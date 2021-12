Tổng kết hoạt động Khối thi đua MTTQ Việt Nam và các đoàn thể năm 2021

(LĐ online) - Chiều 31/12, Khối thi đua MTTQ và các đoàn thể tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động thi đua năm 2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Các đồng chí chủ trì hội nghị

Hội nghị dưới sự chủ trì của ông Võ Ngọc Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng khối thi đua; đại diện Hội Cựu chiến binh tỉnh. Cùng tham dự có đại diện Ban Thi đua khen thưởng tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, đại diện các tổ chức đoàn thể: Liên Đoàn Lao động, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Chữ thập đỏ…

Thay mặt đơn vị khối trưởng, Ông Bôn Yô Soan - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trình bày dự thảo báo cáo kết quả hoạt động của Khối thi đua năm 2021. Nhìn chung, MTTQ và các đoàn thể tỉnh tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Trung ương các đoàn thể phát động; vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực thi đua phát triển kinh tế, giúp nhau vươn lên thoát nghèo, đóng góp công sức xây dựng và nhân rộng các mô hình tự quản trong cộng đồng, tham gia xây dựng khu dân cư tiêu biểu, khu dân cư kiểu mẫu. Hưởng ứng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần tham gia phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh. Năm 2021, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội được Tỉnh ủy ghi nhận đánh giá rất cao, cơ bản các đơn vị đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Các thành viên trong Khối thi đua đã tích cực vận động, huy động các nguồn lực trong xã hội chăm lo giúp đỡ người nghèo, gia đình bị hỏa hoạn, hỗ trợ đoàn viên, hội viên có hoàn cảnh khó khăn xây dựng, sửa chữa nhà ở, hỗ trợ vốn để tăng gia sản xuất…

Đại biểu tham gia thảo luận

Cụ thể, MTTQ Việt Nam và các đoàn thể tỉnh đã tổ chức vận động, thăm hỏi, tặng quà Tết cho các hộ nghèo, gia đình chính sách và các đối tượng khó khăn với tổng số 57.869 suất quà, trị giá hơn 25,8 tỷ đồng. Trong đó, Tỉnh đoàn phối hợp tổ chức trao tặng quà tết cho 8.680 thiếu nhi, 4.533 đoàn viên thanh niên, công nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh với tổng trị giá trên 4,5 tỷ đồng. Hội Nông dân tổ chức thăm hỏi, trao tặng 1.838 suất quà, trị giá 647,85 triệu đồng cho hội viên nông dân nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Hội Liên hiệp Phụ nữ tổ chức thăm và tặng hơn 320 suất quà cho các hoàn cảnh khó khăn, gia đình nạn nhân tai nạn giao thông với tổng số tiền trên 160 triệu đồng; đồng thời, đã tổ chức thăm hỏi, trao tặng 5.637 phần quà trị giá 3,475 tỷ đồng cho gần 6.000 hội viên phụ nữ nghèo trong tỉnh. Liên đoàn Lao động tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho 17.844 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động với số tiền là hơn 8 tỷ đồng đồng. Hội Cựu Chiến binh thăm hỏi, tặng 1.489 phần quà, trị giá gần 600 triệu đồng cho các gia đình chính sách, gặp khó khăn. Hội Chữ Thập đỏ đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà 67.211 suất, trị giá 26.3 tỷ đồng cho các hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách).

Năm 2021, MTTQ tỉnh vận động Quỹ Vì người nghèo các cấp trong tỉnh số tiền hơn 17 tỷ đồng (đạt 113,3% so với kế hoạch), đã phân bổ hỗ trợ xây dựng 336 căn nhà đại đoàn kết cho người nghèo. Tỉnh đoàn vận động hỗ trợ 1 mô hình phát triển kinh tế trị giá 20 triệu đồng; tặng 3 căn nhà nhân ái cho đoàn viên khó khăn; tặng công trình thanh niên “Vì biển đảo quê hương”; bàn giao công trình “Ngôi nhà khăn quàng đỏ” trị giá 50 triệu đồng; tặng quà học bổng “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Lâm Đồng” gắn với mô hình “Đèn học cho em” dành cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi; khởi công công trình “Sân chơi cho em” trị giá 50 triệu đồng… Hội Cựu chiến binh tỉnh vận động hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 20 căn nhà “Nghĩa tình đồng đội” trị giá 1 tỷ đồng…

Năm 2022, dự báo tình hình kinh tế - xã hội, sản xuất, đời sống Nhân dân vẫn sẽ gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 có thể tiếp tục diễn biến phức tạp. Khối thi đua MTTQ Việt Nam và các đoàn thể tỉnh đề ra các nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm trong công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19; tổ chức vận động, huy động các nguồn lực trong xã hội để hỗ trợ công tác phòng chống dịch và giúp đỡ Nhân dân ổn định cuộc sống, khắc phục hậu quả dịch bệnh, khôi phục và phát triển kinh tế, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt chủ trương, mục tiêu thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19, gắn với tham gia giám sát việc thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 và giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng đại dịch Covid-19.

Các đại biểu tham gia trao đổi, thảo luận về nhiệm vụ thi đua năm 2022. Tập trung các hoạt động an sinh hướng về cơ sở, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, đảm bảo đúng đối tượng, chất lượng, hiệu quả. Tích cực thăm hỏi, động viên các hoàn cảnh đoàn viên, hội viên khó khăn dịp Tết Nguyên đán, nhất là những trường hợp đau ốm, mắc bệnh hiểm nghèo… qua đó, động viên khích lệ tinh thần kịp thời các đoàn viên, hội viên có thêm nghị lực vượt qua khó khăn.

Kết luận buổi tổng kết, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp nhấn mạnh: Trong năm 2022, đề nghị các đơn vị trong khối tập trung thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị từng đơn vị mình, góp phần chung vào hoàn thành nhiệm vụ Tỉnh ủy giao. Tập trung đổi mới phương thức các hoạt động, tăng cường quy chế phối hợp để hướng đến hoạt động thực sự hiệu quả, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.

NGUYỆT THU