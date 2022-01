Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp thăm, chúc tết lực lượng cảnh sát

(LĐ online) - Chiều 24/1 (tức 22 tháng Chạp), đồng chí Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, Trưởng ban An toàn Giao thông tỉnh đến thăm, tặng quà chúc tết cán bộ, chiến sỹ lực lượng Phòng Cảnh sát Giao thông, Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp thăm hỏi, động viên tinh thần cán bộ, chiến sỹ Phòng CSGT Công an tỉnh

Tham dự buổi thăm và tặng quà có lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh Lâm Đồng cùng cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT) và Phòng Cảnh sát Cơ động (CSCĐ).

Báo cáo nhanh tới Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Phòng CSGT và Phòng CSCĐ Công an tỉnh nhấn mạnh để bảo đảm an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, hai đơn vị đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát tại các tuyến đường, các địa bàn trọng điểm, lập kế hoạch, phương án tấn công trấn áp các loại tội phạm nơi diễn ra các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp tặng quà tết cán bộ, chiến sỹ Phòng CSGT Công an tỉnh

Đồng thời, hai đơn vị đang tiếp tục đợt cao điểm ra quân bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2022, kịp thời nhắc nhở, nâng cao ý thức tham gia giao thông của người dân, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, gây rối trật tự công cộng… đảm bảo bình yên, hạnh phúc cho Nhân dân vui xuân, đón tết.

Phát biểu động viên tinh thần và chúc tết cán bộ, chiến sỹ Phòng CSGT và Phòng CSCĐ Công an tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp biểu dương và đánh giá cao những kết quả hai đơn vị đã đạt được trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an toàn giao thông, tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự thời gian qua.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp thăm hỏi, chúc tết cán bộ, chiến sỹ Phòng CSCĐ Công an tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn lực lượng CSGT, CSCĐ tiếp tục nêu cao tinh thần, trách nhiệm, nỗ lực cố gắng, vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, để đảm bảo cho người dân vui xuân, đón tết được an toàn. Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh các đơn vị cần tập trung, tăng cường các giải pháp nhằm đảm đảm bảo an toàn, giảm thiểu rủi ro, số ca tử vong do tai nạn giao thông, không để các điểm nóng về tình hình an ninh trật tự xảy ra trong những ngày cao điểm người dân, du khách tới Lâm Đồng vui chơi, đón Tết.

Nhân dịp tết đến, xuân về, Chủ tịch UBND tỉnh gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ lực lượng CSGT, CSCĐ Công an tỉnh; đồng thời, tặng quà và 20 triệu đồng cho mỗi đơn vị.

C.THÀNH