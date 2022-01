Cát Tiên: Chức sắc các tôn giáo đến thăm, chúc tết các đơn vị làm nhiệm vụ

(LĐ online) - Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, chức sắc các tôn giáo trên địa bàn huyện Cát Tiên đã đến thăm, chúc tết lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ các đơn vị làm nhiệm vụ trực tết trên địa bàn.

Chức sắc các tôn giáo trên địa bàn huyện Cát Tiên đến thăm, chúc tết lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Cát Tiên

Dịp này, đại diện chức sắc các tôn giáo trên địa bàn huyện Cát Tiên đã đến thăm, chúc tết lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ các đơn vị Công an, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Cát Tiên. Đây là các đơn vị đặc thù, luôn túc trực, sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ trực 24/7, đảm bảo sự bình yên để Nhân dân đón tết vui tươi, hạnh phúc.

Đại diện chức sắc các tôn giáo cũng bày tỏ sự ghi nhận và đánh giá cao những kết quả của các lực lượng Công an, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Cát Tiên đã đạt trong năm 2021. Đặc biệt, trong việc thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19, đến nay, huyện Cát Tiên đã trở thành “vùng xanh”. Bên cạnh đó, các đơn vị đã làm tốt việc phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại các hành vi chống phá của các thế lực thù địch; đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo công tác an sinh xã hội.

Chức sắc các tôn giáo trên địa bàn huyện Cát Tiên đến thăm, chúc tết lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Cát Tiên

Tại buổi gặp mặt, đại diện lãnh đạo Công an, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Cát Tiên cũng bày tỏ sự cảm ơn những đóng góp của các tôn giáo trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đặc biệt là trong vùng tín đồ các tôn giáo. Đồng thời, mong muốn các tôn giáo tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, hỗ trợ lực lượng Công an, Quân sự huyện trong thời gian tới.

Nhân dịp này, lãnh đạo Công an, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công và chúc mừng năm mới đến các vị chức sắc, chức việc và tín đồ các tôn giáo.

HOÀNG SA