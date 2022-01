Bảo Lâm tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

* Khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân

(LĐ online) - Chiều 10/1, UBND huyện Bảo Lâm đã tổ chức hội nghị tổng kết Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Nguyễn Trung Kiên - Tỉnh ủy viện, Bí thư Huyện ủy Bảo Lâm và Đại tá Nguyễn Quang Thống - Phó Giám đốc Công an Lâm Đồng dự và chỉ đạo hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

Theo đánh giá, công tác tuyên truyền, giáo dục, tổ chức vận động cán bộ và Nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được duy trì thường xuyên, liên tục, sâu rộng, nhiều đợt phát động, kể cả lồng ghép và phát động theo chuyên đề. Từng bước đã gắn kết được phong trào như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Toàn dân tham gia phòng chống tội phạm, cảm hóa giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng”, “ Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” do Thủ tướng Chính phủ phát động. Tuyên truyền những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo 58 đợt 3.066 lượt người; tuyên truyền thông qua các mô hình hiệu quả cho hơn 30.000 lượt người; tuyên truyền trên không gian mạng; tuyên truyền qua hệ thống loa phát thanh cố định tại UBND các xã, thị trấn, loa thùng di động; xây dựng bản tin, phóng sự, bài, ghi nhanh, chuyên mục tìm hiểu chính sách pháp luật; tuyên truyền treo pano, phát tờ rơi, xe loa.

Năm 2021, các ngành chức năng đã đấu tranh, ngăn chặn, xử lý 6 vụ xây dựng cơ sở thờ tự, dựng tượng trái phép; đấu tranh, làm rõ các đối tượng liên quan đến hoạt động mê tín dị đoan 1 vụ; giải quyết 6 vụ việc khiếu kiện kéo dài gây mất an ninh, trật tự. Tiến hành gọi hỏi, vận động, răn đe 25 lượt đối tượng có các hành vi lợi dụng hoạt động khiếu kiện gây mất an ninh, trật tự tại các trụ sở tiếp dân.

Các cá nhân đón nhận Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” của Bộ Công an trao tặng

UBND huyện đã chỉ đạo Công an huyện chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp ra quân tấn công trấn áp các loại tội phạm về hình sự theo chuyên đề tại các tuyến, địa bàn trọng điểm, nhất là đấu tranh phòng, chống tội phạm hoạt động theo băng nhóm, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “Tín dụng đen”; tội phạm hình sự nguy hiểm, tội phạm trộm cắp tài sản, cướp tài sản, tội phạm do người chưa thành niên gây ra, tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm hoạt động theo mùa vụ, tội phạm đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới mọi hình thức. Đồng thời, chủ động nắm chắc tình hình, theo dõi, quản lý chặt địa bàn, đối tượng phục vụ cho công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm hình sự.

Công tác phòng chống ma túy, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, công tác quản lý Nhà nước về trật tự xã hội, phòng cháy chữa cháy và đảm bảo an ninh, trật tự tập trung trên các lĩnh vực: Quản lý cư trú, ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, vũ khí - vật liệu nổ - công cụ hỗ trợ, quản lý người chấp hành xong án phạt tù, đặc xá, các loại đối tượng chấp hành án ngoài xã hội, số lao động tự do đến làm ăn theo mùa vụ và quản lý người nghiện ma túy tại cộng đồng dân cư để phục vụ cho công tác phòng ngừa tội phạm... được cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn tăng cường chỉ đạo thực hiện và mang lại hiệu quả tích cực, góp phần xóa các địa bàn phức tạp về an ninh, trật tự, tệ nạn xã hội.

Triển khai thực hiện “Tổng kiểm tra, mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ” đã phát hiện 26 vụ, 26 đối tượng có hành vi “tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép”; thu hồi 19 khẩu súng các loại, 37 linh kiện súng các loại, 11 kg đạn chì, 300 hạt nổ, 30 vỏ đạn, 1 quả bom 10 kg sót lại sau chiến tranh… Ra quyết định xử lý vi phạm hành chính 7 vụ 7 đối tượng về hành vi “không giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ theo quy định”, với tổng số tiền phạt 21 triệu đồng; khởi tố 1 vụ 1 đối tượng “mua bán, vận chuyển pháo trái phép” thu giữ 161,15 kg pháo nổ.

Các tập thể, cá nhân nhận bằng khen của Bộ Công an và Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng

Công tác phối hợp giữa lực lượng Công an với Quân đội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, các ban, ngành, đoàn thể trong huyện góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Trong đó, Hội Nông dân huyện tiếp tục xây dựng 3 mô hình, có 5.400 hội viên tham gia; Hội Phụ nữ xây dựng mới và duy trì hoạt động tổng số 64 mô hình với 2.320 hội viên tham gia; Hội Cựu chiến binh tiếp tục duy trì hoạt động các mô hình có 3.123 hội viên tham gia; Huyện đoàn Bảo Lâm tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới và phong trào “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”, “Ba sẵn sàng”, “Năm xung phong” có 5.320 đoàn viên, thanh niên tham gia; Hội người cao tuổi duy trì hoạt động 74 mô hình 715 hội viên tham gia.

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường được đẩy mạnh, có nhiều hình thức, nội dung phong phú, phù hợp với đặc điểm từng cơ quan, đơn vị; tập hợp được đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên tham gia giữ gìn an ninh, trật tự. Năm 2021, Công an huyện đã phối hợp với các ngành, doanh nghiệp, nhà trường tuyên truyền vận động 60 lượt với khoảng 1.000 cán bộ, công nhân viên chức, người lao động tham gia; tuyên truyền trong nhà trường 54 lượt có 6.750 học sinh, 756 cán bộ, giáo viên tham gia; xây dựng 1 mô hình mới đạt hiệu quả cao “Trường học an toàn, không ma túy, bạo lực học đường”.

Quan tâm xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong đó, lực lượng Công an tham mưu, đóng vai trò nòng cốt, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia. Trong năm, các ngành, các cấp đã duy trì phát huy nhiều mô hình, nổi bật có 7 mô hình gồm: Tổ tự quản về an ninh trật tự có 128 tổ/14 xã, thị trấn được xây dựng và hoạt động từ năm 2013 đến nay; Đội dân phòng tại 128 tổ/128 thôn, tổ được xây dựng và hoạt động từ năm 2021; Thắp sáng đường quê được xây dựng và hoạt động từ năm 2017 đến nay; Camera an ninh được xây dựng và hoạt động từ năm 2019 đến nay; Khu dân cư tham gia phòng chống tội phạm trên lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng được xây dựng và hoạt động từ 4/2020 đến nay; Giáo xứ Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn được xây dựng và hoạt động từ 3/2020 đến nay; Trường học an toàn, không ma túy, bạo lực học đường được xây dựng và hoạt động từ 4/2021.

UBND huyện Bảo Lâm khen thưởng các điển hình xuất sắc trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc

Đặc biệt, triển khai xây dựng các mô hình vận động Nhân dân tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tổ COVID cộng đồng được thành lập tại 128 thôn, tổ trên địa bàn các xã, thị trấn với 631 thành viên, lực lượng nòng cốt là Công an viên, y tế thôn bản, trưởng thôn, tổ trưởng. Chốt tự quản bảo vệ vùng xanh được thành lập, đi vào hoạt động 69 chốt gồm 962 thành viên được huy động từ nguồn lực tại chỗ, lực lượng tham gia là ban Nhân dân thôn, tổ dân phố, các chi hội đoàn thể và các tình nguyện viên; cùng trang thiết bị, hậu cần phục vụ do người dân hỗ trợ, ủng hộ.

UBND huyện đã chọn xã B’Lá để nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn huyện.

Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn huyện được Bộ Công an và UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh và UBND huyện khen thưởng.

Dịp này, huyện Bảo Lâm vinh dự có 9 cá nhân được Bộ Công an tặng Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc”; 1 tập thể được Bộ Công an tặng Bằng khen; 2 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng tặng Bằng khen; 3 tập thể được Giám đốc Công tỉnh Lâm Đồng tặng giấy khen; 28 tập thể và 30 cá nhân được Chủ tịch UBND huyện Bảo Lâm tặng giấy khen.

AN NHIÊN - HẢI ĐƯỜNG