Công an huyện Cát Tiên tổng kết công tác năm 2021

(LĐ online) - Ngày 12/1, Công an huyện Cát Tiên tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Trao giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho các tập thể, cá nhân.

Trong năm 2021, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng uỷ, Ban Giám đốc Công an tỉnh, của HĐND, UBND huyện Cát Tiên, Công an huyện Cát Tiên đã chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu nhiều kế hoạch, phương án công tác bảo đảm an ninh trật tự, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa - xã hội trên địa bàn.

Đồng thời, triển khai thực hiện nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm. Trong năm 2021, Công an huyện Cát Tiên đã điều tra, làm rõ, khởi tố 17 vụ với 41 bị can; bắt 2 vụ khai thác cát trái phép, tịch thu 2 tàu hút cát, báo cáo UBND huyện tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định xử phạt theo thẩm quyền với số tiền 125 triệu đồng; bắt và xử lý 23 vụ với 25 đối tượng vi phạm các quy định khác trong lĩnh vưc bảo vệ môi trường; bắt 52 vụ với 57 đối tượng có hành vi tàng trữ, mua bán, chế tạo, sử dụng pháo trái phép, tham mưu UBND huyện xử phạt 2 vụ với 7 đối tượng với số tiền 48,5 triệu đồng; bắt 4 vụ tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy với 7 đối tượng; phát hiện, lập biên bản 1.585 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó xử phạt 47 trường hợp vi phạm quy định về nồng độ cồn với số tiền 360,8 triệu đồng.

Đặc biệt, qua công tác đấu tranh trên không gian mạng, Công an huyện Cát Tiên đã phát hiện 14 vụ với 19 đối tượng vi phạm. Trong đó, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 1 vụ với 1 đối tượng, số tiền 12,5 triệu đồng; gọi hỏi răn đe, cho viết cam kết 12 vụ với 15 đối tượng liên quan đến đăng tải, bình luận thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín danh dự của cá nhân, tổ chức trên không gian mạng; cảnh cáo 1 vụ với 3 đối tượng về hành vi tìm hiểu mua tiền giả trên mạng; phối hợp công an tỉnh xử lý 1 vụ 1 đối tượng về tội "tàng trữ tiền giả".

Trong năm 2021, Công an huyện Cát Tiên đã tiếp nhận 31.647 hồ sơ căn cước công dân. Vận động người dân giao nộp 2 súng hơi, 26 súng cồn, 34 vũ khí thô sơ các loại, 1 bình xịt hơi cay, 1 kg đạn chì, 7 viên đạn súng AR15, 9 viên đạn súng K54, 1 viên đạn súng K59, 2 viên đạn thể thao. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tiếp tục được củng cố, duy trì hiệu quả hoạt động với 321 tổ ở 9 xã, thị trấn. Đồng thời, phát động và nhân rộng nhiều mô hình phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương như: Mô hình xã hội hóa lắp đặt camera an ninh; mô hình "Ngày thứ 7 tình nguyện - Vì Nhân dân phục vụ"; mô hình quản lý, giáo dục cán bộ, giáo viên, học sinh thông qua các trang mạng xã hội; mô hình lái xe tự quản phòng chống dịch Covid-19; mô hình "Tuyến đường an toàn về an ninh trật tự - không có pháo nổ"...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoàng Phúc - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những thành tích của lực lượng Công an huyện đạt được trong năm 2021. Về một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đồng chí Nguyễn Hoàng Phúc đề nghị lực lượng công an huyện tiếp tục kiên định và vận dụng sáng tạo đường lối đổi mới của Đảng; quán triệt nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp về yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh Quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới; tập trung thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh, của huyện về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo tinh thần “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”. Tăng cường đấu tranh phòng chống tội phạm, kịp thời giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên từ cơ sở. Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng dữ liệu quốc gia về dân cư và cấp, quản lý căn cước công dân…

Dịp này, 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch Covid-19 đã được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; 2 tập thể, 08 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào đã được nhận giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh.

HOÀNG SA