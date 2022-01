98,30% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2021

(LĐ online) - Chiều 18/1, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Hội nghị đồng chí Hoàng Xuân Hường – Bí thư Đảng ủy cùng các đồng chí Lê Anh Tuấn – Phó Bí thư Thường trực; Bùi Đình Toan – Phó Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh chủ trì.

Các đồng chí chủ trì Hội nghị

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh ủy cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối và đại diện các tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) trong Khối.

Năm 2021, mặc dù chịu tác động rất lớn của đại dịch Covid-19, song với tinh thần đổi mới, đoàn kết, quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện của tập thể Đảng ủy Khối, cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, doanh nghiệp; cùng với sự nỗ lực cố gắng và quyết tâm cao của toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn Đảng bộ nên đã đạt được những kết quả quan trọng trong các lĩnh vực. Cấp ủy các cấp, lãnh đạo cơ quan, doanh nghiệp trong Khối đã phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm các quy định, chỉ đạo của tỉnh, ngành về công tác phòng, chống dịch Covid- 19. Từ đó, góp phần thực hiện mục tiêu kép vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch vừa duy trì sản xuất kinh doanh, đảm bảo cung ứng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phục vụ cho người dân, doanh nghiệp; không để ứ đọng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ thiết yếu… Nhờ vậy kết quả sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp trong Khối vẫn có bước tăng trưởng, cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch được cấp có thẩm quyền giao.

Trao giấy khen cho các TCCSĐ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2021

Theo thống kế, trong năm 2021, doanh thu của các doanh nghiệp hoạt động trong khu vực du lịch, dịch vụ, sản xuất, xây dựng trong Khối đạt 10.886 tỷ đồng, giảm 11,8 % so với năm 2020; nộp ngân sách 2.255,3 tỷ đồng, giảm 5,8 % so với năm 2020; lợi nhuận đạt 2.969 tỷ đồng, tăng 0,9 % so với năm 2020; giải quyết việc làm cho 7.380 lao động với thu nhập bình quân từ 2,5 triệu đến 39,2 triệu đồng/người/tháng; đóng góp vào các quỹ từ thiện xã hội trên 42,3 tỷ đồng.

Về xếp loại chất lượng TCCSĐ năm 2021, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh có 58/60 TCCSĐ được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm 98,30%, trong đó có 18 TCCSĐ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm 31%; 01 TCCSĐ hoàn thành nhiệm vụ, chiếm 1,70%; 01 TCCSĐ không phân loại (do mới thành lập chưa đủ 6 tháng). Về xếp loại đảng viên năm 2021, toàn Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh có 1.856 đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm 98,06 %, trong đó đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là 325, chiếm 17,90 %; 31 đảng viên xếp loại hoàn thành nhiệm vụ, chiếm 1,67 %; có 05 đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ, chiếm 0,27 %. Trong năm vừa qua, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh cũng đã thành lập thêm 02 chi bộ cơ sở và kết nạp được 95 đảng viên mới, đạt 118,75% kế hoạch.

Tặng giấy khen cho các đồng chí bí thư cấp ủy cơ sở có thành tích xuất sắc trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện công tác phòng chống dịch Covid – 19 trên địa bàn

Trong năm 2021, công tác xây dựng Đảng trong Khối Doanh nghiệp tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, tổ chức và kiểm tra giám sát. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các TCCSĐ trong Khối được nâng lên, thể hiện được vai trò là hạt nhân chính trị trong cơ quan, doanh nghiệp. Việc triển khai thực hiện nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) của các TCCSĐ trong Khối đã đạt được những kết quả bước đầu, tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức cũng như trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cán bộ, đảng viên. Những kết quả đạt được đã góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh cũng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đoàn thể chính trị - xã hội thuộc Khối đổi mới nội dung, phương thức hoạt động đảm bảo đúng theo Điều lệ của mỗi đoàn thể, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, doanh nghiệp.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã thảo luận nêu lên những kết quả nổi bật, những khó khăn, hạn chế trong công tác xây dựng đảng và lãnh đạo, chỉ đạo phát triển doanh nghiệp thời gian qua và đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện thời gian tới.

Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Hoàng Xuân Hường phát biểu bế mạc Hội nghị

Phát biểu bế mạc hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Hoàng Xuân Hường đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà các TCCSĐ trong Khối đạt được thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ thời gian tới như: các cấp ủy, TCCSĐ cần tiếp tục xây dựng nghị quyết để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2022; xây dựng chương trình công tác kiểm tra, giám sát ở chi bộ, đảng bộ cơ sở để triển khai, thực hiện hiệu quả; tiếp tục chuẩn bị tốt các nội dung để thực hiện việc chuyển đổi số trong thời gian sớm nhất; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của doanh nghiệp; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; hoàn thành tốt nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, doanh nghiệp, nhà đầu tư và người lao động; xây dựng văn hóa doanh nghiệp, doanh nhân; đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh…

Dịp này, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh cũng đã tặng giấy khen cho 18 TCCSĐ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2021; tặng giấy khen cho 18 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục 2017 – 2021; tặng giấy khen cho 8 đồng chí là bí thư cấp ủy cơ sở có thành tích xuất sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng chống dịch Covid – 19 trên địa bàn; tặng giấy khen cho 2 đảng viên có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

DUY DANH