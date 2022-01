Ban Chỉ đạo 502 tỉnh tổng kết chương trình phối hợp hoạt động năm 2021

(LĐ online) - Chiều ngày 4/1, Ban Chỉ đạo các chương trình phối hợp giữa Lực lượng vũ trang với các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Lâm Đồng (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 502 tỉnh) đã tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình phối hợp hoạt động năm 2021 và triển khai chương trình phối hợp hoạt động năm 2022.

Đồng chí Phạm Thị Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Chỉ đạo 502 tỉnh phát biểu kết luận hội nghị

Hội nghị do đồng chí Phạm Thị Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Chỉ đạo 502 tỉnh chủ trì. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo 502 tỉnh và Học viện Lục quân.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong năm 2021, Lực lượng vũ trang tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nhân đạo từ tỉnh đến cơ sở và Học viện Lục quân đã thường xuyên phối hợp tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng Nhân dân trên địa bàn chấp hành tốt mọi đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; nêu cao ý thức cảnh giác cách mạng trước âm mưu gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc của các thế lực thù địch. Bên cạnh đó, các cơ quan đơn vị cũng đã phối hợp tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc, tín đồ các tôn giáo trong tỉnh thực hiện tốt nghĩa vụ công dân; giữ gìn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp, thuần phong mỹ tục của địa phương, của các dân tộc. Đồng thời phối hợp nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Từ đó góp phần nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, không để kẻ xấu và các thế lực thù địch lợi dụng lôi kéo, mua chuộc gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng củng cố thế trận lòng dân ngày càng vững chắc. Trong năm qua, Ban Chỉ đạo 502 tỉnh đã tổ chức phối hợp tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự cho hơn 50.000 thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ; vận động quyên góp, tiến hành thăm hỏi, tặng quà cho 1.103 thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2021 với số tiền trị giá 2.247.000đ/01 thanh niên.

Đại biểu phát biểu ý kiến tham luận tại hội nghị

Ban Chỉ đạo 502 tỉnh đã phối hợp với Huyện ủy, UBND, Ban Chỉ đạo 655 huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện Lạc Dương và xã Đưng K’Nớ huy động các nguồn lực tổ chức đợt công tác dân vận trên địa bàn xã Đưng K’Nớ với tổng kinh phí đạt trên 3,6 tỷ đồng. Từ đó để triển khai thực hiện các công trình phần việc như: Xây dựng mới 19 căn nhà, sửa chữa 15 căn nhà cho người dân; sửa chữa nhà ăn tập thể cho giáo viên và học sinh Trường Tiểu học Đưng K’Nớ; nâng cấp bể nước sinh hoạt cho Nhân dân Thôn K’Nớ 1, K’Nớ 2 và Trường Mầm non xã Đưng K’Nớ; xây dựng mô hình sân chơi tại Trường Tiểu học Đưng K’Nớ, trồng cây xanh các tuyến đường và khuôn viên trường học trên địa bàn; xây dựng 02 giếng nước sạch hỗ trợ người dân; hỗ trợ xây dựng Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Đưng Trang; xây dựng 10 sân xi măng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ngoài ra, Ban Chỉ đạo 502 tỉnh cũng đã phối hợp tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 400 lượt người dân; tặng hơn 1 ngàn phần quà là các nhu yếu phẩm cho người nghèo; trao 100 suất học bổng cho các em học sinh khó khăn trên địa bàn; tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi và cấp phát 1.200 giống cây ăn trái cho các hộ dân trên địa bàn xã Đưng K’Nớ… Ngoài ra, Ban Chỉ đạo 502 của tỉnh cũng đã phối hợp triển khai thực hiện nhiều công trình, phần việc ý nghĩa khác như trong công tác phòng chống dịch Covid - 19, công tác đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội ở các địa phương khó khăn trong tỉnh…

Quang cảnh hội nghị

Dịp này, Ban Chỉ đạo 502 của tỉnh cũng đã thông qua phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm phối hợp thực hiện trong thời gian tới; đồng thời triển khai kế hoạch tổ chức đợt công tác dân vận tập trung tại xã Đạ Tông và xã Đạ Mrông, huyện Đam Rông năm 2022.

Tại hội nghị, các đại biểu đã phát biểu ý kiến, đánh giá nêu lên một số kết quả nổi bật, những khó khăn, vướng mắc và những bài học kinh nghiệm rút ra trong công tác phối hợp hoạt động thời gian qua; đồng thời đề ra những nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Các đại biểu cũng đã thảo luận, bàn bạc để thống nhất các nội dung, chương trình triển khai kế hoạch tổ chức đợt công tác dân vận tập trung tại huyện Đam Rông thời gian tới.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Thị Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Chỉ đạo 502 tỉnh đã đánh giá cao những kết quả trong công tác phối hợp hoạt động của các cơ quan, đơn vị thời gian qua; đồng thời đề nghị, các cơ quan, đơn vị cần xây dựng kế hoạch cụ thể, chọn các nội dung phù hợp để phối hợp thực hiện tốt công tác dân vận trên địa bàn thời gian tới.

DUY DANH