Xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân

Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam (22-12-1944 / 22-12-2021) và 32 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 / 22-12-2021) khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang tập trung cao nhất cho nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 gắn với phát triển kinh tế-xã hội trong trạng thái bình thường mới.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng động viên các nữ bác sĩ quân y trước khi vào miền Nam chống dịch

Có thể nói, chưa bao giờ việc thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (BVTQ) ở nước ta được tiến hành trong bối cảnh đặc biệt như hiện nay. Đại dịch Covid-19 đã tác động rất lớn đến mọi lĩnh vực trên toàn thế giới, khiến nhiều cường quốc cũng rơi vào khủng hoảng. Ở Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đoàn kết một lòng, nền quốc phòng toàn dân (QPTD), thế trận QPTD được vận dụng, phát huy cao độ trong thực hiện nhiệm vụ “chiến đấu thời bình”.

Tham gia chống dịch ở tuyến đầu, Quân đội ta đã thể hiện rõ vai trò nòng cốt, xung kích trong ứng phó với thách thức an ninh phi truyền thống. Tinh thần xả thân cống hiến, sẵn sàng hy sinh vì nhân dân của cán bộ, chiến sĩ toàn quân, của lực lượng dân quân, tự vệ cả nước đã góp phần quan trọng giảm thiệt hại do đại dịch Covid-19 gây ra. Nhân dân ta luôn yêu thương, tin tưởng và tự hào về quân đội của mình.

Qua công tác phòng, chống dịch Covid-19, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ thêm tỏa sáng, đồng thời càng cho thấy giá trị-sức mạnh vô địch của nền QPTD, thế trận QPTD mà cốt lõi là tình đoàn kết quân dân một lòng.

Ngược dòng thời gian, 77 năm trước, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân được thành lập theo chỉ thị của lãnh tụ Hồ Chí Minh. Đây là sự kiện chính trị-lịch sử trọng đại, đánh dấu sự ra đời, phát triển của QĐND Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quân đội ta mới thành lập đã cùng toàn dân tiến hành cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 thành công, lập nên nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa và sau đó tiếp tục làm nòng cốt cùng toàn dân đánh thắng thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược, giành độc lập, tự do, thống nhất cho Tổ quốc. Đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, chiến tranh nhân dân, QPTD do QĐND Việt Nam làm nòng cốt, đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đã làm nên những chiến công vang dội, trở thành mốc son chói lọi của dân tộc trong thời đại Hồ Chí Minh.

Thực tiễn lịch sử Việt Nam đã chứng minh rất rõ, đồng thời cho chúng ta bài học to lớn về vai trò của quân đội cách mạng và sức mạnh vô địch của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thấu suốt bài học đó, Đảng, Nhà nước ta luôn xác định: Xây dựng, củng cố quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước, của cả hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó, QĐND và Công an nhân dân là nòng cốt. Cũng vì ý nghĩa đó, từ năm 1989, Đảng, Nhà nước ta đã quyết định lấy ngày kỷ niệm thành lập QĐND Việt Nam (22-12) hằng năm làm Ngày hội QPTD.

Thực hiện chủ trương chiến lược này, nền quốc phòng, sức mạnh BVTQ của dân tộc Việt Nam ngày càng được củng cố và tăng cường cả về tiềm lực, thế trận, lực lượng, cơ sở vật chất... Đặc biệt, chúng ta đã xây được “thế trận lòng dân” vững chắc-cội nguồn sức mạnh của nền QPTD, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Cùng với phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong công cuộc củng cố, tăng cường quốc phòng, Đảng, Nhà nước ta luôn chú trọng xây dựng QĐND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, thực sự là lực lượng nòng cốt của nền QPTD, của sự nghiệp BVTQ.

Dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng và sự thương yêu, đùm bọc, hết lòng giúp đỡ của nhân dân, Quân đội ta đã không ngừng lớn mạnh, hoàn thành xuất sắc chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất, thật sự xứng đáng là “quân đội anh hùng của dân tộc anh hùng”.

Sự nghiệp xây dựng và BVTQ đang đứng trước nhiều thời cơ, thuận lợi, nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức; tình hình thế giới và khu vực diễn biến hết sức nhanh chóng, phức tạp, khó lường... đòi hỏi nước ta phải không ngừng củng cố, tăng cường sức mạnh quân sự-quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định cho đất nước phát triển.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh đã được Đại hội XIII của Đảng xác định, trước hết, các cấp ủy, chính quyền, toàn hệ thống chính trị và mọi cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân cần nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò, đồng thời có trách nhiệm cao trong việc xây dựng nền QPTD; khắc phục triệt để những thiếu sót, bất cập trong công tác này như hiện tượng có địa phương “khoán trắng” cho lực lượng vũ trang; chưa tính toán kỹ yếu tố quốc phòng, an ninh trong các dự án kinh tế-xã hội, vì lợi ích trước mắt mà xem nhẹ công tác quốc phòng...

Là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp củng cố quốc phòng, BVTQ, Quân đội ta được Đảng, Nhà nước và nhân dân hết sức quan tâm, chăm lo xây dựng tiến lên hiện đại. Hơn ai hết, mỗi cán bộ, chiến sĩ phải tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của QĐND Việt Nam anh hùng, phấn đấu xứng đáng với các thế hệ cha anh đã cống hiến, hy sinh vì Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân và sự trưởng thành, lớn mạnh của Quân đội ta.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, toàn quân nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm xây dựng QĐND Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, trước mắt là tinh, gọn, mạnh. Tinh thần cách mạng của mỗi cán bộ, chiến sĩ cần được thể hiện bằng những hành động, việc làm thiết thực, hiệu quả mà xuyên suốt là phải luôn xứng với danh hiệu cao quý Bộ đội Cụ Hồ, không ngừng tô thắm truyền thống “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội.

Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”. Chắc chắn, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sức mạnh và uy tín của Quân đội ta sẽ là điểm tựa vững chắc để toàn hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân và các thành phần kinh tế đặt trọn niềm tin, cùng tích cực góp phần xây dựng nền QPTD thêm vững mạnh, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ BVTQ, phát triển đất nước trong thời kỳ mới.

