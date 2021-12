(LĐ online) - Ngày 10/12, Hội Nhà báo tỉnh đã tiến hành tổng kết và trao giải báo chí tỉnh Lâm Đồng lần thứ XVII năm 2021 với sự tham dự của đồng chí Đặng Trí Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh cùng các cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí trung ương và địa phương.

Đại biểu dự Lễ tổng kết công tác Hội năm 2021 và trao Giải Báo chí tỉnh Lâm Đồng lần thứ XVII năm 2021. Ảnh Văn Báu

Trong năm qua, Hội Nhà báo tỉnh đã chủ động phổ biến và triển khai thực hiện các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương, địa phương về công tác xây dựng Hội đến toàn thể cán bộ, công chức viên chức của Hội. Hội đã ban hành hướng dẫn cho các chi hội trực thuộc làm hồ sơ đề nghị Hội Nhà báo Việt Nam xét kết nạp hội viên mới; đổi thẻ hội viên Hội Nhà báo và tặng kỷ niệm chương cho hội viên đủ điều kiện.

Nhà báo Lê Văn Tòa - Chủ tịch Hội Nhà báo, Phó chủ tịch Hội đồng Giải báo chí tỉnh báo cáo tóm tắt hoạt động Hội Nhà báo tỉnh 2021. Ảnh Văn Báu

Kết quả, có 13 hội viên được kết nạp và 21 hội viên được tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp báo chí Cách mạng Việt Nam.

Nhà báo Nguyễn Tấn lộc - Giám đốc Đài PT-TH, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng nhận xét, đánh giá Giải Báo chí tỉnh lần thứ XVII năm 2021. Ảnh Văn Báu

Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức 2 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí: Sử dụng smartphone để sản xuất sản phẩm báo chí và Kỹ năng thẩm định tin giả, phòng chống tin giả, tin sai lệch trên mạng xã hội cho 40 hội viên. Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng có 1 hội viên đoạt Giải Báo chí Quốc gia, một số nhà báo đạt các giải báo chí chuyên ngành như: Vì sự nghiệp giáo dục, phòng chống tham nhũng.

Ông Đặng Trí Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Giải báo chí tỉnh, phát biểu chỉ đạo. Ảnh Văn Báu

Trong năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là dịch Covid-19 lây lan trong cộng đồng nhưng sự chỉ đạo, động viên kịp thời của Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam, của lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng và của khối thi đua, với sự nỗ lực vượt bậc của các cấp Hội, sự phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm của các cơ quan báo chí, sự hưởng ứng tích cực của đông đảo hội viên, nên Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng đã vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra. Các cơ quan báo chí đã thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng thông tin của Đảng, Nhà nước, thông tin kịp thời, trung thực, toàn diện đời sống chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương, góp phần cùng các ngành, các cấp và cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu kép vừa chống dịch, vừa giữ vững tăng trưởng kinh tế - xã hội.

Ban tổ chức tặng hoa cho các nhà tài trợ. Ảnh Văn Báu

Giải báo chí tỉnh Lâm Đồng lần thứ XVII có hơn 100 tác phẩm dự thi, sau phần sơ loại ở các chi hội, 63 tác phẩm được chọn vào vòng chung khảo; trong đó, có 34 tác phẩm báo in, 12 tác phẩm báo điện tử, 15 tác phẩm báo hình, 2 tác phẩm phát thanh. Theo đánh giá, các tác phẩm đã phản ánh khá toàn diện bức tranh kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, nhất là những sự kiện, sự việc, vấn đề được dư luận quan tâm. Trong đó, nổi bật là những đề tài về công tác quản lý bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường; công tác quản lý trật tự đô thị; những tấm gương sáng tạo, những mô hình tiên tiến trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; đề tài về công nghiệp hóa, hiện đại hóa; đề tài về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; xây dựng và phát triển nông thôn mới gắn với xây dựng đời sống văn hóa, quốc phòng, an ninh ở cơ sở; đề tài về công tác xây dựng Đảng… Bên cạnh đó, một số tác phẩm tập trung vào các đề tài lớn kịp thời phục vụ phổ biến, tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị đặc biệt, các ngày kỷ niệm lớn của đất nước, dân tộc...

Ông Đặng Trí Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao giải cho các tác giả đạt giải nhất Giải báo chí tỉnh Lâm Đồng lần thứ XVII. Ảnh Văn Báu

Đội ngũ các nhà báo đã thể hiện rất rõ bản lĩnh, tâm huyết, năng lực chuyên môn, sự hiểu biết lý luận và thực tiễn, dùng chức nghiệp của mình tác động vào đời sống chính trị xã hội. Nếu như trước đây nhà báo phản ánh sự kiện, vấn đề theo kiểu “đánh trống bỏ dùi”, thì nay, các cơ quan báo chí và nhiều nhà báo theo đuổi sự việc đến kết quả cùng. Điều đó phản ánh rằng Đảng bộ, chính quyền tỉnh đã rất quan tâm và tin tưởng báo chí; quyết liệt giải quyết các vụ việc mà báo chí thông tin, mang lại hiệu quả thiết thực trong quản lý, lãnh đạo, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng bộ và chính quyền địa phương các cấp…

Ban tổ chức trao giải nhì cho các tác giả. Ảnh Văn Báu

Cách thể hiện kết cấu tác phẩm, nhất là những tác phẩm dài kỳ đã thể hiện sự sáng tạo, chặt chẽ, logic. Ngôn ngữ thể hiện, cách lập luận, cách kể những câu chuyện mạch lạc, hấp dẫn, lôi cuốn công chúng… Một số thể loại báo chí mới - nhất là trên báo điện tử, đã được áp dụng và ngày càng nhuần nhuyễn, góp phần đa dạng hóa cách truyền tải thông tin theo xu hướng đổi mới báo chí.

Ban tổ chức trao giải ba. Ảnh Văn Báu

Ban giám khảo trao 33 tác phẩm đoạt Giải báo chí tỉnh Lâm Đồng lần thứ XVII, năm 2021. Cụ thể 3 giải nhất gồm: Loạt bài Công tác cán bộ là then chốt của then chốt (Ngọc Ngà - Báo Lâm Đồng), loạt bài Rầm rộ san gạt, phân lô đất nông nghiệp (Hữu Sang - Khánh Phúc, Báo Lâm Đồng), Con nhà người ta (Văn Quang - Đài PT-TH Lâm Đồng); 9 giải nhì gồm các tác phẩm: Loạt bài Đất rừng không trả lại rừng (Minh Đạo - Báo Lâm Đồng), loạt bài Tan nát rừng phòng hộ Đạ Sar (Thụy Trang - Báo Lâm Đồng), loạt bài Biệt thự không phép lấn hành lang hồ Nam Phương (Khánh Phúc - Báo Lâm Đồng), loạt bài Vận đã đủ khéo để dân nghe (Tuấn Linh - Báo Lâm Đồng), loạt bài Bẫy nợ bủa vây dân nghèo (Chính Thành - Ndong BRừm - Báo Lâm Đồng), loạt bài Phá nát thủ phủ chè Bảo Lộc (Mai Vinh - Báo Tuổi trẻ), Ấm áp những vòng tay (Vân Hảo - Trọng Tú - Ngọc Dũng - Anh Đạm - Đỗ Toàn, Đài PT-TH Lâm Đồng), Nơi ánh đèn không bao giờ tắt (Hoàng Phúc - Hữu Sáng, Đài PT-TH Lâm Đồng), Lịch sử và câu chuyện của ngày hôm nay (Văn Quang - Đài PT-TH Lâm Đồng) cùng 12 giải ba và 9 giải khuyến khích.

Ban tổ chức trao giải khuyến khích. Ảnh Văn Báu Dịp này, Hội Nhà báo cũng trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp báo chí Cách mạng Việt Nam cho 20 hội viên nhà báo đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam và tặng giấy khen cho các hội viên nhà báo trong công tác tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19. Ban tổ chức trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp báo chí Cách mạng Việt Nam cho các hội viên nhà báo. Ảnh Văn Báu Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng tặng giấy khen cho các hội viên nhà báo. Ảnh Văn Báu Hội Nhà báo tỉnh khen thưởng vinh danh các nhà báo đã có thành tích đoạt giải báo chí quốc gia, giải báo chí toàn quốc và nhà báo tích cực kêu gọi quyên góp thực hiện chương trình “xe đạp tình thương” và xây dựng Hội. Ảnh Văn Báu

