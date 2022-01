Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng: Đánh giá kết quả thu NSNN năm 2021; Triển khai nhiệm vụ, giải pháp thu NSNN năm 2022

* Phấn đấu tổng thu NSNN năm 2022 là 12.100 tỷ đồng

(LĐ online) - Chiều ngày 07/01/2022, Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị trực tuyến Đánh giá kết quả thu NSNN năm 2021; Triển khai nhiệm vụ, giải pháp thu NSNN năm 2022.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệpbiểu chỉ đạo tại hội nghị

Đến dự và chỉ đạo hội nghị có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp. Tham dư hội nghị có đại diện lãnh đạo: Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Liên Hiệp Phụ nữ tỉnh; Ban thi đua Khen thưởng tỉnh; Đại diện lãnh đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc.

Khai mạc hội nghị, ông Trần Phương - Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng đã đánh giá tình hình thu NSNN năm 2021 trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội cả nước nói chung, tỉnh Lâm Đồng nói riêng có nhiều biến động, nhất là làn sóng bùng phát đợt 4 của dịch Covid-19 từ nửa cuối quý II đến nay đã tác động không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân và doanh nghiệp, tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh ước đạt 2,58%, bằng mức bình quân chung cả nước (2,58%) nhưng thấp hơn so với chỉ tiêu đề ra, ảnh hưởng nhất định đến nguồn thu NSNN trên địa bàn tỉnh.

Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng vinh dự nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh Lâm Đồng

Những yếu tố trên đã tác động trực tiếp đến nhiệm vụ thu NSNN của Cục Thuế Lâm Đồng. Tuy nhiên, với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, cụ thể, sát sao, kịp thời của Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, sự phối hợp của các cấp các ngành, địa phương, sự nỗ lực vượt qua khó khăn của cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân người nộp thuế trên địa bàn và việc triển khai quyết liệt, đồng bộ, chủ động, sáng tạo nhiệm vụ, giải pháp đã được Cục Thuế đề ra ngay từ ngày đầu, tháng đầu của năm 2021; Ngành Thuế đã đạt được những kết quả quan trọng, thu ngân sách nhà nước năm 2021 đã vượt chỉ tiêu phấn đấu do tỉnh giao, đồng thời hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ đã đề ra, kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp bị tác động bởi dịch Covid-19, từng bước phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh.

Báo cáo đánh giá tình hình thu ngân sách nhà nước năm 2021 do ông Bùi Văn Kính - Phó Cục trưởng trình bày tại hội nghị cho biết: Dự toán thu NSNN do Trung ương giao 7.985,5 tỷ đồng; Trong đó thu nội địa 7.715 tỷ đồng, thu từ thuế phí 4.892,5 tỷ, thu từ đất nhà 1.330 tỷ đồng, xổ số kiến thiết 1.190 tỷ đồng, tài chính thu 230 tỷ đồng, thuế xuất nhập khẩu 270 tỷ đồng.

Ông Trần Phương - Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng phát biểu khai mạc hội nghị

HĐND và UBND tỉnh giao 9.300 tỷ đồng; Trong đó thu nội địa 9.020 tỷ đồng, thu từ thuế phí 5.540 tỷ, thu từ đất nhà 1.800 tỷ đồng, xổ số kiến thiết 1.350 tỷ đồng, tài chính thu 250 tỷ đồng, thuế xuất nhập khẩu 280 tỷ đồng.

Kết quả tổng thu ngân sách nhà nước năm 2021 là 11.010,3 tỷ, đạt 138% dự toán trung ương, đạt 118% dự toán địa phương và bằng 117% so cùng kỳ. Trong đó: Thu từ thuế, phí: 6.639.2 tỷ, đạt 136% dự toán trung ương, đạt 120% dự toán địa phương và bằng 120% so cùng kỳ. Thu từ đất, nhà: 2.268.7 tỷ, đạt 171% dự toán trung ương, đạt 126% dự toán địa phương, bằng 115% so cùng kỳ; Thu từ xổ số kiến thiết: 1.286,7 tỷ, đạt 108% dự toán trung ương, đạt 95% dự toán địa phương, bằng 100% so cùng kỳ; Tài chính thu: 334,4 tỷ, đạt 145% dự toán trung ương, đạt 134% dự toán địa phương, bằng 132% so cùng kỳ; Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu: 345,6 tỷ, đạt 128% dự toán trung ương, đạt 123% dự toán địa phương, bằng 146% so cùng kỳ.

Đại diện các tập thể thuộc Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng vinh dự nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh

Song song với kết quả đạt được, báo cáo cũng nêu các tồn tại, hạn chế và nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong công tác thu NSNN như: Việc chia sẻ, kết nối thông tin thông qua hình thức điện tử từ Văn phòng Đăng ký đất đai với Cơ quan Thuế chậm triển khai, dẫn đến khó khăn nhất định trong việc cung cấp thông tin, xác định nghĩa vụ tài chính và giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp, người dân trong lĩnh vực đất đai. Tình trạng thất thu trong lĩnh vực chuyển nhượng bất động sản, khoáng sản còn phát sinh; Công tác quản lý thuế vẫn chưa theo kịp các loại hình kinh doanh mới phát sinh như: Thương mại điện tử, bán hàng qua mạng… dẫn đến còn thất thu trong lĩnh vực này.

Tại hội nghị, các địa phương, các sở, ngành đã phát biểu tham luận đề ra một số giải pháp thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và công tác phối hợp chống thất thu thuế đối với một số lĩnh vực như: hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản, hoạt động chuyển nhượng, kinh doanh bất động sản; xử lý nợ đọng thuế, phòng chống gian lận thương mại trong lĩnh vực kinh doanh xăng, dầu; việc thực hiện quy chế phối hợp xử lý hành vi vi phạm pháp luật về thuế, nợ đọng thuế…’’.

Toàn cảnh hội nghị trực tuyến

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Hiệp đã phân tích tăng trưởng thu NSNN giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2021, đặc biệt năm 2021 là năm có mức tăng trưởng thu NSNN cao nhất từ trước đến nay khi phải thực hiện nhiệm vụ thu NSNN trong bối cảnh khó khăn do đại dịch Covid- 19. Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương và chúc mừng thành tích mà ngành Thuế tỉnh Lâm Đồng đã đạt được trong năm 2021 và công tác phối kết hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành, chính quyền địa phương trong toàn tỉnh đã làm nên một tỉnh Lâm Đồng phát triển bền vững.

Bên cạnh thành tích đạt được, Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý ngành Thuế xây dựng kế hoạch, lộ trình triển khai các giải pháp thu NSNN ngay từ đầu năm; trong thời gian tới luôn quan tâm công tác xây dựng Đảng, thường xuyên chú trọng công tác cán bộ; Tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác thu NSNN; công tác xử lý thu hồi nợ đọng tiền Thuế; rà soát các nguồn thu trong từng lĩnh vực để xây dựng kế hoạch chống thất thu. Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ đạo các đơn vị sở, ngành, chính quyền địa phương các cấp phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ ngành Thuế hoàn thành tốt nhiệm vụ thu thuế. Phấn đấu tổng thu NSNN năm 2022 là 12.100 tỷ đồng.

Cũng tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Cờ thi đua của UBND tỉnh cho Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng và trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 05 tập thể thuộc Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng đã có thành tích xuất sắc hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước năm 2021, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lâm Đồng năm 2021.

