Bảo Lộc: Tổng kết công tác Công an năm 2021

(LĐ online) - Ngày 12/1, Công an TP Bảo Lộc tổ chức hội nghị tổng kết công tác Công an năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022.

Đại tá Trần Minh Tiến - Giám đốc Công an Lâm Đồng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Dự hội nghị có Đại tá Trần Minh Tiến - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an Lâm Đồng; đồng chí Nguyễn Văn Triệu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Bảo Lộc và ông Đoàn Kim Đình - Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc.

Năm 2021, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng uỷ, Ban Giám đốc Công an tỉnh, của Thành ủy HĐND, UBND TP Bảo Lộc, Công an thành phố đã phát huy tinh thần “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, thực hiện có hiệu tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trên tất cả các lĩnh vực công tác hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Bán sát nhiệm vụ của ngành, Công an TP Bảo Lộc đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, phương án, kế hoạch thực hiện có hiệu quả mục tiêu “kép” vừa phòng chống dịch Covid - 19 và đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tích cực tham gia công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; huy động tối đa lượng lượng, phương tiện tham gia tuyến đầu phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố.

Đồng chí Nguyễn Văn Triệu - Bí thư Thành ủy Bảo Lộc phát biểu tại hội nghị

Đối với công tác đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội được xác định là nhiệm vụ then chốt, xuyên suốt của toàn lực lượng. Qua đó, Công an TP Bảo Lộc đã đấu tranh làm rõ 119 vụ phạm pháp hình sự về trật tự xã hội, tỷ lệ án chung giảm 12 vụ so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, có 108 vụ án được làm rõ đạt tỷ lệ 90,8%. Chính việc tập trung đấu tranh bằng nhiều biện pháp quyết liệt của lực lượng công an đã góp phần kéo giảm hơn 9% tội phạm về trật tự xã hội trên địa bàn. Đối với tội phạm ma túy, Công an TP Bảo Lộc đã tập trung chỉ đạo quyết liệt và đã triệt phá 50 vụ, với 126 đối tượng bị bắt giữ. Trong đó, có một chuyên án ma túy lớn được triệt phá và thu giữ hơn 508 gram ma túy. Các lĩnh vực đấu tranh tội phạm về kinh tế, tham nhũng, môi trường, trật tự an toàn giao thông… đều đạt nhiều kết quả khả quan.

Đặc biệt, trong năm qua, Công an TP Bảo Lộc đã phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng và chính quyền các cấp thực hiện có hiệu quả Phong trào Toàn an bảo vệ an ninh Tổ quốc và thu hút đông đảo quân chúng Nhân dân tham gia. Qua đó, cơ quan công an đã tiếp nhận 478 tin báo tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội từ quần chúng. Kết quả đã giải quyết 441 tin, đạt 92,3%.

Đại tá Trần Minh Tiến - Giám đốc Công an Lâm Đồng trao thưởng cho các tập thể

Trong năm qua, Công an TP Bảo Lộc luôn làm tốt nhiệm vụ trong từng giai đoạn của đợt thi đua cao điểm thực hiện 2 dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân do Công an tỉnh phát động. Trong năm 2021, tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn huyện tiếp tục được giữ vững ổn định, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ; các điểm nóng, phức tạp luôn được xử lý kịp thời đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tạo niềm tin và mang lại sự an tâm cho Nhân dân.

Với những thành tích đạt được, Công an TP Bảo Lộc vinh dự được Công an tỉnh Lâm Đồng xét tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”. Đặc biệt, đơn vị có 1 tập thể và 1 cá nhân vinh dự được Bộ Công an tặng bằng khen; 3 tập thể và 5 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng tặng bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 18 tập thể và 70 cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng tặng giấy khen; 27 tập thể và 118 cá nhân được Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc tặng giấy khen.

Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc Đoàn Kim Đình trao tặng giấy khen cho các cá nhân

Phát huy kết quả và thành tích đã đạt được, năm 2022, Đảng uỷ Công an TP Bảo Lộc sẽ tiếp tục xác định các mục tiêu, nhiệm vụ công tác trọng tâm và giải pháp cụ thể gắn với phương châm hành động “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, với nhiệm vụ công tác trọng tâm là “Bảo vệ an ninh, an toàn tuyệt đối các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các sự kiện chính trị quan trọng được tổ chức tại địa phương; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; tiếp tục tăng cường cơ sở, tạo chuyển biến toàn diện về an ninh trật tự tại cơ sở” để tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị, phấn đấu năm 2022 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị Đại tá Trần Minh Tiến - Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng và Bí thư Thành ủy Bảo Lộc Nguyễn Văn Triệu đã ghi nhận, biểu dương những thành tích mà cán bộ, chiến sĩ Công an TP Bảo Lộc đã đạt được trên tất cả các lĩnh vực. Qua đó, góp phần quan trọng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tạo niềm tin cho Nhân dân cùng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương.

Toàn cảnh hội nghị

Đại tá Trần Minh Tiến - Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng lưu ý: Công an TP Bảo Lộc cần tiếp tục bám sát nhiệm vụ kế hoạch đề ra để kịp thời tham mưu, giữ vững an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đẩy mạnh phòng ngừa tội phạm, trước mắt là triển khai hiệu quả cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT Tết Nguyên đán Nhâm Dần và các lễ hội đầu xuân năm 2022; tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển sâu, rộng, chất lượng; triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp trong giữ gìn an ninh trật tự; quan tâm làm tốt công tác xây dựng lực lượng Công an thành phố trong sạch, vững mạnh và tiêu biểu; tập trung hướng dẫn, chỉ đạo Công an xã chính quy thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm ANTT tại địa bàn cơ sở, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Từ đó, tập trung xây dựng các phường, xã và khu dân cư điển hình tiêu biểu về an ninh trật tự.

KHÁNH PHÚC