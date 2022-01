Đoàn ĐBQH Lâm Đồng thăm, chúc tết các đơn vị

(LĐ online) - Ngày 19/1, nhân dịp tết cổ truyền dân tộc Nhâm Dần đang đến gần, Đoàn Đại biểu Quốc hội Lâm Đồng đã đến thăm hỏi, tặng quà, chúc tết các đơn vị trên địa bàn TP Đà Lạt.

Đoàn do ĐBQH K’ Nhiễu - Ủy viên Hội Đồng Dân tộc của Quốc hội, Phó Chánh Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ làm trưởng đoàn, cùng đi có ĐBQH Trịnh Thị Tú Anh - Ủy viên Ủy ban Khoa học - Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Trưởng phòng Quản lý Khoa học - Hợp tác quốc tế Trường Đại học Đà Lạt; lãnh đạo văn phòng Đoàn ĐBQH, lãnh đạo các phòng ban liên quan cùng đi.

Đoàn đã đến thăm, tặng quà, chúc tết Hội Nạn nhân chất độc da cam tỉnh, Hội Người mù, Trường Khiếm thính, Trường Thiểu năng Hoa Phong Lan, Khoa Nội II - Ban Bảo vệ chăm sóc cán bộ, Báo Lâm Đồng, Đài PTTH Lâm Đồng. Tại các nơi đến thăm, thay mặt đoàn ĐBQH, ông K’Nhiễu đã gửi lời thăm hỏi ân cần tới đội ngũ cán bộ, giáo viên, đang công tác tại các trường, đội ngũ cán bộ, y bác sĩ đang công tác tại Khoa Nội II - Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe tỉnh; gửi lời thăm, động viên các cháu khiếm thính, thiểu năng đang được chăm sóc, dạy dỗ và chúc tập thể đơn vị trường luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ghi nhận những cố gắng, cống hiến của đội ngũ cán bộ giáo viên trong thời gian qua; đồng thời, mong muốn đội ngũ cán bộ giáo viên tiếp tục phát huy đạo đức của người giáo viên chăm lo, yêu thương, giúp đỡ các em, để các em được hòa nhập với cộng đồng, được học hành. Mong đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho cán bộ tỉnh nhà ngày càng tốt hơn, hướng đến chăm sóc, điều dưỡng ngày càng chất lượng, làm hài lòng người bệnh.

Ghi nhận sự đóng góp to lớn của đội ngũ cán bộ, phóng viên Báo Lâm Đồng, Đài PTTH Lâm Đồng, Đoàn ĐBQH đã đến thăm hỏi, chúc tết, tặng hoa và quà cho 2 cơ quan báo chí của tỉnh. Chúc các đồng chí trong Ban Biên tập, Ban Giám đốc và phóng viên, biên tập viên, công nhân viên ngày càng nhiệt huyết, say mê, cống hiến cho nghề, đóng góp cho hoạt động thông tin tuyên truyền trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của tỉnh ngày càng hiệu quả. Nhân dịp năm mới, Đoàn ĐBQH gửi lời chúc tết tới toàn thể cán bộ, phóng viên, nhân viên của báo và đài có nhiều sức khỏe, an khang, thịnh vương; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm 2022.