BÍ THƯ THÀNH ỦY BẢO LỘC NGUYỄN VĂN TRIỆU

Trong nội dung trả lời phỏng vấn về những kết quả đạt được qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 04 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng “về phát triển TP Bảo Lộc toàn diện, bền vững giai đoạn 2016 - 2020, hướng đến năm 2025”; đồng chí Nguyễn Văn Triệu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Bảo Lộc khẳng định: Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết 04 và quá trình 25 năm xây dựng và phát triển đô thị Bảo Lộc đã đem lại nhiều kết quả. Đây chính là tiền đề để thúc đẩy thành phố tiếp tục vươn lên trong giai đoạn tiếp theo; cùng với đó, Bảo Lộc được xác định là địa bàn trọng điểm, tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự phối hợp, tạo điều kiện của các sở, ban, ngành trong việc phát huy những thế mạnh để tạo được những bứt phá mới.

Đồng chí Nguyễn Văn Triệu - Bí thư Thành ủy Bảo Lộc

PV: Theo đồng chí, đâu là những kết quả nổi bật nhất mà TP Bảo Lộc đã đạt được qua 5 năm triển khai Nghị quyết 04 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy?

Đồng chí Nguyễn Văn Triệu: Sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng ban hành Nghị quyết 04 ngày 13/9/2016 “về phát triển TP Bảo Lộc toàn diện, bền vững giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025” và triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Bảo Lộc lần thứ V, Ban Thường vụ Thành ủy Bảo Lộc đã ban hành chương trình hành động, xây dựng kế hoạch và phân công vai trò, trách nhiệm cụ thể cho từng tổ chức, cá nhân để triển khai thực hiện nghiêm túc các mục tiêu, nhiệm vụ mà các nghị quyết đề ra. Trong suốt quá trình triển khai, công tác kiểm tra, giám sát của các ngành, các cấp được tiến hành thường xuyên để kịp thời chỉ ra và khắc phục những khó khăn, vướng mắc, đề ra những giải pháp sao cho quá trình thực hiện Nghị quyết đạt được hiệu quả cao nhất.

Qua 5 năm, kết quả nổi bật nhất có thể ghi nhận chính là đã khơi dậy được niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, từ đó đã tạo được động lực phấn đấu đạt và vượt hầu hết các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Kinh tế của thành phố tiếp tục phát triển, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân (theo giá so sánh năm 2010) đạt 8,5%/năm, tỷ trọng các ngành phi nông nghiệp chiếm 85,7%. Hạ tầng đô thị phát triển toàn diện, đạt 42/51 tiêu chuẩn thuộc các nhóm tiêu chí đô thị loại II; có 5/5 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 6/6 phường đạt chuẩn văn minh đô thị. Lĩnh vực giáo dục, y tế, hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, an sinh xã hội, công tác giảm nghèo đạt được những kết quả quan trọng, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng lên. Nhiệm vụ quân sự - quốc phòng được đảm bảo, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII có nhiều chuyển biển tích cực; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể từ thành phố đến cơ sở từng bước đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, góp phần thực hiện hiệu quả công tác vận động Nhân dân. Bộ máy chính quyền được củng cố, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ quản lý nhà nước trên các lĩnh vực.

PV: Lẽ dĩ nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết sẽ không tránh khỏi những hạn chế, thiếu sót; Ban Thường vụ Thành ủy Bảo Lộc đã nhìn nhận, đánh giá và đưa ra hướng khắc phục những hạn chế, thiếu sót đó ra sao, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Văn Triệu: Bảo Lộc được xác định là địa bàn trọng điểm, được Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời ban hành các nghị quyết để định hướng và tạo điều kiện xây dựng thành phố trở thành trung tâm dịch vụ, công nghiệp phía Nam. Chính vì thế, bên cạnh nhiều thuận lợi để phát triển theo hướng toàn diện, bền vững thì TP Bảo Lộc cũng đối diện với không ít những khó khăn, thử thách, dẫn đến những hạn chế, tồn tại.

Đó là, kinh tế của thành phố phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế; chưa hình thành rõ nét chức năng trung tâm kinh tế khu vực phía Nam của tỉnh. Huy động nguồn lực cho đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội chưa đáp ứng yêu cầu đề ra; chưa thu hút được các dự án đầu tư lớn có sức lan tỏa, tạo động lực thúc đẩy cho sự phát triển. Các ngành kinh tế chưa có được sự liên kết mang tính bền vững nhằm nâng cao hiệu quả, giá trị sản xuất, kinh doanh. Các doanh nghiệp quy mô còn nhỏ lẻ, năng lực, khả năng sản xuất, cạnh tranh chưa cao. Công tác lập và thực hiện quy hoạch chưa theo kịp sự phát triển; kế hoạch mở rộng không gian đô thị của thành phố thực hiện thiếu đồng bộ. Tiến độ triển khai một số chương trình trọng tâm, dự án trọng điểm còn chậm, thiếu hiệu quả. Hạ tầng giao thông đô thị, hạ tầng kinh tế, kỹ thuật: cấp điện, nước, thu gom, xử lý nước, rác thải chưa đáp ứng yêu cầu. Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực, nhất là quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị, đất đai, bảo vệ tài nguyên, môi trường còn hạn chế, xử lý chưa kịp thời…

Ban Thường vụ Thành ủy Bảo Lộc cũng đã thẳng thắn nhìn nhận những nguyên nhân của tồn tại, hạn chế để từ đó đưa ra mục tiêu và giải pháp cho giai đoạn tiếp theo, phù hợp với Nghị quyết 05 mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành vào ngày 12/11/2021 “về phát triển TP Bảo Lộc giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045”, cũng như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Bảo Lộc lần thứ VI.

Đến hiện tại, TP Bảo Lộc đã đạt 42/51 tiêu chuẩn thuộc các nhóm tiêu chí đô thị loại II

PV: Nghị quyết 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy mà đồng chí vừa nhắc đến có tính kế thừa và phát triển như thế nào so với Nghị quyết 04 trước đây và Ban Thường vụ Thành ủy Bảo Lộc đã có những bước triển khai ra sao để sớm đưa nghị quyết này đi vào cuộc sống, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Văn Triệu: Nghị quyết 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nhìn nhận, đánh giá những kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế của TP Bảo Lộc sau 5 năm triển khai Nghị quyết 04. Từ đó, đưa ra những quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu và giải pháp thực hiện trên từng lĩnh vực cụ thể.

Theo đó, mục tiêu đặt ra cho TP Bảo Lộc trong giai đoạn 2021 - 2025 là phấn đấu đạt và vượt các nhóm chỉ tiêu kinh tế, văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, quốc phòng, an ninh; hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, công trình trọng điểm, đạt tiêu chí đô thị loại II... theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Bảo Lộc lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Triển khai thực hiện Đồ án quy hoạch chung TP Bảo Lộc và vùng phụ cận đến năm 2040; phủ kín quy hoạch phân khu, lập và phê duyệt các quy hoạch chi tiết. Xây dựng TP Bảo Lộc đạt tiêu chí đô thị loại II, gắn với xây dựng đề án nâng cấp các xã Lộc Châu, Lộc Nga, một phần xã Đam B’ri đủ tiêu chuẩn trở thành phường. Giai đoạn 2025 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, tổ chức thực hiện đề án mở rộng không gian đô thị; tiếp tục nâng cấp các xã đủ tiêu chuẩn trở thành phường. Tập trung các nguồn lực xây dựng TP Bảo Lộc phát triển nhanh, toàn diện, bền vững, tiếp cận tiêu chí đô thị loại I vào năm 2040.

Trên cơ sở nghị quyết này, Ban Thường vụ Thành ủy Bảo Lộc đã kịp thời ban hành chương trình hành động. Trong đó, xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình phát triển kinh tế; quy hoạch, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại; hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí lĩnh vực văn hóa - xã hội; củng cố quốc phòng - an ninh; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đồng thời, kế hoạch cũng đã đề ra các giải pháp và cách thức tổ chức thực hiện để triển khai thực hiện Nghị quyết 05 với yêu cầu triển khai thực hiện đầy đủ, toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị của thành phố; lựa chọn những mục tiêu, khâu đột phá để tập trung chỉ đạo, tạo bứt phá nhằm đạt được kết quả cao nhất; xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá, đề ra lộ trình triển khai thực hiện và thời gian hoàn thành các nhiệm vụ trên từng lĩnh vực; phân công cụ thể từng đồng chí cấp ủy viên, người đứng đầu tổ chức thực hiện nhằm đạt hiệu quả cao nhất. Tất cả nhằm hướng đến mục tiêu cao nhất là tạo sự thống nhất và quyết tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, sớm đưa Nghị quyết 05 đi vào cuộc sống gắn với xây dựng TP Bảo Lộc phát triển nhanh, bền vững, đạt tiêu chí đô thị loại II trước năm 2025.

HỮU SANG (Thực hiện)