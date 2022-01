Cát Tiên: Gặp mặt già làng, trưởng thôn, người có uy tín và các chức sắc tôn giáo

(LĐ online) - Ngày 20/1, UBND huyện Cát Tiên phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức gặp mặt, tặng quà nhân dịp Tết Nhâm Dần 2022 cho các già làng, trưởng thôn, người có uy tín và các chức sắc tôn giáo trên địa bàn huyện.

Đại diện Ban Dân tộc tỉnh tặng giấy khen cho người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tiêu biểu trên địa bàn huyện Cát Tiên trong năm 2021

Tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo huyện Cát Tiên, đồng chí Dương Hùng Cường - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Cát Tiên đã biểu dương những đóng góp tích cực và quan trọng của các già làng, trưởng thôn, người có uy tín và các chức sắc tôn giáo đối với xã hội và tại cộng đồng dân cư; có những đóng góp quan trọng trong việc tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự xã hội của địa phương như: Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, tham gia tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Điểu K’ Băm, xã Phước Cát 2, đại diện các già làng, trưởng bản, người có uy tín và các chức sắc tôn giáo trên địa bàn huyện đã cảm ơn sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong việc chăm lo đời sống cho bà con Nhân dân. Đồng thời, bày tỏ quyết tâm tiếp tục nêu cao tinh thần nêu gương, xứng đáng với vai trò là người tiêu biểu, là lực lượng nòng cốt đi đầu các phong trào ở địa phương; tích cực tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân đề cao cảnh giác, không nghe và đi theo bọn phản động, không có những hoạt động vi phạm pháp luật.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, đại diện Ban Dân tộc tỉnh, lãnh đạo huyện Cát Tiên đã biểu dương khen thưởng, tặng quà cho 39 già làng, trưởng thôn, các chức sắc tôn giáo và người có uy tín tiêu biểu trên địa bàn. Cuộc gặp mặt đã thể hiện sự quan tâm sâu sắc, sự động viên kịp thời của các cấp lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đối với các già làng, trưởng thôn, người có uy tín, nhằm tiếp tục xây dựng khối đoàn kết dân tộc, tôn giáo ngày một vững chắc, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển giàu mạnh.

