Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thăm, tặng quà tại Lâm Hà

(LĐ online) - Ngày 20/1, đồng chí Đặng Đức Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã dẫn đầu đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đi thăm, chúc tết, tặng quà cho cán bộ và Nhân dân xã Tân Hà, huyện Lâm Hà. Cùng đi có đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam và một số sở, ngành của tỉnh; Thường trực Huyện ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Lâm Hà.

Tặng quà tết và công trình trị giá 500 triệu đồng cho xã Tân Hà

Đoàn công tác đã đến thăm, chúc tết, tặng quà và tặng công trình trị giá 500 triệu đồng cho cán bộ và Nhân dân xã Tân Hà, huyện Lâm Hà. Cùng với đó, đoàn công tác cũng đã tặng 30 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn; trao phần quà cùng 2 triệu đồng tiền mặt cho 2 gia đình chính sách trên địa bàn. Ngoài ra, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Lâm Hà cũng có phần quà 5 triệu đồng trao tặng cho xã Tân Hà.

Dịp này, UBND xã Tân Hà cũng đã báo cáo với đoàn công tác về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội địa phương năm 2021. Trong năm 2021, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Tân Hà đã nỗ lực cố gắng và đạt nhiều kết quả trên các lĩnh vực. Công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch Covid-19 được ngăn chặn và xử lý kịp thời; việc huy động đóng góp kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng, đường giao thông nông thôn đạt kết quả cao; các tiêu chí xây dựng nông thôn mới được nâng cao về chất lượng; lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục, thực hiện chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội được quan tâm giải quyết theo quy định, kịp thời; lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông được đảm bảo.

Tặng quà cho 2 gia đình chính sách tại địa phương

Đồng chí Đặng Đức Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã thay mặt đoàn công tác nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng các kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Tân Hà đạt được trong năm 2021; đồng thời đề nghị, xã Tân Hà cần tiếp tục nỗ lực, cố gắng vượt qua khó khăn, phòng chống dịch hiệu quả góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong thời gian tới.

DUY DANH