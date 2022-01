Đạ Tẻh: Điều tra, khám phá đối tượng phạm tội về trật tự xã hội đạt 96,55%

(LĐ online) - Đó là báo cáo kết quả của Công an huyện Đạ Tẻh tại hội nghị tổng kết công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 do Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện tổ chức vào chiều 13/1.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Việt – Quyền Bí thư Huyện ủy Đạ Tẻh tặng kỷ niệm chương của Bộ Công an cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc

Đồng chí Đinh Viết Bảo – Phó Chủ tịch UBND huyện Đạ Tẻh và Thượng tá Nguyễn Đình Sô – Trưởng Công an huyện chủ trì hội nghị. Tham dự và chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Mạnh Việt – Quyền Bí thư Huyện ủy Đạ Tẻh; cùng lãnh đạo của các cơ quan, ngành liên quan trên địa bàn huyện.

Trong năm 2021, tình hình tội phạm về trật tự xã hội (TTXH) được kiềm chế so với năm 2020, không xảy ra các vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng. Tuy nhiên, các loại tội phạm truyền thống như trộm cắp, cố ý gây thương… và tệ nạn cờ bạc vẫn chiếm tỷ lệ cao trên tổng số vụ án. Đối tượng thực hiện hành vi phạm tội chủ yếu là thanh thiếu niên, không có việc làm ổn định. Bên cạnh đó, tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao tiềm ẩn nhiều phức tạp. Các đối tượng phạm tội có xu hướng sử dụng các thành tựu của khoa học công nghệ vào hoạt động phạm tội chủ yếu là lừa đảo qua mạng, đánh bạc qua mạng.

Theo báo cáo trong năm 2021, so với năm 2020, tội phạm về TTXH giảm 12 vụ (29/41); tội phạm rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng không xảy ra, giảm 2 vụ. Kết quả đã điều tra, khám phá 28/29 vụ, 63 đối tượng phạm tội về TTXH, đạt tỷ lệ 96,55%.

Cụ thể, vi phạm pháp luật về TTXH chưa đến mức xử lý hình sự xảy ra 32 vụ, tăng 5 vụ (32/27). Tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy phát hiện, bắt quả tang 13 vụ 21 đối tượng tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Trong năm địa bàn huyện chưa phát hiện vụ việc liên quan đến trồng cây có chất ma túy; đã khởi tố 8 vụ 16 đối tượng, xử lý hành chính đối với 5 vụ 5 đối tượng, số vụ khởi tố giảm 4 vụ.

Tặng giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Đạ Tẻh cho 9 tập thể, 10 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021

Thống kê về số đối tượng liên quan đến ma túy, hiện trên địa bàn huyện Đạ Tẻh có 142 đối tượng có hồ sơ quản lý (tăng 25 đối tượng so với năm 2020); trong đó, có 96 đối tượng đang ở ngoài xã hội, 6 đối tượng đang cai nghiện bắt buộc và 40 đối tượng đang bị tạm giam hoặc đang chấp hành án phạt tù; tội phạm về kinh tế, tham nhũng, chức vụ xảy ra 2 vụ; vi phạm pháp luật về kinh tế, tham nhũng, chức vụ nhưng chưa đến mức xử lý hình sự xảy ra 13 vụ 16 đối tượng vi phạm so với cùng kỳ 2020 tăng 9 vụ (13/4). Tội phạm về môi trường xảy ra 3 vụ; vi phạm pháp luật về môi trường nhưng chưa đến mức xử lý hình sự 3 vụ; tai nạn giao thông xảy ra 2 vụ làm 2 người chết; so với cùng kỳ 2020 số vụ giảm 1, số người chết không tăng, không giảm; số người bị thương giảm 1. Trong năm không xảy ra các vụ cháy, nổ, so với cùng kỳ năm 2020 giảm 2 vụ.

Năm 2021, Ban chỉ đạo huyện đã chỉ đạo các lực lượng, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tổ chức 223 lượt buổi, có 20.565 lượt người tham dự; tuyên truyền trên loa phát thanh, đài truyền thanh truyền hình 164 lượt cấp huyện và trên 1.000 lượt cấp xã, với 1.233 tin, bài; có 35 trường học tham gia, tiếp nhận 5.028 bài dự thi viết thông qua phong trào phòng chống ma túy, bạo lực học đường, tuyên truyền luật ATGT tại các trường học. Tiếp tục hướng dẫn kiện toàn và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của 36 mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Lực lượng Công an đã chủ trì, phối hợp các xã, thị trấn quản lý 41 trường hợp thi hành án phạt tù cho hưởng án treo, 13 trường hợp cải tạo không giam giữ đảm bảo đúng quy định. Thường xuyên gọi hỏi, răn đe hơn 1.550 lượt đối tượng liên quan đến hình sự, ma túy; lập 98 hồ sơ thông tin đối tượng phục vụ công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm. Tổ chức kiểm tra tình trạng nghiện đối với 42 đối tượng, trong đó 20 đối tượng dương tính với ma túy, qua đó lập 7 hồ sơ đưa đối tượng đi cai nghiện bắt buộc, 17 hồ sơ giáo dục tại xã. Tiếp tục theo dõi, quản lý 23 đối tượng uống thuốc thay thế Methadone tại TTYT huyện Đạ Tẻh.

Trong năm, lực lượng Công an đã bàn giao cho Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện 88 đối tượng để quản lý theo đề án 01-138 và 05-139, đến nay đã công nhận tiến bộ cho 43 đối tượng. Trong kỳ đã bắt được 3 đối tượng, hiện còn 2 đối tượng (đạt 100% số mới phát sinh, 60% số hiện có). Ngoài ra công an huyện đã bắt giữ 1 đối tượng truy nã do Công an huyện Đắk Glong – Đắc Nông ra quyết định.

Công tác điều tra, xử lý tội phạm được thực hiện nghiêm theo các quy định của pháp luật, đảm bảo đúng người, đúng tội, không xảy ra oan sai hay bỏ lọt tội phạm. Tổng số án thụ lý trong kỳ là 59 vụ 112 bị can; đã giải quyết 90/97 tin báo, đạt 92,78% (khởi tố 44 tin, không khởi tố 38 tin, tạm đình chỉ 8 tin báo), hiện đang giải quyết 7 tin trong hạn.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Việt – Quyền Bí thư Huyện ủy Đạ Tẻh biểu dương những thành tích mà cán bộ, chiến sỹ Công an huyện đã đạt được; đồng thời, đề nghị Công an huyện tiếp tục bám sát nhiệm vụ kế hoạch đề ra để kịp thời tham mưu, giữ vững an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đẩy mạnh phòng ngừa tội phạm, trước mắt là triển khai hiệu quả cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT Tết Nguyên đán Nhâm Dần và các lễ hội đầu xuân năm 2022; tiếp tục làm tốt công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển sâu, rộng, chất lượng; triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp trong giữ gìn an ninh trật tự; quan tâm làm tốt công tác xây dựng lực lượng Công an huyện trong sạch, vững mạnh; tập trung hướng dẫn, chỉ đạo Công an xã chính quy thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm ANTT tại địa bàn cơ sở, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Tại hội nghị, Công an huyện tổ chức phát động Phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2022 đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ đơn vị. Đồng thời, tặng 7 kỷ niệm chương của Bộ Công an cho 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc; trao tặng giấy khen của Công an tỉnh cho 3 tập thể, 4 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2021. Tặng giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Đạ Tẻh cho 9 tập thể, 10 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021.

THÂN THU HIỀN