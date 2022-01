Ban Dân tộc tỉnh tổ chức gặp mặt, tặng quà tết cho người có uy tín huyện Di Linh

(LĐ online) - Sáng 20/1, Ban Dân tộc tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội nghị gặp mặt, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Di Linh.

Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh và huyện Di Linh tặng quà cho người uy tín huyện Di Linh

Đến dự buổi gặp mặt có đồng chí Võ Văn Hoàng – Trưởng Ban Dân tộc tỉnh; đồng chí K’ Broi – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Di Linh cùng 22 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã Tân Thượng, Đinh Trang Thượng, Tân Lâm và Tân Châu.

Những năm qua, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Di Linh đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình trong thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền, vận động bà con thôn, xóm xoá bỏ các phong tục tập quán không còn phù hợp, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc, tích cực lao động sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật vào sản xuất, xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh cũng như tích cực hưởng ứng các phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Võ Văn Hoàng – Trưởng Ban Dân tộc tỉnh đã biểu dương và ghi nhận những đóng góp của những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số huyện Di Linh; đồng thời, đã thông tin cho những người có uy tín về thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, tình hình dịch bệnh Covid-19; các chính sách dân tộc, chính sách của người có uy tín. Trưởng Ban Dân tộc tỉnh mong muốn trong thời gian tới những người uy tín tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tiếp tục tuyên truyền, vận động bà con chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; vận động bà con trong thôn xóm tích cực đi tiêm vắc xin phòng Covid-19 và thực hiện hiên tốt 5K của Bộ Y tế. Bên cạnh đó, người có uy tín cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bà con tích cực tham gia phát triển kinh tế – xã hội, giảm nghèo bền vững; tham gia có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước… Đồng chí Võ Văn Hoàng – Trưởng Ban Dân tộc tỉnh đã gửi lời chúc những người có uy tín và gia đình sức khỏe dồi dào, hạnh phúc và đạt nhiều thành công trong năm mới.

Nhân dịp này, Ban Dân tộc tỉnh đã trao tặng giấy khen cho 6 người có uy tín tiêu biểu vì đã có thành tích trong phát triển kinh tế – xã hội và giữ gìn an ninh trật tự xã hội năm 2021 tại địa phương. Ban Dân tộc tỉnh và huyện Di Linh cũng đã trao 22 suất quà cho những người có uy tín, mỗi suất quà có tổng trị giá 2 triệu đồng và trao 2 suất quà cho hộ nghèo xã Đinh Trang Thượng.

NDONG BRỪM