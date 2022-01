Công tác dân vận tiếp tục có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức

(LĐ online) - Sáng 13/1, Ban Dân vận Trung ương đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc để tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả năm “Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở” năm 2021; triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Lâm Đồng

Đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tham dự, chủ trì và chỉ đạo hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Đỗ Văn Chiến – Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Lê Minh Khái - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội Trung ương.

Cùng chủ trì hội nghị tại điểm cầu trung tâm có các đồng chí: Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Phạm Tất Thắng – Phó Trưởng Ban Thường trực; Nguyễn Lam – Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương. Hội nghị được tổ chức trực tiếp từ điểm cầu trung tâm tại Thủ đô Hà Nội và trực tuyến đến 63 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Tại điểm cầu Lâm Đồng, hội nghị do đồng chí Trần Đình Văn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị tỉnh Lâm Đồng và đồng chí Phạm Thị Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì cùng với sự tham dự của đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh.

Các đồng chí chủ trì hội nghị tại điểm cầu Lâm Đồng

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2021, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, dưới sự lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp cùng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, công tác dân vận tiếp tục có đổi mới về nội dung, phương thức. Các cấp ủy, tổ chức đảng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt, triển khai thực hiện nội dung công tác dân vận theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và đại hội Đảng các cấp gắn với thực hiện Quyết định số 23-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.

Công tác dân vận trong năm vừa qua cũng đã tập trung tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đạt kết quả cao; vận động Nhân dân tích cực hưởng ứng thực hiện các biện pháp phòng chống dịch; huy động nguồn lực xã hội tham gia vào công tác phòng chống dịch… Hệ thống dân vận cũng đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, hình thành nhiều mô hình phòng chống dịch thiết thực.

Trong năm 2021, chính quyền các cấp cũng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác dân vận chính quyền, nhất là triển khai thực hiện các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; tăng cường thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; đối thoại với Nhân dân và đẩy mạnh cải cách hành chính. Các chủ trương, chính sách về công tác dân tộc, tôn giáo được các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả. Lực lượng vũ trang cũng đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền đất nước. Lực lượng vũ trang cũng là lực lượng tuyến đầu trong phòng chống dịch Covid-19.

Trong năm vừa qua, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đã tập trung phát động nhiều phong trào thi đua, các cuộc vận động, góp phần củng cố sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Công tác dân vận của hệ thống chính trị đã góp phần quan trọng trong việc phát huy dân chủ, tăng cường sự đồng thuận trong Nhân dân. Từ đó, góp phần thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã đại diện các cơ quan, đơn vị, địa phương tỉnh, thành phố trình bày tham luận, phân tích, đánh gia những kết quả nổi bật, những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong công tác dân vận và đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở thời gian qua; đồng thời, đề xuất nhiều kiến nghị, giải pháp thực hiện thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng đã thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng và những thành tích đã đạt được của hệ thống dân vận và đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận trong năm 2021. Cùng với đó, đồng chí Võ Văn Thưởng đã nhấn mạnh một số nội dung có tính chất gợi mở để các cấp ủy, tổ chức đảng, ngành dân vận và Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể quan tâm thực hiện thời gian tới như: Để góp phần thực hiện mục tiêu tổng quát của Đại hội XIII của Đảng đã đề ra, công tác dân vận của Đảng cần tiếp tục được đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động. Từ đó, tạo sự chuyển biến trong nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng và cả hệ thống chính trị đối với công tác dân vận của Đảng theo hướng thiết thực, gắn bó mật thiết với cuộc sống Nhân dân. Tập trung triển khai hiệu quả chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về công tác dân vận, Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị. Đổi mới mạnh mẽ công tác dân vận theo hướng nâng cao năng lực dự báo, tầm nhìn chiến lược, phù hợp với tình hình mới. Tăng cường phối hợp với các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị về thực hiện công tác dân vận, thực hiện tốt việc nắm tình hình Nhân dân, vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, Nhà nước về phòng chống dịch bệnh Covid-19 linh hoạt, an toàn và hiệu quả, tích cực tham gia phục hồi phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh đó, đồng chí Võ Văn Thưởng cũng đề nghị hệ thống dân vận các cấp cần kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chăm lo đời sống, bảo đảm an sinh xã hội cho Nhân dân; thực hiện nghiêm việc tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân. Công tác dân vận của Đảng phải tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, hướng mạnh về cơ sở, bám sát dân, bám sát địa bàn, chủ động nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân cho cấp ủy, chính quyền xem xét giải quyết…

DUY DANH