện tốt công tác dân vận và chính sách đền ơn đáp nghĩa, hậu phương quân đội. Đảm bảo công tác dân tộc, tôn giáo; tăng cường khối đoàn kết dân tộc. UBND tỉnh sẽ tạo điều kiện tốt nhất để Bộ CHQS tỉnh hoàn thành nhiệm vụ. Sự nỗ lực của các sở, ngành, địa phương và lực lượng vũ trang sẽ góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đặt ra năm 2022.

Thiếu tướng Du Trường Giang, Phó Tư lệnh Quân khu 7 trao bằng khen của Bộ tư lệnh Quân khu 7 cho các tập thể và cá nhân

Dịp này Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã tặng bằng khen cho 3 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 6 năm thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự (2016 – 2021) và 1 tập thể, 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển gọi công dân nhập ngũ năm 2021. UBND tỉnh tặng cờ thi đua cho Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng nền Quốc phòng toàn dân năm 2021 và Phòng Kỹ thuật, Bộ CHQS tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng công tác Quân sự Quốc phòng địa phương năm 2021; tặng bằng khen cho 13 tập thể và 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Quyết thắng tại địa phương. Bộ CHQS tỉnh tặng giấy khen cho 10 tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.

Đồng chí Trần Văn Hiệp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng cờ thi đua cho Bộ CHQS tỉnh và Phòng Kỹ thuật, Bộ CHQS tỉnh Ông K’Mak – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó chủ tịch HĐND tỉnh tặng bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân Đại tá Nguyễn Bình Sơn – Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh tặng giấy khen cho các đơn vị

NGỌC NGÀ