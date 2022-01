Ban Thường vụ Tỉnh ủy gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh

(LĐ online) - Sáng 25/1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng đã tổ chức buổi gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chủ trì buổi gặp mặt

Buổi gặp mặt do các đồng chí: Trần Đức Quận - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Đình Văn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trường Đoàn ĐBQH khóa XV đơn vị tỉnh Lâm Đồng; Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Tham dự buổi gặp mặt có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND; Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ đã xem phóng sự giới thiệu những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lâm Đồng năm 2021. Theo đó, trong năm 2021, cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở đã quyết liệt, chủ động, sáng tạo, kịp thời, linh hoạt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 và từng bước chuyển sang trạng thái "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19". Năm 2021, tổng sản phẩm trong nước GRDP của tỉnh Lâm Đồng (theo giá so sánh 2010) ước tăng 2,58%. Trong đó, khu vực nông lâm thủy tăng 4,8%, khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 6,28%, khu vực dịch vụ giảm 1,84%. Cơ cấu kinh tế ngành nông lâm thủy chiếm 41,09%, ngành công nghiệp xây dựng chiếm 20,03%, ngành dịch vụ chiếm 38,88%. GRDP bình quân đầu người của Lâm Đồng trong năm 2021 đạt 66 triệu đồng/người/năm. Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân đạt 4,64%. Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội chiếm khoảng 32% GRDP. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 11.009 tỷ đồng, đạt 118% dự toán địa phương, tăng 17% so với cùng kỳ. Tổng kim ngạch xuất khẩu của Lâm Đồng đạt 696,3 triệu USD, đạt 85,44% kế hoạch, giảm 1,72% so cùng kỳ. Khách du lịch đến Lâm Đồng trong năm 2021 đạt trên 2,1 triệu lượt khách (giảm 45,2% so với cùng kỳ, đạt 49,8% kế hoạch). Năm 2021, Lâm Đồng có thêm 3 xã đạt 19/19 tiêu chí về nông thôn mới, 2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu…

Các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh phát biểu tại buổi gặp mặt

Phát biểu tại buổi gặp mặt, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng qua các thời kỳ đã bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi, đồng tình và đánh giá cao các kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện đạt được trên tất cả các lĩnh vực của tỉnh thời gian qua. Cùng với đó, các đồng chí nguyễn lãnh đạo tỉnh cũng quan tâm, góp ý vào một số nội dung, lĩnh vực cụ thể; đồng thời, kiến nghị, gợi mở những nhiệm vụ giải pháp thời gian tới để Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả thời gian tới.

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận phát biểu tại buổi gặp mặt

Kết luận buổi gặp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận đã thay mặt Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cảm ơn những ý kiến đóng góp của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; đồng thời, xin tiếp thu, lĩnh hội các ý kiến đóng góp của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh để cùng với Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy với quyết tâm cao nhất lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt kết quả cao nhất trong thời gian tới. Đồng chí Trần Đức Quận cũng nhấn mạnh, để có được những kết quả đạt được trên các lĩnh vực như ngày hôm nay có sự kế thừa của những nhiệm kỳ trước, đặc biệt là sự quan tâm, ủng hộ, động viên, khích lệ thường xuyên của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ.

Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận đã thay mặt lãnh đạo tỉnh bày tỏ sự tri ân và cảm ơn sâu sắc đến các đồng chí nguyên lãnh đạo chủ chốt của tỉnh qua các thời kỳ; đồng thời, kính chúc các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh và gia đình đón một mùa xuân mới tràn đầy niềm vui, hạnh phúc.

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt Toàn cảnh buổi gặp mặt

DUY DANH