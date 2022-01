Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp thăm và chúc tết Công an TP Đà Lạt đêm giao thừa

(LĐ online) - Đêm giao thừa Tết Nhâm Dần 2022, 31/1, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp đã tới thăm, chúc tết và tặng quà lực lượng công an TP Đà Lạt.

Tối giao thừa, đồng chí Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng thăm động viên, chúc tết lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ Công an TP Đà Lạt

Trong cuộc gặp gỡ thân mật, đồng chí Trần Văn Hiệp đánh giá Công an Đà Lạt đã có nhiều cố gắng trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Năm 2021 là một năm rất khó khăn với Đà Lạt nói riêng và Lâm Đồng nói chung, cũng như khó khăn trong cả nước nhưng lực lượng công an đã thực thi tốt nhiệm vụ, góp phần giữ gìn bình yên cho thành phố.

Đồng chí Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng biểu dương nỗ lực đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn của tập thể cán bộ, chiến sỹ Công an TP Đà Lạt trong dịp Tết Nguyên đán

Nhân dịp xuân mới, đồng chí Trần Văn Hiệp lưu ý Công an TP Đà Lạt cần chú trọng thực hiện các nhiệm vụ với phương châm đảm bảo linh hoạt, an toàn, hiệu quả, coi trọng tính mạng của Nhân dân và bảo đảm đời sống sản xuất của doanh nghiệp. Đồng chí mong muốn lực lượng công an luôn giữ vững sức khỏe, bản lĩnh, nghị lực, trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng hoàn thành nhiệm vụ.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp tặng quà động viên cho tập thể cán bộ, chiến sỹ Công an TP Đà Lạt

Nhân dịp năm mới, đồng chí Trần Văn Hiệp chúc các chiến sỹ công an và gia đình mạnh khỏe, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ được giao. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí chúc tết và gửi món quà 50 triệu đồng đến lực lượng công an thành phố.

Thay mặt đơn vị, lãnh đạo công an thành phố đã báo cáo tình hình bảo đảm an ninh thành phố trong dịp Tết Nhâm Dần, khi thành phố đón một lượng lớn du khách tới tham quan, du xuân, nghỉ dưỡng, lực lượng công an thành phố đã tăng cường nhân lực xuống từng phường, xã, phối hợp cùng địa phương để bảo đảm an ninh trật tự. Công an Đà Lạt xác định giữ an ninh trật tự, giảm tai nạn giao thông, giữ bình yên cho Nhân dân địa phương và du khách vui xuân an toàn. Năm mới nhiệm vụ mới, thắng lợi mới, lực lượng Công an TP Đà Lạt tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ, góp phần xây dựng thành phố ngày càng đẹp, ngày càng bình yên.

D.QUỲNH - C.THÀNH