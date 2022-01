Bí thư Thành ủy Bảo Lộc Nguyễn Văn Triệu thăm, chúc tết lực lượng quân đội, công an

(LĐ online) - Chiều 28/1 (26 tháng Chạp), nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, đồng chí Nguyễn Văn Triệu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Bảo Lộc đến thăm, tặng quà chúc tết, động viên cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ Quân sự TP Bảo Lộc và Công an thành phố.

Bí thư Thành ủy Bảo Lộc Nguyễn Văn Triệu thăm, tặng quà chúc tết Ban Chỉ huy Quân sự TP Bảo Lộc

Đây là 2 lực lượng nòng cốt làm nhiệm vụ trực tết với 100% quân số được huy động để đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố trong suốt thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

Dịp này, đồng chí Nguyễn Văn Triệu - Bí thư Thành ủy Bảo Lộc đã đến thăm, chúc tết và trao tặng Ban Chỉ huy Quân sự, Công an thanh phố 15 triệu đồng/đơn vị để viên các cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ trực tết; đồng thời, gửi lời chúc mừng năm mới “An khang - Thịnh vượng” với nhiều thắng lợi mới đến cán bộ, chiến sĩ cùng tập thể 2 đơn vị.

Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, cuối năm là dịp để người dân vui xuân, đón tết sum vầy bên gia đình nên nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của lực lượng quân đội và công an càng nặng nề hơn bao giờ hết. Với những kết quả đã đạt được trong thời gian qua và đặc biệt là trong năm 2021 đã khẳng định quân đội, công an là lực lượng nòng cốt thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ “kép” trong phòng chống dịch, đảm bảo an ninh quốc phòng, an ninh trật tự và an toàn xã hội trên địa bàn. Qua đó, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội nói chung của TP Bảo Lộc.

Đồng chí Nguyễn Văn Triệu - Bí thư Thành ủy Bảo Lộc thăm, tặng quà chúc tết Công an TP Bảo Lộc

Đồng chí Nguyễn Văn Triệu giao lãnh đạo 2 đơn vị tiếp tục quán triệt chỉ đạo và giao vụ cụ thể cho các lực lượng đảm nhận thực hiện tốt nhiệm vụ trực chiến, sẵn sàng tiếp nhận, xử lý các vụ việc phát sinh, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn tuyệt đối cho người dân yên tâm vui xuân, đón tết. Đối với Ban Chỉ huy Quân sự thành phố, cùng với việc trực chiến làm nhiệm vụ, cần phải quan tâm, thăm hỏi, động viên và quán triệt các quy định tới các thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2022 vui xuân, đón tết an toàn tuyệt đối. Từ đó, tạo không khí hân hoan, sẵn sàng lên đường nhập ngũ làm nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời gian tới.

Riêng Công an TP Bảo Lộc phải luôn trong tư thế sẵn sàng, chủ động phân tích, đánh giá, dự báo, nhận diện đúng tình hình, đối tượng và những vấn đề liên quan để kịp thời phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm không để bị động, bất ngờ trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Kiên quyết xử lý nghiêm các vụ vi phạm pháp luật, các tệ nạn xã hội gây mất an ninh trật tự, đảm bảo an toàn tuyệt đối để người người, nhà nhà được đón tết trong an vui, hạnh phúc.

KHÁNH PHÚC