Đà Lạt: Hội nghị Ủy ban MTTQ thành phố lần thứ VII, khóa X, nhiệm kỳ 2019 - 2024

(LĐ online) - Ngày 6/1, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Lạt tổ chức hội nghị lần thứ 7, khóa X, nhiệm kỳ 2019 - 2024 để đánh giá hoạt động công tác Mặt trận năm 2021, triển khai nhiệm vụ phương hướng năm 2022 và tiến hành bổ sung hiệp thương thay thế ủy viên Ủy ban MTTQ thành phố khóa X. Tham dự hội nghị có ông Đặng Quang Tú - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Lạt, lãnh đạo Ban Dân vận, và đại diện các phòng, ban, đơn vị trên toàn thành phố.

Chủ trì điều hành hội nghị

Trong năm 2021, mặc dù bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, nhưng được sự hướng dẫn của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, sự lãnh đạo trực tiếp của Thành uỷ Đà Lạt, sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền, các tổ chức thành viên, các phường, xã và sự đồng thuận của Nhân dân; Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Lạt đã triển khai các hoạt động của Mặt trận kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế, đạt được những kết quả nổi bật. Công tác tuyên truyền Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Lạt lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 07/12/2020 của Thành uỷ về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2021 được quan tâm chú trọng. Tập trung cao độ thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận trong công tác bầu cử, như: Hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, tổ chức tiếp xúc cử tri, mạn đàm tiểu sử, tuyên truyền, vận động bầu cử và kiểm tra, giám sát công tác bầu cử, góp phần quan trọng thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thành phố Đà Lạt.

Ủy ban MTTQ đã vận động Nhân dân thi đua cao điểm “Toàn dân đoàn kết, quyết tâm phòng, chống dịch Covid-19”, xây dựng, bảo vệ “Vùng xanh” xã, phường an toàn, khu dân cư an toàn, từng bước thích ứng an toàn, linh hoạt trong trạng thái bình thường mới. Việc xây dựng mô hình tổ tự quản, chốt bảo vệ “Vùng xanh” được quan tâm triển khai thực hiện. Kết quả đã vận động được 1.505.812.452 đồng, chuyển MTTQ tỉnh 987.616.000 đồng. Hưởng ứng đợt thi đua cao điểm ”toàn dân đoàn kết, quyết tâm phòng chống dịch bệnh Covid-19”, MTTQ và các tổ chức thành viên đã vận động các tầng lớp Nhân dân trong thành phố ủng hộ hàng hoá, rau, củ, quả, nhu yếu phẩm thiết yếu, thiết bị y tế... để hỗ trợ cho các khu cách ly, các bếp ăn, các hộ gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, các địa phương khác như: thành phố Hồ Chí Minh, Nha Trang, Bình Dương... với tổng trị giá 8.922.080.000đồng.

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2021 của thành phố

Năm 2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Lạt xác định tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Tổ chức các diễn đàn đối thoại, gặp mặt, tiếp xúc, trao đổi, để tạo môi trường để Nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia ý kiến và kiến nghị đề xuất với cấp ủy, chính quyền; tham gia giám sát việc thực thi công vụ và đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; tập hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của Nhân dân với Đảng, Nhà nước để kịp thời tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc, góp phần giải quyết dứt điểm những bức xúc, khiếu kiện kéo dài.

Tiếp tục nâng cao chất lượng góp ý các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, các dự thảo văn bản do các cơ quan Đảng, chính quyền đề nghị. Tổ chức các hoạt động giám sát và phản biện xã hội năm 2022, lựa chọn chuyên đề, nội dung giám sát và phản biện phù hợp, như: Việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội và những vấn đề dự luận Nhân dân quan tâm, bức xúc... Kịp thời kiến nghị và theo dõi kết quả thực hiện sau giám sát. Hướng dẫn, theo dõi hoạt động Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng. Triển khai phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” phù hợp với tình hình thực tiễn ở địa phương như: Động viên các tầng lớp Nhân dân mạnh dạn tiếp cận ứng dụng khoa học - công nghệ trong sản xuất và phục vụ đời sống, không ngừng đổi mới, cải tiến nâng cao trình độ trong công tác, học tập, năng suất, chất lượng trong lao động. Xây dựng và nhân rộng các mô hình sáng tạo, hiệu quả trong Nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

NGUYỆT THU