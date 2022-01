Công an Lâm Đồng gặp mặt các cơ quan báo chí nhân dịp năm mới

(LĐ online) - Ngày 20/1, Đại tá Trần Minh Tiến - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã chủ trì buổi gặp mặt của Công an tỉnh với nhà báo, phóng viên các cơ quan báo chí nhân dịp năm mới Nhâm Dần 2022.

Đại tá Trần Minh Tiến - Giám đốc Công an Lâm Đồng phát biểu tại buổi họp mặt

Tham dự có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, lãnh đạo Hội Nhà báo Lâm Đồng, Đài PT-TH tỉnh, Báo Lâm Đồng cùng đội ngũ nhà báo, phóng viên báo chí địa phương, Trung ương đóng chân trên địa bàn.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng đã thông tin về một số kết quả nổi bật mà toàn lực lượng đã đạt được trong năm 2021, trên các lĩnh vực: Đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.... Đặc biệt, lực lượng công an tỉnh đã hoàn thành nhiệm vụ kép vừa bảo đảm an ninh trật tự vừa tham gia phòng chống dịch Covid-19, cùng các kết quả của đợt cao điểm phòng chống tội phạm, giải pháp đảm bảo bình yên thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Tổng biên tập Báo Lâm Đồng chúc mừng và tặng ấn phẩm Báo Xuân cho lãnh đạo Công an tỉnh

Trong năm 2021, các cơ quan báo chí trung ương và địa phương cũng đã phản ánh đầy đủ, chân thật các hoạt động của lực lượng công an, nhất là những vụ án được dư luận quan tâm; các hành động, việc làm, nghĩa cử của cán bộ, chiến sĩ giúp đỡ người dân trong thời gian phòng chống dịch bệnh. Phóng viên các cơ quan báo chí đã đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp giữa lực lượng công an với các cơ quan báo chí trong việc cung cấp thông tin phục vụ cho nhiệm vụ tuyên truyền.

Giám đốc Công an tỉnh chụp hình lưu niệm cùng đại biểu tham dự buổi họp mặt

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tá Trần Minh Tiến - Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đánh giá cao những đóng góp của các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đã phản ánh kịp thời, nhanh chóng, chính xác các hoạt động của lực lượng Công an toàn tỉnh trong thời gian qua; đồng thời, mong muốn thời gian tới, Công an tỉnh và các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương tiếp tục phối hợp thu thập những thông tin nóng, có tính thời sự, được xã hội quan tâm để kịp thời đăng tải cung cấp cho bạn đọc, phục vụ hoạt động tuyên truyền, góp phần thực hiện hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn, đảm bảo bình yên đối với Nhân dân, đặc biệt là thời gian Tết Nguyên đán Nhâm Dần sắp đến.

THỤY TRANG