Đa dạng hóa cách thức ''Dân vận khéo'' ở Mỹ Đức

Để thực hiện có hiệu quả phong trào “Dân vận khéo”, xã Mỹ Đức (Đạ Tẻh) đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia thực hiện các chủ trương phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đề ra. Đặc biệt, phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở địa phương được gắn với thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đã tạo khí thế thi đua sôi nổi…

Buôn Con Ó ngày càng xanh - sạch - đẹp.

Năm 2021, Đảng ủy xã đã cùng với các ban, ngành vận động người dân chuyển đổi vườn điều, vườn tạp kém hiệu quả sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao. Từ đó đã chuyển đổi được trên 80 ha, trong đó chuyển đổi hơn 65 ha cây ăn trái, 12,5 ha cao su, 2,6 ha cây hồ tiêu; chuyển đổi diện tích cây dâu già cỗi và bị bệnh tuyến trùng sang trồng mới được 17 ha. Xây dựng được 5 mô hình chăn nuôi mới như: nuôi lợn, thỏ, cá thác lác. Chỉ đạo triển khai trồng được 32.806 cây xanh các loại như sao đen, dầu, muồng hoa vàng theo kế hoạch của UBND huyện, đạt 97,9% so với kế hoạch.

Công tác đảm bảo vệ sinh môi trường luôn được cấp ủy, chính quyền quan tâm thực hiện. Đến nay, 100% khu dân cư đều có các mô hình phân loại rác thải tại hộ gia đình; thực hiện “Ngày Chủ nhật đầu tháng”, 100% tuyến đường làng, ngõ xóm được giao cho các đoàn thể và thôn nhận chăm sóc, xây dựng cảnh quan nông thôn xanh - sạch - đẹp. Điển hình như mô hình “Dân vận khéo” về phân loại rác thải của Hội Phụ nữ xã và các chi hội, mô hình trồng mai vàng của Hội Cựu chiến binh xã. Hiện nay, toàn xã có 6 thôn đạt khu dân cư kiểu mẫu, phấn đấu cuối năm 2022 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu về Hành chính công.

Hiện nay, xã Mỹ Đức có 1 thôn đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) với 162 hộ dân/572 nhân khẩu (chiếm khoảng 8% dân số). Để tăng thu nhập cho các hộ dân, giảm nghèo nhanh và bền vững, chính quyền địa phương đã vận động người dân tích cực lao động sản xuất, chuyển giao khoa học kỹ thuật, hướng dẫn bà con bón phân, phòng bệnh trên cây trồng. Hiện, mô hình sản xuất cao su tập trung tại buôn Con Ó với diện tích 62 ha cho bà con thu nhập từ 5 triệu đồng - 6 triệu đồng/tháng. Hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo ở thôn chỉ còn 0,03%, tình hình an ninh trật tự được giữ vững, không để xảy ra các điểm nóng trong vùng đồng bào DTTS, hệ thống chính trị cơ sở luôn được củng cố, kiện toàn, đổi mới và hoạt động có hiệu quả.

Đặc biệt, trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, cấp ủy, chính quyền địa phương, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, các tổ chức đoàn thể và người dân đã tích cực hỗ trợ các trường hợp cách ly y tế tại nhà, ủng hộ Quỹ Vắc xin với số tiền gần 46 triệu đồng; ủng hộ người dân TP Hồ Chí Minh và Bình Dương gần 43 triệu đồng, trên 2,7 tấn gạo, 70 thùng mỳ tôm, 6,5 tấn rau, củ, quả các loại.

Thanh niên của các ban, ngành, đoàn thể huyện Đạ Tẻh giúp người dân buôn Con Ó (xã Mỹ Đức, huyện Đạ Tẻh) chăm sóc cao su. Ảnh: Tuấn Linh

Thực hiện mô hình “Xây dựng hệ thống camera an ninh trật tự”, Công an xã Mỹ Đức đã vận động được 52 hộ gia đình, doanh nghiệp tham gia làm thành viên mô hình với tổng số 77 mắt camera được trang bị, số tiền tự ủng hộ mua sắm, lắp đặt hệ thống camera khoảng 67 triệu đồng. Mô hình được vận hành đã phát huy hiệu quả, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Từ hệ thống camera an ninh, Công an xã phối hợp với các đội nghiệp vụ Công an huyện truy xét làm rõ 3 vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn xã, 1 vụ trộm xe máy tại đập hồ Đạ Tẻh, qua trích xuất hệ thống camera và tiến hành truy xét nhanh, đối tượng đã bị bắt giữ và xử lý. 1 vụ trộm xe máy tại Thôn 5, qua trích xuất hệ thống camera, trong 1 tiếng đồng hồ đã bắt được đối tượng phạm tội và chuyển cơ quan điều tra Công an huyện xử lý theo thẩm quyền; 1 vụ trộm gia cầm của hộ dân trên địa bàn thôn Yên Hòa, Công an xã trích xuất camera và nhận diện đối tượng, cử lực lượng truy xét và đã bắt, xử lý đối tượng.

Đồng chí Hoàng Hồng Giang - Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Đức cho biết: Thời gian tới, Đảng ủy chú trọng nâng cao chất lượng công tác dân vận của Đảng, nhất là công tác dân vận chính quyền; tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đối với công tác dân vận; nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo” tại địa phương. Tiếp tục vận động cán bộ, đảng viên và người dân tuyệt đối tuân thủ các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực lao động sản xuất. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ cơ sở, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tạo điều kiện để Nhân dân tham gia giám sát việc thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường đối thoại trực tiếp; từ đó giải quyết kịp thời những thắc mắc, nguyện vọng chính đáng của người dân.

