Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp thăm và tặng quà tại huyện Đạ Huoai

(LĐ online) - Sáng 19/1, đồng chí Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng; Võ Ngọc Hiệp Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh đã đi thăm và tặng quà Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 cho các hộ nghèo, khó khăn; gia đình người có công, thương bệnh binh trên địa bàn huyện. Cùng đi với đoàn còn có các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Đạ Huoai.

Đồng chí Trần Văn Hiệp - Chủ tịch UBND tỉnh trao công trình trị giá 500 triệu đồng cho xã Mađaguôi.

Đoàn đã đến thăm và tặng quà các hộ nghèo, khó khăn và gia đình người có công, thương bệnh binh tại xã Mađaguôi. Đồng chí Trần Văn Hiệp đã ân cần hỏi thăm sức khỏe của bà con, tình hình sản xuất nông nghiệp, công tác chuẩn bị vui Xuân, đón Tết, công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn huyện nói chung.

Những phần quà hết sức ý nghĩa đến với bà con xã Mađaguôi dịp Tết đến, Xuân về.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Trần Văn Hiệp và đồng chí Võ Ngọc Hiệp đã trao tặng 30 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các gia đình là hộ nghèo, khó khăn. Trao phần quà cùng 2 triệu đồng cho 2 gia đình người có công, thương bệnh binh là gia đình bà Nguyễn Thị Thu và ông Trần Đình Viên tại thôn 3. Trao tặng 1 công trình xây dựng trị giá 500 triệu đồng cho xã Mađaguôi. UBND huyện Đạ Huoai cũng trao phần quà và 1 triệu đồng đến 2 gia đình. Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp chúc các gia đình trên địa bàn xã đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đầm ấm, vui tươi, an lành và năm mới có nhiều thành công mới, thắng lợi mới. Đối với địa bàn xã Mađaguôi nói riêng và huyện Đạ Huoai nói chung đồng chí cũng yêu cầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể, lực lượng công an phối kết hợp để làm tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự; không để xảy ra tình trạng đốt pháo, cờ bạc, thanh niên rượu chè say sưa, vi phạm trật tự an toàn giao thông. Riêng công trình trao tặng, xã Mađaguôi phải nghiên cứu để mang tính cộng đồng, có giá trị sử dụng đối với người dân.

Đồng chí Trần Văn Hiệp - Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà và ân cần hỏi thăm các gia đình người có công, thương bệnh binh trên địa bàn xã.

Cấp ủy, chính quyền, người dân, các gia đình người có công, thương bệnh binh trên địa bàn xã Mađaguôi đã bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo tỉnh, huyện đã đến thăm, tặng quà và động viên tinh thần bà con dịp Tết đến, Xuân về. Bà con xã Mađaguôi cũng gửi lời chúc lãnh đạo tỉnh, huyện cùng gia đình đón tết cổ truyền hạnh phúc, sức khỏe, an khang, thịnh vượng.

ĐỨC TÚ